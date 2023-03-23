Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

От успеха в Санкт-Петербурге до клинической смерти: как жил и писал Николай Гоголь

2:33
Наследие » Россия

По словам Владимира Набокова, Гоголь был самым своеобразным русским поэтом-прозаиком. Он родился в селе в Полтавской области в семье мелкого шляхтича. Гоголь вырос в украинской глубинке, в окружении казацких обычаев и богатой фольклорной культуры. Несмотря на идиллическое детство, он часто слышал жуткие голоса мертвых в ночной темноте.

От успеха в Санкт-Петербурге до клинической смерти: как жил и писал Николай Гоголь

В возрасте 12 лет он поступил в среднюю школу и не пользовался большой популярностью, заслужив прозвище "таинственный карлик". В 1828 году Гоголь переехал в Санкт-Петербург в надежде заявить о себе в мире. Однако ему не хватало связей и финансовых средств. Хотя поэма, которую он написал еще в школе, была опубликована, критики разгромили ее, и она не получила должного внимания. В конце концов Гоголь устроился на низкооплачиваемую государственную работу в Министерство внутренних дел. Он начал писать увлекательные статьи для журналов о своей жизни на Украине, смешивая реалистичные рассказы с фантастическими историями о демонах, ведьмах и других существах славянского фольклора.

Произведения Гоголя вскоре привлекли внимание литературного мира. Как пишет издание "History today", сам Пушкин стал его поклонником и другом. Именно Пушкин дал темы для двух самых известных произведений Гоголя: сатирического романа "Мертвые души" (1842) и пьесы "Государственный инспектор" (1836), в которой безжалостно высмеивается российская бюрократия.

После успеха жизнь Гоголя изменилась к худшему. Когда Тургенев посетил его в 1851 году, он заметил, что Гоголь страдает от каких-то скрытых заболеваний. В следующем году, в возрасте 42 лет, Гоголь умер, объявив голодовку, чтобы помешать дьяволу, который, по его мнению, пытался овладеть им. Врачи, обследовавшие его, признали его невменяемым… Даже в смерти Гоголь оставался источником сюрпризов: когда в 1931 году его тело было эксгумировано для перезахоронения, обнаружилось, что он лежал лицом вниз, что породило слухи о том, что его похоронили заживо. Такое странное завершение его жизни, казалось, соответствовало эксцентричности, которой отличалась жизнь Гоголя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы россия смерть украина история культура санкт-петербург
Новости
Певец Владимир Пресняков сообщил, что брак с Кристина Орбакайте распался из-за его разгульного образа жизни
Российские онлайн-кинотеатры покинул голливудский контент — перешли на отечественный
Политолог Яков Кедми обратился к МУС: "Слушайте, вы, животные!"
Медведев: турецкий беспилотник Bayraktar нельзя назвать фантастическим
Захарова: Британия пыталась перебить переговоры РФ и Китая заявлением о снарядах с ураном для ВСУ
В Ростовской области на 15 процентов подорожают стеклопакеты в 2023 году
УП: США опасаются поражения ВСУ во время весеннего контрнаступления
Болибок: пациенты с сибирской язвой опасны для населения, их нужно изолировать
Культуролог-фронтовик из Донецка: "Новороссия будет нашей, потому что там живут русские люди"
Внутренние органы фигуриста Романа Костомарова работают вполсилы
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Последние материалы
Аналитик спрогнозировал спад продаж на рынке недвижимости в Новосибирске
СК России передумал объявлять Рустяма Абушаева в международный розыск
Врач Наталья Ходырёва предупредила о депрессии у Бориса Корчевникова из-за потери слуха
Newsweek: Подоляк обрушился с критикой на Запад после раскрытия военных планов ВСУ
Искусственный взрыв Солнца: реальная угроза человечеству?
AT: Британия провоцирует ядерный конфликт с Россией из-за снарядов с ураном
Лидер партии "Шор": Санду забрала у пенсионеров Молдавии последний кусок хлеба
Леопард Leo 91M снова попал на камеры в Приморье
Появилось видео прохода украинских подводных дронов на территорию Севастополя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников