Николай Берзарин: что о нем знают сегодня

Проект "Последний подвиг Николая Берзарина" посвящен первому коменданту ещё не разделённого между союзниками на четыре сектора Берлина, Герою Советского Союза, генералу-полковнику Николаю Эрастовичу Берзарину и рассказывает о том, как СССР начал восстанавливать послевоенный Берлин сразу после капитуляции гитлеровской Германии. Нашей армии удалось предотвратить эпидемии и голод, решить срочные инфраструктурные вопросы, открыть школы и детские сады, начать восстановление городских зданий.

Проект включает в себя выставки в Москве и в Берлине, шахматные турниры с участием многократного чемпиона мира Анатолия Карпова, школьные уроки-экскурсии. Почему современные школьники ничего не знают об этом герое нашей страны? Как сделать, чтобы его имя не стёрлось из памяти народной? Обо всем этом и многом другом Дарье Митиной рассказали организаторы и руководители проекта "Последний подвиг Николая Берзарина" Ольга Рогалева и Наталья Андросенко.

— В наших учебниках практически ничего не было сказано о жизни Берлина в послевоенный период, мы очень мало знаем, как там все было устроено, как проходила послевоенная жизнь. Об этом как раз и рассказывает ваш проект. Но ему пытаются всячески воспрепятствовать. Недавно уже третья итерация странички проекта в Инстаграм была выпилена наглым образом.

Наталья Андросенко: — Да, третий аккаунт в "Инстаграм".

— Казалось бы, кому это мешает?… Ольга Петровна, расскажите, как родилась идея этого проекта?

Ольга Рогалева: — Идея родилась, между прочим, в Германии. Наша соотечественница Екатерина живет в Берлине уже больше десяти лет, у нее трое детей. Когда дети стали подрастать, они пошли в школу, а когда наступила какая-то памятная дата, то разная информация из разных источников стала поступать…

— Кто выиграл войну, да?

— Что за война была, и кто ее выиграл, кто виноват?… Много вопросов возникло. Она была поражена. У нее возникла проблема: а как детям-то донести правду? Семья у них — смешанная: муж — немец, она — русская. Как эту тему в такой семье объяснить детям?

Берлинская площадь Берзарина

Тогда она стала думать, что надо рассказывать о том, какая Красная армия замечательная, кто прав и кто виноват. Стала думать, на примере какой фигуры это можно сделать.

Она живет недалеко от площади Берзарина. И как-то она услышала, что немцы уважительно о нем говорили. Тогда она стала вникать, кто такой Берзарин, и поняла, что это и есть та самая фигура.

Дело еще в том, что после воссоединения Германии, Берзарина лишили звания почетного гражданина Берлина, площадь переименовали и всяческие мерзости стали писать.

Но нашлись немцы, которые помнят добро, которое сделал Берзарин, они объединились и добились возврата звания почетного гражданина Берзарину и возвращение его имени площади.

— Великая Отечественная война выдвинула на первый план очень много талантливых военачальников. Почему именно его Георгий Константинович Жуков предложил в берлинские коменданты? Какие у него были административные успехи, способности, которые были в ходе войны замечены?

Н.А.: — На самом деле причина довольно прозаическая — он был командующим Пятой ударной армии. Эта армия первая ворвалась в Берлин с востока, его солдаты брали Рейхстаг, и он занял центр города.

По закону войны

А перед этим он брал крепость Кюстрин, которую называли ключом к Берлину. 24 апреля, когда берлинская наступательная операция еще не закончилась, он уже был назначен комендантом города.

Просто по негласному закону военного времени, какой генерал первым входит в город, тот и становится его комендантом. Разумеется, принимались во внимание его высокие управленческие качества и выдающиеся человеческие качества.

Нашу страничку в Facebook читают потомки Берзарина, и одна из его внучек — Александра — написала:

"Я помню, мне было лет 7-8, к моей бабушке (к вдове Берзарина), пришел человек, он был солдатом. Я не помню, о чем они разговаривали, но запомнила, что уходя он сказал: "Наш командир очень любил людей"".

По закону человечности

И это было действительно так. Вот эти его выдающиеся человеческие качества, такая глубинная доброта, естественно, я думаю, сыграла свою роль при назначении его берлинским комендантом.

Он восстанавливал этот город очень ревностно. Об этом писали и сами немцы, немецкие политики признавали, что он старался все сделать так, как будто бы это был его родной город.

О.Р.: — Я думаю, что еще сыграло роль то обстоятельство, что у него уже был опыт комендантства. Он с 1927 по 1933 год он был военным комендантом Иркутска еще в совершенно молодом возрасте и замечательно справился с этой задачей.