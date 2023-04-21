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Олег Логинов

Хитрый план казаков или старинные суеверия: почему русские не ставят пустые бутылки на стол

2:41
Наследие » Россия

В России существует множество традиций и обычаев, связанных с застольем, и некоторые из них сохранились до наших дней. Например, русские никогда не ставили на стол пустые бутылки. Интересно, что многие люди до сих пор придерживаются этого негласного правила.

Хитрый план казаков или старинные суеверия: почему русские не ставят пустые бутылки на стол

По одной из версий, данная традиция возникла благодаря хитроумной тактике казаков. В 1814 году русская армия во главе с императором Александром I вошла в Париж. После суровых и кровопролитных дней сражений наконец-то наступили мирные дни. У казаков были так называемые выходные — дни, свободные от службы. Нетрудно догадаться, что большую часть времени они проводили во французских барах и тавернах, где пили много вина и другого алкоголя.

Один из казаков заметил такую особенность. В то время во Франции окончательный расчёт с клиентами производился не по количеству поданных бутылок спиртного, а по числу пустых стаканов, оставшихся на столе после попойки. После того, как хитрый казак придумал план значительной экономии денег в трактире, как сообщает издание "Русская семерка", он и его товарищи стали незаметно убирать пустые бутылки из-под стола, обманывая персонал.

По другой версии, данная традиция появилась гораздо раньше, чем-то время, когда российские солдаты смогли дать отпор дерзкому Наполеону.

Люди в давние времена не знали, что такое эхо, и поэтому боялись "голосового" эффекта. Неудивительно, что колодец в древности наделялся сакральным смыслом.

Наши предки верили, что пустота привлекает злых духов, которые могут распространиться по всему дому. Чтобы этого не произошло, достаточно было просто убрать со стола пустые бутылки и другие емкости без содержимого. Кроме того, существовало поверье, что в доме, где со стола не убирают пустую посуду, никогда не будет процветания.

Сегодня на смену суевериям и поверьям пришла практичность. Как правило, столы во время праздничных застолий просто переполнены различными блюдами. Иногда даже трудно найти свободное место для закуски. А поскольку пустая посуда (не только бутылки) загромождает свободное пространство на столе, было решено от неё избавиться, чтобы не мешала.

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Почему нельзя ставить пустую бутылку на стол? Давай Разберём!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы париж война россия франция история алкоголь наполеон культура
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