"Православие. Самодержавие. Народность" — удачная формула, но…

Почему Александр Радищев был бунтовщиком опасней Пугачёва? Да мало того — оказывается в России вообще нет чисто художественной литературы! Обязательно к ней примешается философия или умышленное искажение истории. Насколько хороша и правильна формула "Православие. Самодержавие. Народность"? Это зависит от одной тонкости. Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал профессор кафедры истории России МГПУ, автор исторических книг Леонид Ляшенко.

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— Леонид Михайлович, как вы сказали, Екатерина Великая действительно сделала хорошую рекламу Александру Радищеву, назвав его бунтовщиком хуже Пугачёва. А почему, в связи с чем она так сказала?

— Она же была умной женщиной. Для неё Пугачёв — это действительно страшная вещь, но это — нормальная видимая сила, видимый враг. А в книге враг — невидимый.

Она Павлу, сыну своему, правильно долбила, вдалбливала, но, к сожалению, так и не вдолбила: идеи на штыки не улавливаются. Поэтому с Пугачёвым было понятно как бороться — штыками.

А как бороться с идеями? Как бороться с тем же Радищевым? Вот он написал, вкинул идеи. И они пошли в умы, стали расширяться и развиваться. Что этому можно противопоставить?…

— В современной интерпретации, это — блогер фейк-ньюс распространил.

— Конечно. Но тогда у Радищева было, к счастью, поменьше возможностей. Вообще свойство нашей классической литературы, что чисто художественной её просто нет. Это касается не только литературы, а культуры в целом.

Чисто художественной культуры в России нет

У нас если опера, то — философская (Бородин, понимаете). У нас если лирика, то — опять-таки философская (Тютчев тот же самый, скажем).

У нас если величайший роман, так он — антиисторический ("Война и мир"). Причем, намеренно антиисторический. Лев Николаевич специально его таким писал.

У нас ежели роман какого-то другого типа, так это — уже не пойми что: реализм или сентиментализм, или пополам, или что-то ещё. Я имею в виду Федора Михайловича Достоевского. Потому что слезы там — буквально рядом с совершенно реальными картинами. Карамзинская Бедная Лиза — рядом с Сонечкой Мармеладовой.

"Герой нашего времени" лермонтовский — это что? Ведь по структуре, по задумке — это авантюрный роман. Этот герой одну девушку похищает, с другой крутит любовь, с контрабандистами там связался, ещё что-то такое приключенческое.

Но этот самый авантюрный роман разрушен самосознанием и самооценкой героя. В авантюрном романе герою не до самооценок. А здесь Печорин себя ковыряет всё время, копает… Это — опять смешение жанров. А что делает Чернышевский, это — уже вообще мрак…

— Еще с тех времен в России присутствует европоцентризм правящего класса. Например, Алексей Ермолов, когда покорял Кавказ, бил по аулам прямой наводкой, а в Чехии и Польше поверх домов стрелял. Почему такое отношение?

— Нет, тут всё очень просто. Общественное мнение Востока никого не интересовало, поэтому аулы можно было уничтожать, заложников брать и что хочешь там делать.

А общественное мнение Европы для России значило много всегда и тогда тоже, поэтому, конечно, там надо было обращаться с людьми, даже воевать аккуратнее.

Но Александр Васильевич Суворов, собственно говоря, аккуратно и обошелся. Это — точно. Он бил по мосту, где войско польское пыталось укрыться опять за стенами. По самому предместью он не бил артиллерией.

— Прокомментируете знаменитую уваровскую формулу: "Православие. Самодержавие. Народность", которая тоже попала под удары Герцена и прочих наших либералов. Она до сих пор им спокойно спать не даёт.

— Необычайно удачная формула. С точки зрения властей, конечно, вообще гениальная формула, потому что — ясная, понятная всем и не вызывающая у меньшинства никаких возражений.

Самодержавие с одной стороны, подкрепляется авторитетом Церкви, а с другой стороны, народные традиции, а как иначе?… Никто тут ничего и не возразит.

Потом есть всем очень знакомый, с Бог знает каких времён, опять-таки лозунг, напоминаю: "За Веру, Царя и Отечество!" Опять-таки близко всё.

Зависит от нюанса

Беда в другом заключалась — в том, что, как любая формула она имела слабое место. Это слабое место — народность. Потому что, смотря на что делать ударение, на что акцент делать, что с акцентом произносить.

Сергей Уваров произносил про самодержавие, конечно, а славянофилы ударяли на народность. И тогда получался совершенно другой смысл этой формулы.

Значит, если самодержавие российское и Церковь православная не соответствует чаяниям народа, тогда меняться надо! Вот ведь что получалось, если на народность ставится ударение.

А то, что эта формула послужила до 1917 года (с какими-то изменениями незначительными, добавлениями), уже само за себя говорит, что она — очень удачная.

— Но гоголевской птицы-тройки так и не получилось из этой триады?

— Нет. Ни птицы-тройки, ни его надежд, которые он выразил в переписке с друзьями. Ничего этого не получилось.