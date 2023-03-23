От успеха в Санкт-Петербурге до клинической смерти: как жил и писал Николай Гоголь

2:33 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

По словам Владимира Набокова, Гоголь был самым своеобразным русским поэтом-прозаиком. Он родился в селе в Полтавской области в семье мелкого шляхтича. Гоголь вырос в украинской глубинке, в окружении казацких обычаев и богатой фольклорной культуры. Несмотря на идиллическое детство, он часто слышал жуткие голоса мертвых в ночной темноте.

В возрасте 12 лет он поступил в среднюю школу и не пользовался большой популярностью, заслужив прозвище "таинственный карлик". В 1828 году Гоголь переехал в Санкт-Петербург в надежде заявить о себе в мире. Однако ему не хватало связей и финансовых средств. Хотя поэма, которую он написал еще в школе, была опубликована, критики разгромили ее, и она не получила должного внимания. В конце концов Гоголь устроился на низкооплачиваемую государственную работу в Министерство внутренних дел. Он начал писать увлекательные статьи для журналов о своей жизни на Украине, смешивая реалистичные рассказы с фантастическими историями о демонах, ведьмах и других существах славянского фольклора.

Произведения Гоголя вскоре привлекли внимание литературного мира. Как пишет издание "History today", сам Пушкин стал его поклонником и другом. Именно Пушкин дал темы для двух самых известных произведений Гоголя: сатирического романа "Мертвые души" (1842) и пьесы "Государственный инспектор" (1836), в которой безжалостно высмеивается российская бюрократия.

После успеха жизнь Гоголя изменилась к худшему. Когда Тургенев посетил его в 1851 году, он заметил, что Гоголь страдает от каких-то скрытых заболеваний. В следующем году, в возрасте 42 лет, Гоголь умер, объявив голодовку, чтобы помешать дьяволу, который, по его мнению, пытался овладеть им. Врачи, обследовавшие его, признали его невменяемым… Даже в смерти Гоголь оставался источником сюрпризов: когда в 1931 году его тело было эксгумировано для перезахоронения, обнаружилось, что он лежал лицом вниз, что породило слухи о том, что его похоронили заживо. Такое странное завершение его жизни, казалось, соответствовало эксцентричности, которой отличалась жизнь Гоголя.

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