Как и почему Петр I убил своего сына

Многие монархи на протяжении истории убивали членов своей семьи. Генрих VIII, например, обезглавил двух жен и нескольких двоюродных братьев. Клеопатра организовала убийство двух братьев и сестер. А Атауальпа, последний император инков, приказал казнить своего сводного брата. Но даже эти царственные особы, возможно, были бы потрясены действиями русского царя Петра Великого, который в 1718 году замучил до смерти своего старшего сына за якобы имевший место заговор против него.

Петру I, более известному как Петр Великий, обычно приписывают введение России в современную эпоху. За время своего царствования, с 1682 года до своей смерти в 1725 году, он провел целый ряд реформ, в том числе переделал русский календарь и алфавит и сократил автономию православной церкви. Петр даже ввел налог на бороды в рамках своих усилий, направленных на то, чтобы русские выглядели и вели себя более похожими на западноевропейцев.

В то же время Петр построил первый в России настоящий флот, обновил армию и одержал ряд военных побед. На землях, отвоеванных у Швеции, своего главного противника, он основал город Санкт-Петербург, а затем перенес туда столицу из Москвы.

Однако, к огорчению Петра, его старший сын и законный наследник, царевич Алексей, рос с другим мышлением. Мать Алексея, Евдоксия, была одновременно набожной и консервативной, и ее брак с Петром оказался нестабильным. В 1698 году, когда Алексею было восемь лет, Петр отправил её в монастырь. С тех пор Алексей воспитывался в основном своими тетками, хотя в эпоху Просвещения ему также преподавали иностранные языки и математику, и он учился за границей.

Как и многие дети европейских монархов, Алексей не часто видел своего отца, который большую часть своего царствования провел вдали от дома, сражаясь с османами и шведами и путешествуя по Западной Европе. Вместо этого Алексей был окружен московским обществом, которое верило в "меньшую вестернизацию и большую роль православной церкви и аристократии", — объясняет Пол Бушкович, профессор истории Йельского университета.

Все начало меняться примерно в 1711 году, когда Петр выдал царевича замуж за немецкую принцессу по имени Шарлотта. Хотя поначалу она была относительно довольна своим мужем, вскоре Шарлотта оказалась одинокой и изолированной, жалуясь в письмах на эмоциональную недоступность Алексея и чрезмерное пьянство. Она умерла от послеродовых осложнений после рождения их второго ребенка в 1715 году, к тому времени Алексей начал внебрачную связь с крепостной Афросиньей Федоровой.

Тем временем, все еще переживая изгнание матери, Алексей не присутствовал на свадьбе Петра и его второй жены Екатерины в 1712 году. Книжный, робкий и гораздо менее физически сильный, чем Петр, царевич постоянно жаловался на плохое здоровье и, как говорят, однажды нарочно поранил руку, чтобы не подчиниться одному из требований отца.

Отношения между отцом и сыном окончательно испортились в октябре 1715 года, когда Петр написал Алексею письмо, в котором сокрушался по поводу его недостаточной воинской доблести и угрожал лишить его наследства. Петр добавил, что он предпочел бы передать корону "достойному чужестранцу, нежели своему собственному недостойному сыну".

Делая выговор Алексею, Петр, очевидно, надеялся напугать его. Но испуганный царевич вместо этого добровольно отказался от претензий на престол, заявив, что считает себя непригодным к службе.

Несмотря на заверения Алексея, что он не хочет иметь ничего общего с правительством, Петр опасался, что его противники сплотятся вокруг его сына. Поэтому Петр приказал Алексею либо добиваться престолонаследия, либо стать монахом.

Алексей согласился поступить в монастырь. Но вместо того, чтобы сделать это на самом деле, он занял денег и скрылся из страны в замаскированном виде, сопровождаемый только Афросиной (которая была одета как паж) и тремя слугами. Появившись в Вене, Австрия, в ноябре 1716 года, он отдал себя на милость габсбургского императора Карла VI, который был женат на сестре его покойной жены Шарлотты.

Карл VI решил взять Алексея к себе, спрятав его сначала в замке в Альпах, а затем в замке с видом на Неаполь. Однако, к несчастью для Алексея, агентам Петра удалось разыскать его, и в сентябре 1717 года они вручили ему письмо, в котором Петр порицал его "непослушание", но обещал перед Богом не наказывать его до тех пор, пока он вернется в Россию.

Перед побегом доверенное лицо якобы предупредило Алексея: "Помни, если твой отец пошлет кого-нибудь уговаривать тебя вернуться, не делай этого. Он прикажет публично обезглавить тебя". Но царевич проигнорировал этот мудрый совет. Неохотно вернувшись в Россию в начале 1718 года, он упал на колени перед Петром и стал просить прощения в рамках публичного спектакля, на котором его лишили наследства.

Затем Петр потребовал, чтобы Алексей назвал имена своих сообщников, что привело к пыткам десятков приближенных царевича. Несколько из них были казнены, а другие изгнаны или заключены в тюрьму. Петр даже принял меры против своей бывшей жены Евдоксии, заточив ее во второй, более отдаленный монастырь и жестоко замучив до смерти ее любовника.

В этот момент Алексей, очевидно, все еще надеялся на тихую жизнь с Афросиньей в сельской местности. Но даже она в итоге дала показания против него, после чего Алексей был заключен в тюрьму, предан суду и подвергнут пыткам. Большинство источников утверждает, что 19 июня 1718 года его били кнутом 25 раз, и что, когда через пять дней пытки возобновились, он признался в заговоре против своего отца. 26 июня (или 7 июля по новому стилю или григорианскому календарю) царевич умер от ран.

Справка:

Эпоха Просвещения — это один из важнейших периодов в истории европейской культуры, связанный с развитием научной, философской и общественной мысли. Основой этого интеллектуального движения были рационализм и свободомыслие.

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