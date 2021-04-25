Проект "Последний подвиг Николая Берзарина": как сделать так, чтобы его имя не стерлось из памяти народной

Проект "Последний подвиг Николая Берзарина" включает в себя выставки в Москве и в Берлине, шахматные турниры с участием многократного чемпиона мира Анатолия Карпова, школьные уроки-экскурсии, сайт и многое другое. О том, как реализуется идея рассказали организаторы и руководители проекта "Последний подвиг Николая Берзарина" Ольга Рогалева и Наталья Андросенко.

Читайте начало интервью:

Николай Берзарин: что о нем знают сегодня

Как комендант Николай Берзарин восстанавливал поверженный Берлин

Гуманная политика СССР по отношению к смертельному врагу — забытая страница истории

Послевоенный Берлин боготворил Берзарина

— Первый комендант Берлина Николай Эрастович Берзарин — настолько серьезная фигура, что о нем обязательно надо рассказывать. Ведь в Берлине его вспоминают добрым словом до сих пор. Он любил людей и использовал такие методы, которые сейчас называют "мягкая сила".

Ольга Рогалева: — Конечно. Он создал такую атмосферу, что всё, мир и все будет хорошо.

Наталья Андросенко: — Собственно, отголоски этой мягкой силы мы чувствуем в Берлине до сих пор.

— Что было дальше? Кого назначили новым комендантом Берлина после смерти Берзарина? Что потом поменялось, когда разделили на сектора, и как это выглядело потом?

О.Р.: — Потом назначили одного из лучших офицеров Красной армии генерала Константина Фёдоровича Телегина. Он продолжил дело Берзарина.

— В Берлине память о советском периоде истории сохраняется достаточно бережно, чего нельзя сказать о Германии в целом и многих других странах Восточной Европы. Что греха таить, и у нас, несмотря на весь официально льющийся с экранов патриотизм, это тоже не всегда обретает нужную форму.

Поэтому давайте от исторической части перейдем к современной. Как с содержательной и организационной точки зрения реализуется, действует ваш проект? Это — сайт, выставки, экскурсии, что-то еще. Как и где это все выглядит и все работает?

— У нас есть онлайн-формат и офлайн-формат. Конечно же есть сайт Берзарин — Bersarin. artozon. ru. Офлайн-формат — 14 стендов на разные темы. На стендах есть qr-коды, через которые можно сразу зайти на сайт. Мы сначала планировали по-другому это сделать, но перешли на qr-коды, учитывая коронавирус.

Это в принципе одно и то же, но на сайте у нас есть еще два дополнительных раздела: "видео" и "игры". На видео мы более широко раскрываем тему каждого стенда. Плюс еще рассказываем дополнительные истории.

Например, мне очень нравится история, которую до работы над проектом я не знала. Оказывается, был парад в Берлине, посвященный передаче нашего знамени, водруженного на Рейхстаге, чтобы это знамя участвовало в параде на Красной площади.

Н.А.: — Поскольку случился коронавирус, форму выездных уроков отменили. Поэтому мы решили, что мы сами придем в школу. Недавно мы провели очередную выставку в очень большой новой школе 2094 в Новой Москве, в Саларьево.

Уже когда мы приехали туда, придумали такую интересную методическую штуку как проект юных экскурсоводов. Ведь мало просто приехать с выставкой в школу. Нужно донести до каждого учащегося этой школы, кто был Берзарин и что он сделал.

Надо, чтобы приходили классы и проводили по этой школе экскурсии. Кто это будет делать? — И мы запустили такой проект вместе с преподавателями школы 2094 для учеников.

Мы составили экскурсию, сформировали портфель экскурсовода про какие-то вещи, которые не получается выставить на стенд, поэтому о них надо дополнительно рассказывать. И постоянно сменяя друг друга, несколько команд проводили экскурсии.

— А как это вписано в школьную повестку? Это — классный час, внеклассная работа или что-то еще?

О.Р.: — Как урок истории это проходит.

Н.А.: — На экскурсии мы говорим: дети, вас ругают за использование смартфонов на уроках, а у нас проект — смартфон-френдли, вот — qr-коды, все навели смартфоны, зашли и сразу всё это у вас в телефоне.

Мы приезжали в Зюзино в школу, где много лет работала библиотекарем младшая дочка Николая Берзарина Ирина, и там же учились его внуки, сейчас учится его правнук.

О.Р.: — В Питере недавно приняли решение назвать сквер на Васильевском острове именем Берзарина, недалеко от того дома, где его детство прошло. Там будет установлен бюст.

Нас пригласили туда приехать, привезти выставку, они помогут показать ее на достойной площадке. Эта выставка нравится всем.

Н.А.: — Очень мало кто отказывает в какой-то просьбе. Берзарин действительно всех притягивает и объединяет иногда даже довольно разных людей.

Буквально каждый день кто-то выходит с нами на связь и просит, чтобы выставка к ним приехала. И у нас есть, конечно, планы продолжать работу в учебных заведениях Москвы и поехать дальше по городам России.

Первоначально все это задумывалось как проект по общественной дипломатии в Германии. Такое направление тоже осталось. Шахматная федерация ФРГ должна была проводить 3 октября 2020 года турнир имени Берзарина, из-за пандемии его перенесли.

Надеемся, что он пройдет в этом году. Почетным гостем этого турнира согласился стать чемпион мира Анатолий Карпов. К нам приезжал Анатолий Вассерман, потому что ему близки темы фальсификации истории, исторической правды и лично Берзарина. Он готов поддерживать проект, разговаривать с детьми.

— Анатолия Вассермана дети воспринимают на ура. Он действительно обладает фундаментальными, энциклопедическими знаниями и украсит любой проект. А для детей он — почти сказочный персонаж, мультяшный.

О.Р.: — Да, он много интересного рассказал детям. И они слушали с большим интересом и много вопросов ему задавали.