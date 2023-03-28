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Олег Логинов

Кровавое воскресенье в Санкт-Петербурге: день, который изменил Россию

3:20
Наследие » Россия

Около 200 человек погибли и 800 были ранены во время марша под руководством отца Георгия Гапона 22 января 1905 года.

Кровавое воскресенье в Санкт-Петербурге: день, который изменил Россию

9 января 1905 года по старому календарю в Санкт-Петербурге около 150 000 человек собрались в шести заранее определённых местах сбора с намерением пройти маршем к Зимнему дворцу. Их целью было вручить петицию царю Николаю II в надежде, что он отнесётся с пониманием к их жалобам.

Марш был организован отцом Георгием Гапоном, православным священником и лидером "Собрания русских фабрично-заводских рабочих" — профсоюза, созданного с разрешения правительства в предыдущем году для того, чтобы служить предохранительным клапаном для недовольства рабочих и способствовать лояльности режиму.

Однако, Гапон привлёк внимание властей своей социалистической позицией и консультировался с Союзом освобождения, группой либеральной интеллигенции среднего класса, выступавшей за парламентскую демократию. В начале января, когда четверо членов Союза были уволены с работы, Гапон инициировал забастовку, которая быстро распространилась и привела к тому, что 120 000 рабочих оставили свою работу.

Участники шествия, одетые в свои воскресные одежды, несли иконы, кресты или изображения царя, причём во главе шли женщины и дети. Они пели гимны, как во время религиозного шествия, а те, кто был настроен менее оптимистично, готовились к мученической смерти. Их петиция, вдохновлённая Союзом освобождения, требовала

  • восьмичасового рабочего дня,
  • права на забастовку,
  • избрания учредительного собрания путём тайного голосования и всеобщего избирательного права.

Они так и не дошли до Зимнего дворца, поскольку Николая не было на месте, он уехал в деревню, не считая ситуацию серьёзной угрозой.

Тем временем, его министры решили остановить поход недалеко от Зимнего дворца, поэтому тысячи вооружённых солдат были размещены по городу. Когда появились толпы людей, некоторые солдаты сделали предупредительные выстрелы в воздух, другие запаниковали и открыли огонь прямо в густую толпу. У Нарвских ворот, где шествие возглавлял отец Гапон, было убито сорок человек, а Гапон в ужасе воскликнул:

"Нет больше Бога, нет царя".

На Троицком мосту на марширующих набросилась казачья конница и резала их саблями, а на Невском проспекте против толпы были применены пушки.

Как пишет издание "History today", число погибших в тот день оценивается примерно в 200 человек, ещё 800 человек получили ранения. Это трагическое событие сильно подорвало лояльность простых людей к царю. Гапон бежал за границу, а по стране прокатилась волна протестов и забастовок, приведшая к полноценной революции, которая в конечном итоге заставила Николая II издать Октябрьский манифест с обещанием ввести демократию. Гапон вернулся, но был убит агентом правительства. Манифест временно ослабил революционное движение.

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Кровавое воскресенье - апогей либерализма или начало профсоюзного движения в России
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы россия история убийство протесты николай ii санкт-петербург
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