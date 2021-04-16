Гуманная политика СССР по отношению к смертельному врагу — забытая страница истории

Проект "Последний подвиг Николая Берзарина" для контраста показывает отношение немецко-фашистских войск к нашему населению. Эти преступления не имеют срока давности и прощения даже на небесах. Так могли поступать только нелюди. "Пили бы "Баварское"", — считают наши либералы…

Господа, вас и ваших детей первыми распотрошили бы на детали для барабанов и других вещей, если бы ваши части сгодились. А если нет — пустили бы на удобрения. Обо всем этом и многом другом ведущей Дарье Митиной рассказали организаторы и руководители проекта "Последний подвиг Николая Берзарина" Ольга Рогалева и Наталья Андросенко.

Читайте начало интервью:

Николай Берзарин: что о нем знают сегодня

Как комендант Николай Берзарин восстанавливал поверженный Берлин

— Восстановление разрушенного войной Берлина, конечно, огромная работа. А начинать надо было с разбора руин. Как это происходило?

Наталья Андросенко: — Да, город был очень сильно разрушен. 75 миллионов кубометров завалов надо было разгрести. Все это разбиралось вручную, в основном силами женщин — трюмерфрауен. То, что можно было, обтесывалось вручную, снова шло на постройку домов. Остальное они свозили на пустыри, там получились горы строительного мусора.

Ольга Рогалева: — Сейчас это — парки.

Н.А.: — Да, и эти огромные горы там лежат до сих пор. Они просто засыпаны землей, заросли травой, деревьями. У этого организатора проекта Шпильваген, который участвует в нашей работе, проводит экскурсии, мама тоже была трюмерфрауен.

Политика современной Германии не очень жалует сохранение исторической памяти, старается замолчать роль Берзарина и вклад трюмерфрауен. Но многим немцам, в том числе ему, это обидно, ведь получается, что его мама не работала на восстановлении города.

Берлин 1945

А это движение зародилось в Берлине, потом оно было и в других городах Германии, и в Австрии. И Берзарин очень поддерживал этих женщин, это — такой дипломатический момент. Они работали не под дулом автоматов, их не насильно туда загоняли.

У этих женщин была самая большая продуктовая карточка, положенная рабочим тяжелого труда. Они также получали первоочередное медицинское обслуживание и жилье. Как только открылись детские сады и школы, их детям предоставлялись места.

— Рассказывать об этом — действительно очень важно, потому что, к сожалению, с политикой памяти не очень хорошо не только в Германии, но и у нас. Поэтому появляются мантры про то, что советские солдаты только грызли пайки, насиловали немок и отнимали игрушки у немецких детей…

— Но если на Западе опять, как перед той войной заговорили, что Россия — страна-агрессор, отсталый варвар с Востока, то что же мы еще могли делать…

— Всякие Коли из уренгоев появляются…

— Кстати, в продолжении Коли из Уренгоя в Германии появилась и стала очень популярной тема, что немцы — самая пострадавшая сторона во время второй мировой войны. Пришел Гитлер — и немцы очень страдали.

О.Р.: — Он просто их обманул…

— Поэтому очень важно эти мифы развенчивать, показывать реальные дела советского государства. Николай Берзарин был выразителем политики СССР. Расскажите, каковы его основные заслуги как коменданта, за что ему до сих пор благодарны немцы. Он справился за несколько месяцев с такой гигантской работой.

Н.А.: — 23 апреля, когда еще шла берлинская наступательная операция, советское командование уже издало постановление об обеспечении населения Берлина питанием. А 4 мая Берзарин издает указ о том, что каждый солдат обязан соблюдать человеческое достоинство победителя.

Жители Берлина срезают мясо с мертвой лошади. Апрель 1945 г. Проект “Последний подвиг генерала Берзарина”.

Мы делаем упор в проекте именно на Берзарина, но была не просто его личная воля. Это было осознанное отношение советского руководства. И простые солдаты кормили немецких детей из своих котелков.

Для контраста фонд "Историческая память" сделал два стенда о политике фашистских оккупантов на нашей территории. И мы показываем детям этот контраст.

Вот — приказ об особой подсудности, с которым немцы уже пришли сюда. А вот — наш закон о прекращении произвола по отношению к немцам.

Вот — фотографии, как немцы увозят зерно, угоняют скот с оккупированных территорий. Наши наоборот — доставляют продовольствие, гуманитарную помощь.

Когда наша Красная армия пришла в Берлин, в городе голод был уже две недели. Потому что нацисты, отступая, взорвали дороги, мосты и другие коммуникации.

О.Р.: — Берлин был водой окружен.

Н.А.: — Да, окружен каналами. То есть, привозить продовольствие в город невозможно. Водопровод и канализация не работают, все нечистоты стекают в реку. Если водопровода нет, жители вынуждены пить эту отравленную трупным ядом воду.

Ведь уже за несколько недель до прихода Красной армии на улицах Берлина лежали трупы людей и животных. Их даже не убирали. С трупов животных, где можно, жители срезали куски мяса, чтобы есть.

О.Р.: — У нас еще на контрасте показан самый важный момент, как вели себя немцы. Это — уникальность черного цвета. Ужасная бесчеловечность.

Только на территории СССР они додумались организовать детские концентрационные лагеря для того, чтобы забрать у детей кровь и органы для операций, чтобы лечить своих раненых.

У грудных детей забирали всю кровь, а их сжигали

Притом, даже у грудных детей. Они забирали всю их кровь за один раз, складывали их как мусор и сжигали за забором.

А самой ценной фашисты считали кровь девочек-подростков, когда они начинают созревать. Их держали отдельно как продукт, производящий очень ценную кровь. Их кормили, но постоянно откачивали кровь. Процесс кровообразования — не беспредельный, организм не успевал ее вырабатывать.

В конце концов, они умирали, потому что кровь нельзя брать каждый день.

На нашем стенде размещено письмо мальчика, у которого сестра была забрана для такой цели. Он просил отпустить сестру, потому что у нее больше нет крови. Она погибла. Таких детей было очень много.

И вторая сторона — наши в Германии. У нас размещены документы, где указывалось, как организовать питание немцев, чем кормить.

В самой первоначальной карточке, которая еще 23 апреля была принята, нормы были установлены не меньше тех, которые были у гитлеровцев.

Но оказывается, у гитлеровцев нормы по продуктовым карточкам были установлены ниже, чем в СССР. Поэтому уже в мае было принято решение сравнять нормы…