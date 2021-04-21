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Автор Игорь Буккер

Аракчеев был против военных поселений, но сам довёл их до абсурда

Наследие » Россия

Насколько плохим было положение крепостных крестьян разных категорий? Старалась ли высшая власть улучшить их жизнь? Для чего создавались военные поселения? Правда ли что это — идея Аракчеева? Почему получилось по Черномырдину: не было никогда такого, и вот опять? Какое время для простого народа в Российской империи было всё-таки относительно легким, самым благоприятным и простым? Почему?

Аракчеев был против военных поселений, но сам довёл их до абсурда

Какое ругательство было тогда самым мощным? На все эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил профессор кафедры истории России Московского государственного педагогического университета, автор биографий российских самодержцев популярной серии "Молодой гвардии" "Жизнь замечательных людей" и книг по истории России XVIII-XIX веков Леонид Ляшенко.

Читайте начало интервью:

Крепостная неволя — всё ли у всех было так плохо?

Почему лучше быть простым смердом, чем обильным холопом

— Леонид Михайлович, военные поселения связывают с именем Алексея Аракчеева. Но его самого и всё, что он делал, со времен Пушкина всегда ругали. Это — такой всероссийский козёл отпущения чуть ли не всю последующую историю.

Как было на самом деле? Его ли эта идея? Он ли их создавал? Какую роль они сыграли? Было ли что-то полезное от них, или всё это оказалось пустой тратой средств, сил и времени?

— Что вы! Это — ещё даже не всё. Я тут несколько месяцев назад был на одном историческом собрании, не так чтобы сильно официальном — историки собрались поболтать, обсудить… Так вот — с трибуны я услышал, что Алексей Андреевич Аракчеев проводил некоторые социальные эксперименты, предварявшие эксперименты Владимира Ильича Ленина.

Военные поселения придумал совсем не он. Аракчеев даже был против них. Просто, когда Александр I начал это дело насаждать, он поручил его Аракчееву, который занимался внутренней политикой.

Сам же Аракчеев боялся, опасался, что военные поселения превратятся в очаги, подпитывающие мятежные настроения, в силу, которая будет участвовать в придворных интригах и диктовать этим самым заговорщикам, куда, чего, кого сажать и так далее.

Аракчеев Алексей Андреевич
Аракчеев Алексей Андреевич

Александр I вводил это, конечно, чтобы перевести армию на самообеспечение. Безусловно, бюджет тогда просто стонал. Но кроме этого, Александр же сам и думал, что он так гуманную проводит акцию.

  • Во-первых, солдаты перестают быть крепостными, они становятся государственными людьми, становясь жителями военных поселений, то есть сокращается ареал крепостного права.
  • Второе: он думал, надеялся, что помещики разоренных войной 1812-го года губерний начнут продавать крепостных, а государство начнет покупать крепостных и превращать их опять-таки в вольных государственных людей — солдат.

Свободных относительно, конечно, ведь понятно, что солдат — человек подневольный, но тем не менее, уже не крепостной.

  • Третье: он надеялся, что солдату легче будет, если он будет служить, имея под боком семью — жену и детей. Ты приходишь уже не в казарму, а домой, там — дети, жена, обед, ужин, всё нормально.

Поэтому начиналось это всё с гуманных корней, а превратилось, конечно, Бог знает во что.

— Всё по изречению Черномырдина: хотели как лучше, а получилось как всегда…

— Конечно, я так понимаю, жители военных поселений обалдели совершенно, когда их жёны, только что родившие, получили инструкцию, как пеленать ребёнка, из 64 пунктов! Всё равно, что с оружием новобранца обучать обращаться: делай раз, делай два, делай три,… и так до полного удовлетворения ребенка.

Эта аккуратность (любимое слово Аракчеева) у военных поселенцев превратилась в ругательство — "ук-куратность", и это ругательство было тогда страшнее, чем те, которые мы сейчас знаем.

Военные поселения Александра 1
Военные поселения Александра 1

— В целом они свою роль тоже не выполнили, почему и были отменены. Каковы были главные причины?

— Конечно, эти военные поселения так разрослись, что к 1861 году уже были казне в тягость, потому что они себя обеспечить так и не смогли. Чисто физически человек не мог полдня пахать, а по полдня на плацу экзерцициями заниматься. Поэтому они себя обеспечить не смогли и превратились просто в непонятно что.

— Они на самом деле, как предвидел Аракчеев, стали мятежной средой?

— Да, мятежной. Мы знаем два крупных восстания, когда действительно офицеров убивали и даже солдатскую анархическую республику организовывали. Но это быстро подавлялось.

Поэтому у декабристов как раз была надежда на то, что ежели не получится, то в крайнем случае кликнем клич в военные поселения, и там ого-го начнется заваруха. Но до этого, слава Богу, не дошло.

— Как вы считаете, какое время в Российской империи было наиболее легкое и благоприятное для крестьянства, простого народа?

— Я так думаю, что всё-таки при Павле I.

  • Во-первых, он дворян не то, чтобы даже прижимал, а больше напугал. Он действительно напугал их непредсказуемостью своего гнева, своих опал, поэтому дворянам стало уже не до крестьян во многом.
  • Во-вторых, он убрал офицеров (а их много было) из поместий, куда они в бессрочный отпуск отправлялись, обратно в полки.

А от этого, конечно, гораздо легче для крестьянства стало.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы александр i леонид ляшенко история россии алексей аракчеев крепостное право
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