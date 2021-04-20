Послевоенный Берлин боготворил Берзарина

Проект "Последний подвиг Николая Берзарина" рассказывает о восстановлении послевоенного Берлина и личной заслуге в этом его коменданта. Удалось предотвратить эпидемии и голод, решить срочные инфраструктурные вопросы, открыть школы и детские сады, начать восстановление городских зданий… В чем и как проявилась наша мягкая сила в побежденной столице Германии? Обо всем этом и многом другом рассказали организаторы и руководители проекта Ольга Рогалева и Наталья Андросенко.

Читайте начало интервью:

Николай Берзарин: что о нем знают сегодня

Как комендант Николай Берзарин восстанавливал поверженный Берлин

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— Вы сказали, что при фашистах нормы по карточкам у немцев были ниже, чем в СССР. Наши подняли эти нормы до советских. А какие это были нормы, какие продукты? И что еще делалось для налаживания нормальной жизни?

Наталья Андросенко: — Да, они стали абсолютно одинаковы для советских людей и немцев. Там было по 550 грамм хлеба, сахар, жиры, мясо… Немецким детям еще выдавали молоко.

Но просто накормить людей — это мало. Начинается восстановление города. 30 апреля в Карлсхорсте силами наших инженеров смогли подключить электростанцию. И это предотвратило полный коллапс города. Женское движение трюмерфрауен к 1 мая расчистило взлётно-посадочную полосу аэродрома Темпельхоф.

Возвращение жизни в Берлин

Первым делом туда стали приземлять самолеты с гуманитарной помощью — продовольствием и медикаментами, потому что иначе в город ничего нельзя было привести. Фашисты, отступая сожгли все мосты, подорвали дороги. Ничего доставить по ним было нельзя.

А уже 2 мая на Темпельхоф прилетели союзники для подписания капитуляции Германии. Вскоре начали открываться больницы и другие медицинские учреждения. За один только май было сделано 3 миллиона вакцин.

В Берлин начала возвращаться жизнь и ранее покинувшие его жители. Миллион человек достаточно быстро вернулось. Приходили и беженцы из других мест, потому что в Берлине было получше.

Введение комендантом Николаем Берзариным карточной системы, предотвратило появление черного рынка. В других городах и регионах (особенно западных — захваченных союзниками) было так плохо, что жители были вынуждены ехать в пригород, работать просто за еду.

Советские солдаты в Берлине 1945

Нигде с обеспечением не было так хорошо, так складно, так стабильно, как в Берлине. Не только из-за еды, конечно, возвращались люди. Они видели, что нет никакого ни садизма, зверства и разбоя, чем их пугали гитлеровские власти. Они уже не боялись советских солдат.

И, кстати, это ясно видно по множеству фотографий — там нет испуганных лиц. Женщины — счастливые, красиво одетые, все хорошо. Дети играют, ничего не боятся. Это же видно.

Ольга Рогалева: — Запускается радио, стали выпускаться газеты. То есть Берзарин старался восстановить и наладить все сферы деятельности. Даже филармония вскоре открылась.

Вот эта мирная жизнь просто окутала все население. И поэтому такие фотографии — людей спокойных, счастливых, немки кокетничают с нашими солдатами. Женщины сами подходят к ним и заводят разговор, не с испугом смотрят, а весело разговаривают, улыбаются и находят общий язык.

Н.А.: — Как мы восстанавливали город, написала историк Петер Ян, первый директор музея Карлсхорст. Она писала, что послевоенный Берлин боготворил Берзарина, и было за что.

Главная из миссий нашего проекта, чтобы сочетание "май — Берлин — 1945 год" ассоциировалось не только с Великой Победой, но и с этим великим гуманным не военным подвигом Красной армии, который был по восстановлению города.

— Прискорбно, что так мало времени было отпущено Берзарину судьбой. Он трагически погиб в автокатастрофе…

— Да. Накануне — 15 июня — он дал большую пресс-конференцию о том, как идет восстановление города, какие дальше планы, как все это будет происходить 16 июня утром он как обычно куда-то торопился, ехал на мотоцикле.

Это был тяжелый немецкий мотоцикл, он на этой модели ехал впервые, видимо, просто не рассчитал ее возможности, понадеялся на резвость модели.

На перекрестке шла колонна наших грузовиков, Берзарин решил, что успеет проскочить между грузовиками, но не успел. Случилось такое трагичное ДТП.

О.Р.: — Но за совсем небольшое время он все равно смог сделать очень много. Берзарин, например, за эти 54 дня своего комендантства умудрился организовать даже бега на ипподроме. Он сам был большой очень любитель лошадей.

Мягкая сила советских в Берлине

Берлин население в 1945 году

Но его волновало, можно сказать, все. Все стороны жизни. Тем более, там и надо было практически все начинать чуть ли не с самого начала. Он и разные партии создавать разрешил, и разные храмы…

Я думаю, что этот необычный подход — не жестокость, чтобы призвать все население к ответу за зверства фашистов, а человеческое желание возродить мирную жизнь нормальных людей.

Это и есть то, что называют мягкой силой. А она, наверное, даже сильнее бомб и всего остального. Она — действительно мягкая, но она сразу прямо в сердце заходит, вызывает любовь и доверие.