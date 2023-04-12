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Олег Логинов

Путь длиною в жизнь: как была построена Транссибирская магистраль

4:16
Наследие » Россия

Строительство самой длинной в мире железной дороги было завершено 21 июля 1904 года.

Путь длиною в жизнь: как была построена Транссибирская магистраль

Транссибирская магистраль, протяжённостью 9289 км от Москвы до Владивостока является самым длинным в мире одиночным железнодорожным путём. Этот путь пролегает через множество населённых пунктов, включая

  • Нижний Новгород,
  • Екатеринбург,
  • Омск,
  • Новосибирск,
  • Иркутск,

и занимает около недели на его преодоление. Строительство Транссибирской магистрали стало впечатляющим достижением, которое внесло значительный вклад в развитие российской железнодорожной сети. Если в 1860 году протяжённость железных дорог составляла всего 1600 км, то к 1917 году сеть расширилась до впечатляющих 72 000 км.

Проект был основан царём Александром III в 1891 году, и граф Сергей Витте, грузин с голландскими корнями, сыграл важную роль в его реализации. Витте прошёл свой путь в железнодорожной отрасли, начав с продавца билетов и поднявшись до должности начальника станции, затем перейдя в высшее руководство и став в итоге министром путей сообщения. Он был чужаком, сторонником быстрой индустриализации России, и консерваторы ему не доверяли. Несмотря на это, он убедил Александра III назначить своего сына и наследника, будущего Николая II, председателем Комитета Сибирской железной дороги.

Комитет был создан для обхода бюрократических проволочек и препятствий, и это назначение обеспечило проекту постоянную царскую поддержку, а Витте — председателя, на которого он мог легко влиять.

Витте, назначенный министром финансов в 1892 году, финансировал строительство железной дороги за счёт привлечения кредитов, увеличения налогов и печати рублей. Строительство шло быстрыми темпами, некоторые участки пути не были правильно обследованы, часто использовалась зелёная древесина. На проекте было занято огромное количество рабочих, которых нужно было хорошо кормить и обеспечивать всем необходимым.

Ярославский вокзал, расположенный в Москве, был основан в 1902 году. Первые пассажирские поезда начали курсировать летом 1903 года. Однако, для завершения маршрута вдоль южной границы озера Байкал потребовалось построить паром до следующего года. Строительство было трудной задачей, включавшей создание тридцати трёх туннелей, более ста мостов и виадуков. Тем не менее, оно послужило катализатором заселения и роста Западной Сибири.

В восточной части Сибири железная дорога была построена с другой целью. Поскольку в регионе ощущалась нехватка местной рабочей силы, железная дорога предназначалась в первую очередь для расширения империалистических амбиций России на Дальнем Востоке. Последние участки пути были построены через Маньчжурию на арендованной у китайцев земле вместо более протяжённого маршрута вдоль реки Амур в России. Во время русско-японской войны по этой железной дороге перевозились войска. После войны Амурская железная дорога была построена полностью через российскую территорию, чтобы обеспечить безопасность маршрута. Строительство Амурской железной дороги было завершено в 1916 году.

Первый поезд был с отделанными мрамором ванными комнатами, роялем в музыкальной комнате, библиотекой и тренажёрным залом. В столовой первого класса подавали такие деликатесы, как икра и осетрина. Скорость поезда была небольшой, около 30 км в час, и на весь путь уходило почти четыре недели. Вагоны третьего класса были неудобными, в них теснились крестьяне, которые должны были выработать в себе чувство фаталистического терпения.

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Документальный фильм "Транссибирская магистраль"/Documentary film " TRANS-Siberian railway".
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы поезд байкал россия сибирь история николай ii транспорт технологии владивосток сергей витте
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