Аракчеев был против военных поселений, но сам довёл их до абсурда

Насколько плохим было положение крепостных крестьян разных категорий? Старалась ли высшая власть улучшить их жизнь? Для чего создавались военные поселения? Правда ли что это — идея Аракчеева? Почему получилось по Черномырдину: не было никогда такого, и вот опять? Какое время для простого народа в Российской империи было всё-таки относительно легким, самым благоприятным и простым? Почему?

Какое ругательство было тогда самым мощным? На все эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил профессор кафедры истории России Московского государственного педагогического университета, автор биографий российских самодержцев популярной серии "Молодой гвардии" "Жизнь замечательных людей" и книг по истории России XVIII-XIX веков Леонид Ляшенко.

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— Леонид Михайлович, военные поселения связывают с именем Алексея Аракчеева. Но его самого и всё, что он делал, со времен Пушкина всегда ругали. Это — такой всероссийский козёл отпущения чуть ли не всю последующую историю.

Как было на самом деле? Его ли эта идея? Он ли их создавал? Какую роль они сыграли? Было ли что-то полезное от них, или всё это оказалось пустой тратой средств, сил и времени?

— Что вы! Это — ещё даже не всё. Я тут несколько месяцев назад был на одном историческом собрании, не так чтобы сильно официальном — историки собрались поболтать, обсудить… Так вот — с трибуны я услышал, что Алексей Андреевич Аракчеев проводил некоторые социальные эксперименты, предварявшие эксперименты Владимира Ильича Ленина.

Военные поселения придумал совсем не он. Аракчеев даже был против них. Просто, когда Александр I начал это дело насаждать, он поручил его Аракчееву, который занимался внутренней политикой.

Сам же Аракчеев боялся, опасался, что военные поселения превратятся в очаги, подпитывающие мятежные настроения, в силу, которая будет участвовать в придворных интригах и диктовать этим самым заговорщикам, куда, чего, кого сажать и так далее.

Аракчеев Алексей Андреевич

Александр I вводил это, конечно, чтобы перевести армию на самообеспечение. Безусловно, бюджет тогда просто стонал. Но кроме этого, Александр же сам и думал, что он так гуманную проводит акцию.

Во-первых, солдаты перестают быть крепостными, они становятся государственными людьми, становясь жителями военных поселений, то есть сокращается ареал крепостного права.

Второе: он думал, надеялся, что помещики разоренных войной 1812-го года губерний начнут продавать крепостных, а государство начнет покупать крепостных и превращать их опять-таки в вольных государственных людей — солдат.

Свободных относительно, конечно, ведь понятно, что солдат — человек подневольный, но тем не менее, уже не крепостной.

Третье: он надеялся, что солдату легче будет, если он будет служить, имея под боком семью — жену и детей. Ты приходишь уже не в казарму, а домой, там — дети, жена, обед, ужин, всё нормально.

Поэтому начиналось это всё с гуманных корней, а превратилось, конечно, Бог знает во что.

— Всё по изречению Черномырдина: хотели как лучше, а получилось как всегда…

— Конечно, я так понимаю, жители военных поселений обалдели совершенно, когда их жёны, только что родившие, получили инструкцию, как пеленать ребёнка, из 64 пунктов! Всё равно, что с оружием новобранца обучать обращаться: делай раз, делай два, делай три,… и так до полного удовлетворения ребенка.

Эта аккуратность (любимое слово Аракчеева) у военных поселенцев превратилась в ругательство — "ук-куратность", и это ругательство было тогда страшнее, чем те, которые мы сейчас знаем.

Военные поселения Александра 1

— В целом они свою роль тоже не выполнили, почему и были отменены. Каковы были главные причины?

— Конечно, эти военные поселения так разрослись, что к 1861 году уже были казне в тягость, потому что они себя обеспечить так и не смогли. Чисто физически человек не мог полдня пахать, а по полдня на плацу экзерцициями заниматься. Поэтому они себя обеспечить не смогли и превратились просто в непонятно что.

— Они на самом деле, как предвидел Аракчеев, стали мятежной средой?

— Да, мятежной. Мы знаем два крупных восстания, когда действительно офицеров убивали и даже солдатскую анархическую республику организовывали. Но это быстро подавлялось.

Поэтому у декабристов как раз была надежда на то, что ежели не получится, то в крайнем случае кликнем клич в военные поселения, и там ого-го начнется заваруха. Но до этого, слава Богу, не дошло.

— Как вы считаете, какое время в Российской империи было наиболее легкое и благоприятное для крестьянства, простого народа?

— Я так думаю, что всё-таки при Павле I.

Во-первых, он дворян не то, чтобы даже прижимал, а больше напугал. Он действительно напугал их непредсказуемостью своего гнева, своих опал, поэтому дворянам стало уже не до крестьян во многом.

Во-вторых, он убрал офицеров (а их много было) из поместий, куда они в бессрочный отпуск отправлялись, обратно в полки.

А от этого, конечно, гораздо легче для крестьянства стало.