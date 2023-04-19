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Олег Логинов

Отец Бориса Ельцина сидел в ГУЛАГе за контрреволюционную деятельность

2:32
Наследие » Советское наследие

Назвать отца Бориса Ельцина обычным человеком было непросто. И дело не только в его "контрреволюционном" прошлом. Старший Ельцин был талантливым строителем и постоянно поражал окружающих своими изобретениями в этой области.

Отец Бориса Ельцина сидел в ГУЛАГе за контрреволюционную деятельность

Николай Игнатьевич Ельцин родился в 1906 году в селе Басманное на Урале в семье зажиточного крестьянина. После революции отца Николая раскулачили, а его и младшего брата Андриана наняли работать на строительстве Казанского авиационного завода.

Ельцину-старшему пришлось нелегко на стройке. К тому времени он уже обзавёлся семьёй, и все они жили в бараке. Питание тоже было далеко от идеального. Строители были вынуждены взять кредит и собирать деньги "на помощь австрийским рабочим". Николай и Андриан Ельцины выражали недовольство таким положением дел. В 1934 году оба они были арестованы. Николай был приговорён НКВД к трём годам заключения в ГУЛАГе за "контрреволюционную деятельность".

Николай Ельцин, как и Андриан, отбывал наказание, работая на строительстве канала Волга-Москва. Позже был арестован ещё один брат Ельцина, Иван, и в качестве наказания его отправили работать на строительстве калийного завода в городе Березники Пермской области. После досрочного освобождения за хорошее поведение Николай также переехал к Ивану.

Годы, проведённые на стройках, не прошли для Николая Ельцина даром. Ельцин-старший, посвятивший свою жизнь строительным работам, постоянно старался облегчить труд рабочих. Президент России писал:

"Мой отец постоянно что-то изобретал. Например, он мечтал изобрести машину для укладки кирпича, он её рисовал, зарисовывал. Это была его голубая мечта".

Руки Николая Ельцина спасли его семью от голода в военные и послевоенные годы. В 1944 году ему удалось построить собственный дом в Березниках. На участке Ельцины посадили огород, что позволило им питаться картофелем, зеленью и другими продуктами.

Последние годы жизни Ельцин-старший провёл на родине, на Урале. Он скончался в 1978 году и был похоронен на Широкореченском кладбище в Свердловске, где в то время работал его сын.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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