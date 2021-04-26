Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

"Православие. Самодержавие. Народность" — удачная формула, но…

Наследие » Россия

Почему Александр Радищев был бунтовщиком опасней Пугачёва? Да мало того — оказывается в России вообще нет чисто художественной литературы! Обязательно к ней примешается философия или умышленное искажение истории. Насколько хороша и правильна формула "Православие. Самодержавие. Народность"? Это зависит от одной тонкости. Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал профессор кафедры истории России МГПУ, автор исторических книг Леонид Ляшенко.

"Православие. Самодержавие. Народность" — удачная формула, но…

Читайте начало интервью: 

Крепостная неволя — всё ли у всех было так плохо?

Почему лучше быть простым смердом, чем обильным холопом

Аракчеев был против военных поселений, но сам довёл их до абсурда

Почему бывшие крепостные, ставшие свободными, не хотели этой свободой пользоваться

— Леонид Михайлович, как вы сказали, Екатерина Великая действительно сделала хорошую рекламу Александру Радищеву, назвав его бунтовщиком хуже Пугачёва. А почему, в связи с чем она так сказала?

— Она же была умной женщиной. Для неё Пугачёв — это действительно страшная вещь, но это — нормальная видимая сила, видимый враг. А в книге враг — невидимый.

Она Павлу, сыну своему, правильно долбила, вдалбливала, но, к сожалению, так и не вдолбила: идеи на штыки не улавливаются. Поэтому с Пугачёвым было понятно как бороться — штыками.

А как бороться с идеями? Как бороться с тем же Радищевым? Вот он написал, вкинул идеи. И они пошли в умы, стали расширяться и развиваться. Что этому можно противопоставить?…

— В современной интерпретации, это — блогер фейк-ньюс распространил.

— Конечно. Но тогда у Радищева было, к счастью, поменьше возможностей. Вообще свойство нашей классической литературы, что чисто художественной её просто нет. Это касается не только литературы, а культуры в целом.

Чисто художественной культуры в России нет

У нас если опера, то — философская (Бородин, понимаете). У нас если лирика, то — опять-таки философская (Тютчев тот же самый, скажем).

У нас если величайший роман, так он — антиисторический ("Война и мир"). Причем, намеренно антиисторический. Лев Николаевич специально его таким писал.

У нас ежели роман какого-то другого типа, так это — уже не пойми что: реализм или сентиментализм, или пополам, или что-то ещё. Я имею в виду Федора Михайловича Достоевского. Потому что слезы там — буквально рядом с совершенно реальными картинами. Карамзинская Бедная Лиза — рядом с Сонечкой Мармеладовой.

"Герой нашего времени" лермонтовский — это что? Ведь по структуре, по задумке — это авантюрный роман. Этот герой одну девушку похищает, с другой крутит любовь, с контрабандистами там связался, ещё что-то такое приключенческое.

Но этот самый авантюрный роман разрушен самосознанием и самооценкой героя. В авантюрном романе герою не до самооценок. А здесь Печорин себя ковыряет всё время, копает… Это — опять смешение жанров. А что делает Чернышевский, это — уже вообще мрак…

— Еще с тех времен в России присутствует европоцентризм правящего класса. Например, Алексей Ермолов, когда покорял Кавказ, бил по аулам прямой наводкой, а в Чехии и Польше поверх домов стрелял. Почему такое отношение?

— Нет, тут всё очень просто. Общественное мнение Востока никого не интересовало, поэтому аулы можно было уничтожать, заложников брать и что хочешь там делать.

А общественное мнение Европы для России значило много всегда и тогда тоже, поэтому, конечно, там надо было обращаться с людьми, даже воевать аккуратнее.

Но Александр Васильевич Суворов, собственно говоря, аккуратно и обошелся. Это — точно. Он бил по мосту, где войско польское пыталось укрыться опять за стенами. По самому предместью он не бил артиллерией.

— Прокомментируете знаменитую уваровскую формулу: "Православие. Самодержавие. Народность", которая тоже попала под удары Герцена и прочих наших либералов. Она до сих пор им спокойно спать не даёт.

— Необычайно удачная формула. С точки зрения властей, конечно, вообще гениальная формула, потому что — ясная, понятная всем и не вызывающая у меньшинства никаких возражений.

Самодержавие с одной стороны, подкрепляется авторитетом Церкви, а с другой стороны, народные традиции, а как иначе?… Никто тут ничего и не возразит.

Потом есть всем очень знакомый, с Бог знает каких времён, опять-таки лозунг, напоминаю: "За Веру, Царя и Отечество!" Опять-таки близко всё.

Зависит от нюанса

Беда в другом заключалась — в том, что, как любая формула она имела слабое место. Это слабое место — народность. Потому что, смотря на что делать ударение, на что акцент делать, что с акцентом произносить.

Сергей Уваров произносил про самодержавие, конечно, а славянофилы ударяли на народность. И тогда получался совершенно другой смысл этой формулы.

Значит, если самодержавие российское и Церковь православная не соответствует чаяниям народа, тогда меняться надо! Вот ведь что получалось, если на народность ставится ударение.

А то, что эта формула послужила до 1917 года (с какими-то изменениями незначительными, добавлениями), уже само за себя говорит, что она — очень удачная.

— Но гоголевской птицы-тройки так и не получилось из этой триады?

— Нет. Ни птицы-тройки, ни его надежд, которые он выразил в переписке с друзьями. Ничего этого не получилось.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы леонид ляшенко александр радищев русская литература
Новости
Петербургским долгожителям к юбилею выплатят денежные премии
Нутрициолог раскрыл секрет правильного употребления картофеля
Сонливость может быть симптомом опасного заболевания
Что ждёт людей после встречи с инопланетянами? Мнение экспертов
Большинство россиян провалили водительские экзамены по новым правилам
Немецкие эксперты: употребление молока сокращает жизнь
Почему "красные линии" Путина никому не известны
Доктор Мясников: остеопороз — болезнь курения и отсутствия спорта
Полиция возбудила дело из-за массовой драки фанатов "Спартака" и ЦСКА
Оставшиеся без работы жители Паттайи живут на улице
Последние материалы
"Православие. Самодержавие. Народность" — удачная формула, но…
Преступниками не рождаются, а становятся
Сонливость может быть симптомом опасного заболевания
Что ждёт людей после встречи с инопланетянами? Мнение экспертов
Люди рассказывают об увольнениях за участие в протестах
Большинство россиян провалили водительские экзамены по новым правилам
Немецкие эксперты: употребление молока сокращает жизнь
Почему "красные линии" Путина никому не известны
Учить или оказывать услуги: что сегодня происходит в школах
Доктор Мясников: остеопороз — болезнь курения и отсутствия спорта
Популярное
Новости Европы
Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану

Сын погибшего при взрывах в Врбетице Ондржей Гавранек заявил, что не понимает, зачем президент Чехии Милош Земан рассказал о второй версии инцидента, произошедшего в 2014 году.

Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану
Эвелина Хромченко показала возлюбленного
Российский шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала возлюбленного
Точка зрения
Русские в Казахстане живут на "пороховой бочке"
Мир. Новости мира
Радость для Москвы: глава МВД Чехии оценил слова президента о Врбетице
Василий Амирджанов Люди рассказывают об увольнениях за участие в протестах Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 26 апреля: знаменитые Овны Соломон Соловьев Ларри Романофф "Родителей" у COVID пятеро. И только в США "живут" все Ларри Романофф
Российский шоу-бизнес
Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой
Российский шоу-бизнес
Разин задумался о скоротечности жизни, глядя на Агузарову
"Хочу в Россию-Матушку!": Панина сфотографировали с протянутой рукой
Российский шоу-бизнес
"Хочу в Россию-Матушку!": Панина сфотографировали с протянутой рукой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников