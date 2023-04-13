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Олег Логинов

Рай для Петра I: 40 тысяч крестьян строили Санкт-Петербург

Наследие » Россия

Великий русский город был основан 27 мая 1703 года.

Рай для Петра I: 40 тысяч крестьян строили Санкт-Петербург

Пётр Великий был полон решимости создать новую столицу для себя и выход России на Запад, игнорируя практические соображения и человеческую жизнь. Для строительства своей столицы он выбрал недавно захваченную у шведов территорию, где уже существовало несколько небольших поселений.

Согласно легенде, парящий орёл указал Петру правильное место для строительства города. Царь вырезал штыком две полосы дёрна и положил их в форме креста. Затем он сделал распятие из кусочков дерева и установил его на дёрне, объявив, что построит церковь, посвящённую святым Петру и Павлу.

Первым зданием стал небольшой бревенчатый домик, построенный за три дня солдатами для самого царя, впоследствии сохранившийся как "Домик Петра". Он жил там в тесном помещении, спал на раскладушке, внимательно наблюдая за строительством первого главного здания своего нового города — Петропавловской крепости на острове на Неве. Крепость была тюрьмой, где в 1718 году царь замучил до смерти своего собственного сына Алексея. Рядом стоял оригинальный деревянный собор Петра и Павла, где был похоронен сам Пётр, ушедший из жизни в 1725 году.

Трактир "Четыре фрегата" и верфь, где были построены первые здания Адмиралтейства, также находились вблизи того места, которое стало центром города. Ещё в 1704 году Пётр задумал сделать этот район своей столицей и настоял на том, чтобы украсить его деревьями и цветами. Он назвал его "Новым Римом", а вскоре стал называть его своим "раем".

Город был построен с использованием принудительного труда. Начиная с 1706 года, ежегодно призывалось 30 000 крестьян, а к 1707 году их число возросло до 40 000. Их сопровождали вооружённые стражники и группами гнали по всей России за сотни верст к месту строительства. Несмотря на присутствие стражников, многие из крестьян сбежали, и только половина из них добралась до места строительства. Там они массово умирали от истощения, облучения, голода и болезней.

После решающей победы России над шведами под Полтавой в 1709 году строительство города ускорилось. В следующем году началось строительство скромного летнего дворца для Петра и его второй жены Екатерины, крепкой крестьянки, не терпевшей глупостей.

Пётр приглашал иностранных архитекторов, чтобы они проектировали площади, каналы и широкие прямые бульвары для города. Самая длинная и важная улица, Невский проспект, была спроектирована французом Жаном-Батистом Ле Блондом и построена в 1711 году шведскими военнопленными, которые чистили её каждую субботу.

В 1714 году в Санкт-Петербурге насчитывалось 50 000 домов, и это был первый российский город с организованной полицией. В городе была эффективная пожарная охрана и уличное освещение в лучших районах, а его жителям предписывалось сажать деревья. Город стал символом новой России, созданной Петром, а при его преемниках превратился в один из самых волшебных городов Европы.

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Основание Петербурга. К 350-летию со дня рождения Петра Великого
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы европа швеция россия история полтава строительство санкт-петербург
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