Береги копеечку смолоду, или Как стать миллионером — история первого из миллиардеров Рокфеллеров

С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком"

Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Во всём мире, в том числе и у русских, есть немало пословиц и поговорок, посвящённых бережливости. "Копейка рубль бережёт", "Чтобы накопить многое, надо не пренебрегать малым" и т. д. А это не только задел на будущее, но и самый прямой путь к экономическому успеху. А значит, и возможность оказаться когда-нибудь в роли миллионера.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, CC0

Нуворишами обычно становятся коррупционеры, получив однажды "на дурачка" нефтегазовую вышку или алмазный прииск. Чаще всего при смене режима они исчезают. А вот чтобы стать настоящим миллионером, многим нередко приходилось работать годами, постигая азы экономики уже со школьной скамьи.

Первый доход маленькому Рокфеллеру принесли индюшки

Уже будучи знаменитым американским миллионером, а позже и первым долларовым миллиардером, Джон Дэвисон Рокфеллер вёл колонку в журнале World`s Work, где рассказывал об азах экономики подрастающему поколению. При этом он именно напирал на известную нам пословицу "Копейка рубль бережет".

Родился Рокфеллер 8 июля 1839 года в штате Нью-Йорк в небольшом деревянном доме, который построил его отец. Уже в раннем детстве у маленького Рокфеллера была небольшая тетрадка, которую он называл счётной книжкой. Даже будучи уже стариком, миллионер любил полистать её. Сюда он вписывал все свои расходы и доходы, а также небольшие суммы, которые он уже с детства был приучен раздавать бедным.

Вот как он описывал свое первое коммерческое дело. Когда ему было лет семь или восемь, он с помощью матери затеял пусть небольшой, но бизнес. У Рокфеллеров было несколько индеек, и мать отдавала сыну на их корм прокисшее молоко. Тот сам ухаживал за птицами, кормил их и убирался за ними. Потом он их продал, выручив неплохой по тому времени барыш. Как позже признавался миллионер, "я до сих пор не могу спокойно видеть стадо индюшек". Так индюшки принесли ему доход в 50 долларов, которые он под 8% годовых ссудил знакомому фермеру. А ведь Рокфеллеру было только 13 лет.

Он также подчеркивал, что отец, который любил рисковать по делу, часто торговался с сыном и "покупал у меня мелкие услуги".

"Он научил меня, как нужно продавать и покупать. А попросту натаскивал меня на миллионера", — смеялся Рокфеллер-младший.

Школу молодой Рокфеллер окончил в 16 лет, после чего поступил на несколько месяцев для изучения бухгалтерии в коммерческое училище в Кливленде. После чего он стал искать свое место под солнцем, что оказалось не таким простым делом.

"Я в течение нескольких недель исходил все улицы, спрашивая у лавочников и представителей разных фирм, не нужен ли им мальчик. Но никому мальчики были не нужны, и со мной просто отказывались говорить на предмет работы", — вспоминал миллионер.

Чем меньше отдыхаешь, тем больше проживешь

Но всё же ему повезло. Некий человек попросил явиться к нему после рабочего дня. Молодой Рокфеллер трясся от волнения, думая, что и это единственное предложение может от него ускользнуть. Но собеседование прошло успешно, и он был принят на службу в компанию "Hewitt & Tuttle". По прошествии трёх месяцев молодой клерк стал получать 17 долларов в месяц. А затем ему назначили жалование 25 долларов.

К концу года ему уже дали место в бухгалтерии, и он стал получать 100 фунтов (если переводить в британскую валюту) в год. На второй год ему предложили уже 140 фунтов. Рокфеллер посчитал, что он достоин 160 фунтов. Не придя к соглашению с владельцами фирмы, он возвращается вновь на улицу.

Правда, уже умудрённый неким опытом и экономическими знаниями, Рокфеллер вкупе с одним англичанином по имени М. Б. Кларк создаёт свою компания с общим капиталом в 800 фунтов. Из них Рокфеллер дал скопленные им 140 фунтов плюс 250 фунтов, взятые под 10 процентов у отца. В течение первого же года оборот новой фирмы достиг 150 тысяч фунтов.

Деятельность компании была чисто сельскохозяйственной: сено, мясо, зерно. Причем спрос на эти товары резко повысился с началом Гражданской войны в США. Именно федералы (северные штаты) и сделали компании Clark and Rochester заказ на продовольственные товары на десятки тысяч долларов.

Имя Рокфеллера обычно связывают с известной нефтяной компанией Standart Oil. Тем более, что именно он ещё в 60-е годы позапрошлого столетия одним из первых обратил внимание на перспективу нефтегазового бизнеса. А мысль ему подсказала обычная керосиновая лампа. Керосин, как известно, получают из нефти. И уже к 1880-м годам Рокфеллер стал по сути монополистом на нефтяном рынке США, разогнав или проглотив мелкие фирмочки, которые имели в своем арсенале лишь скромные нефтяные копейки.

Надо отдать должное его деловой хватке. Ведь кроме нефтяного бизнеса ему принадлежали часть железнодорожных путей США, что позволяло Рокфеллеру не особенно тратиться на транспортировку нефти, сталелитейные заводы и даже несколько пароходных компаний. Причём в любой сфере своего производства он наводил порядок и строго следил за чистотой на рабочем месте.

Конечно, отдыхать за всю свою жизнь ему приходилось очень мало. Может быть, поэтому он не дожил лишь чуть более двух лет до своего столетия. Умер он в 1937 году.