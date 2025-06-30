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Игорь Буккер

13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента

5:34
Наследие » Россия

В 1875 году в Санкт-Петербурге, в семье офицера Лейб-гвардейской артиллерийской бригады, появился на свет Иван Тимофеевич Беляев. Его родословная была яркой мозаикой из культур и заслуг: среди его предков — немецкий дипломат времён Екатерины Великой Людвиг Трефурт и шотландский морской офицер Александр Эллиот, прославившийся в битвах при Чесме и Наварине. Также он состоял в родстве с гениальным поэтом Серебряного века Александром Блоком.

индейцы Южной Америки
Фото: commons.wikimedia by EldarBasmanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
индейцы Южной Америки

Пройдя путь классического военного воспитания — кадетский корпус, затем училище — Беляев, как и его отец, выбрал артиллерию. Его военная карьера в Российской империи складывалась стремительно. В 1915 году он отличился в Карпатах, спасая батарею под вражеским огнём, за что был представлен к ордену Святого Георгия.

В 1916 году командовал гаубичным дивизионом во время Брусиловского прорыва — одной из самых успешных операций Первой мировой войны.

Однажды Беляев оказался буквально на волосок от гибели. Пуля прошила грудь, но чудом не задела жизненно важные органы. Его доставили в госпиталь под Петроградом, где он встретил императрицу Александру Фёдоровну и вскоре получил чин генерала.

После переворота в октябре 1917 года Беляев присоединился к Белому движению: занимал должность начальника снабжения в армии генерала Деникина, затем артиллерийского начальника у Кутепова. После краха Белой армии эвакуировался с Врангелем в Константинополь.

В эмиграции Беляев проявил себя неожиданным образом. В Париже он издавал газету "Парагвай", убеждая соотечественников переселиться в эту далёкую южноамериканскую страну: "Европа разочаровала Россию. Парагвай — страна будущего". Он мечтал создать там "новую, чистую Россию".

В 1923 году Беляев переехал в Аргентину, а уже в 1924 — в столицу Парагвая Асунсьон. Там он устроился преподавателем фортификации и французского языка в Военную школу. Однако учительство оказалось лишь прологом к его новой — и, как показало время, великой — роли.

Министерство обороны Парагвая направило Беляева исследовать практически неизвестный регион Чако-Бореаль. Это междуречье Парагвая и Пилеканойо стало объектом 13 экспедиций, в которых Беляев сыграл ключевую роль. В результате были не только разведаны стратегические участки для обороны, но и установлены контакты с местными племенами гуарани. Индейцы настолько прониклись уважением к генералу, что дали ему имя Juan Belaieff.

Хуан Беляев не просто фиксировал географические данные. Он мечтал создать нечто большее: "Я хотел бы найти уголок, где святая Россия сохранилась бы как на Ноевом ковчеге".

Его интерес к географии и этнографии был серьёзен: ещё до Первой мировой он состоял в Русском географическом обществе. А в Парагвае его работы стали основой военной стратегии.

К началу войны между Парагваем и Боливией в 1932 году Беляев занимал пост инспектора артиллерии, а в следующем году — начальника штаба вооружённых сил. Его роль в военных действиях была решающей: благодаря его экспедициям парагвайская армия хорошо ориентировалась в регионе, в отличие от боливийцев, потерявшихся в враждебной среде.

Конфликт, продолжавшийся до 1935 года, имел в основе не только территориальные споры, но и борьбу за нефть. Боливию поддерживала американская компания "Стандарт Ойл", но в стратегическом плане верх взял Парагвай. Один из бойцов этой войны, подчинённый Беляева, молодой лейтенант Альфредо Стрёсснер, впоследствии стал президентом страны.

После войны генерал ушёл в отставку и посвятил себя научной работе. В годы Второй мировой войны он поддержал СССР, открыто критикуя симпатизировавших нацистской Германии предателей и иуд.

"Они — обманщики и идиоты", — писал он в своих воспоминаниях.

22 июня 1957 года Иван Беляев скончался в Асунсьоне. Его похороны прошли с воинскими почестями. На церемонии присутствовал президент Стрёсснер, а индейцы мака, с которыми генерал установил тесные связи, поместили его тело в мавзолей и поклонялись его духу как "Белому Отцу".

Один из русских офицеров, живших в Парагвае, сказал: "Мы можем быть забыты после смерти. Но его — не забудут никогда".

Русский первопроходец, географ, этнограф, антрополог, лингвист, впервые описавший культуру и быт индейцев Чако Бореаль, он навсегда останется в памяти коренных народов Южной Америки.

Мы, его соотечественники, воздадим же почести боевому генералу и патриоту России, который с юных ногтей зачитывался отборной приключенческой литературой. Как пел Володя Высоцкий, "значит, нужные книги ты в детстве читал!"

Уточнения

Ива́н Тимофе́евич Беля́ев (исп. Juan Belaieff; 19 апреля (1 мая) 1875, Санкт-Петербург — 19 января 1957, Асунсьон) — русский генерал-майор, почётный гражданин Республики Парагвай. Участник Первой мировой, Гражданской войны в России и Чакской (парагвайско-боливийской) войн. Исследователь области расселения, языка и культуры индейцев Гран-Чако, борец за права и просветитель парагвайских индейцев.

Альфре́до Стрёсснер Матиауда (в русскоязычных источниках чаще Стре́сснер, также иногда встречается Стросснер; исп. Alfredo Stroessner Matiauda; 3 ноября 1912, Энкарнасьон, Парагвай — 16 августа 2006, Бразилиа, Бразилия) — парагвайский военный, политик и государственный деятель.

Бруси́ловский проры́в (Луцкий прорыв, 4-я Галицийская битва) — ряд операций соединений Юго-Западного фронта под командованием генерала А. А. Брусилова во время Первой мировой войны, проведённых с июня по сентябрь 1916 года, в ходе которых австро-германские войска были отброшены на 50-100 км и были заняты Буковина и часть Галиции и Волыни. 

Александра Фёдоровна (урождённая принцесса Викто́рия Али́са Еле́на Луи́за Беатри́са Ге́ссен-Дармшта́дтская; нем. Victoria Alix Helena Louise Beatrice von Hessen und bei Rhein (Hesse-Darmstadt), Николай II называл её также А́ликс — производное от Алиса и Александра; 6 июня 1872, Дармштадт — 17 июля 1918, Екатеринбург) — российская императрица, супруга Николая II (c 1894 года).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы россия история парагвай
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