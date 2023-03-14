Правление Николая II

5:02 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Николай II, последний царь, коронуется как правитель России в старом Успенском соборе в Москве.

Николай не был ни обучен, ни склонен к правлению, что не способствовало сохранению самодержавия, которое он стремился сохранить в эпоху, отчаянно нуждавшуюся в переменах. Он родился в 1868 году и вступил на российский престол после смерти своего отца, царя Александра III, в ноябре 1894 года. В том же месяце новый царь женился на Александре, принцессе немецкого происхождения, которая стала иметь большое влияние на своего мужа. После периода траура по покойному отцу Николай и Александра были коронованы как царь и царица в мае 1896 года.

Став правителем России, Николай сопротивлялся призывам к реформам и стремился сохранить царский абсолютизм, хотя ему не хватало силы воли, необходимой для выполнения этой задачи. Катастрофический исход русско-японской войны привел к русской революции 1905 года, которую Николай предотвратил только после утверждения представительного собрания — Думы — и обещания конституционных реформ. Вскоре царь отказался от этих уступок и неоднократно распускал Думу, что способствовало росту общественной поддержки большевиков и других революционных групп.

В 1914 году Николай втянул свою страну в еще одну дорогостоящую войну — Первую мировую, и недовольство росло по мере того, как не хватало продовольствия, солдаты уставали от войны, а сокрушительные поражения от Германии демонстрировали неэффективность России при Николае. В 1915 году царь лично взял на себя командование армией, оставив дома царицу Александру. При ее непопулярном дворе доминировал русский мистик Распутин, который заменил компетентных министров и чиновников царя сомнительными кандидатами.

В марте 1917 года армейский гарнизон Петрограда присоединился к бастующим рабочим, требуя социалистических реформ, и Николая II призвали отречься от престола. 15 марта он отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, отказ которого от короны положил конец царскому самодержавию в России. Николай, его жена и дети содержались в Царскосельском дворце губернского правительства России, а в августе под давлением Петроградского совета, мощной коалиции солдатских и рабочих советов, разделивших власть с губернским правительством на первом этапе русской революции, переехали в Тобольск в Западной Сибири.

В ноябре 1917 года большевики под руководством Владимира Ленина захватили власть в России и приступили к созданию первого в мире коммунистического государства. В апреле 1918 года Николая и его семью перевезли в Екатеринбург на Урале, что предопределило их гибель. В июне 1918 года в России началась гражданская война, а в июле антибольшевистские "белые" российские войска пошли на Екатеринбург в ходе кампании против большевистских сил. Местным властям было приказано предотвратить спасение Романовых, и после тайного заседания Екатеринбургского совета был вынесен смертный приговор императорской семье.

Сразу после полуночи 17 июля Николаю, Александре, их пятерым детям и четырем членам семьи было приказано быстро одеться и спуститься в подвал дома, в котором они содержались. Там семья и слуги расположились в два ряда для фотографирования, которое, как им сказали, было сделано, чтобы развеять слухи о побеге. Внезапно в комнату ворвались дюжина вооруженных людей и под градом выстрелов расстреляли императорскую семью.

Останки Николая, Александры и троих их детей были обнаружены в лесу под Екатеринбургом в 1991 году, а через два года опознаны по ДНК. Наследный принц Алексей и одна дочь Романовых не были найдены, что способствовало распространению легенды о том, что Анастасия, младшая дочь Романовых, выжила после расстрела своей семьи. Из нескольких "Анастасий", появившихся в Европе в десятилетие после русской революции, наиболее убедительной была Анна Андерсон, умершая в США в 1984 году. Однако в 1994 году ученые с помощью теста ДНК доказали, что Анна Андерсон была не Анастасией, а польской женщиной по имени Франциска Шанцковска.

Справка:

Русско-японская война — война, проходившая между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией, Кореей и Жёлтым морем.

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