13 лет управления Россией Александром III

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Царствование Александра III было коротким — всего 13 лет. В политическом плане оно стало затяжным эпилогом к убийству революционерами Александра II в марте 1881 года. Его сын ответил целым рядом контрреформ, призванных свернуть уступки, сделанные самодержавию в области самоуправления, законодательства и цензуры.

Однако правление Александра было не просто реакцией. Его правительство энергично преследовало необходимость индустриализации, вкладывая значительные средства в строительство железных дорог, горнодобывающую промышленность и производство.

Разгром революционного движения после 1881 года был тактической победой, за которой скрывался более широкий стратегический провал. Режиму удалось уничтожить симптомы подрывной деятельности, но не ее истоки, которые заключались в социальном неравенстве империи и росте идеологии оппозиции. Власти сослали противников в Сибирь, но сделали это за счет еще большего озлобления против режима.

Если социальные историки 1970-х и 1980-х годов были склонны подчеркивать рост политически активного пролетариата на фоне индустриализации 1880-х годов, то последние исследования представили более неоднозначную позицию рабочего класса. Они рисуют картину экономической незащищенности, преступности, бедности и отчуждения от официальной культуры государства; это не пролетарский авангард марксистского воображения, но все же горючий резервуар отчуждения, который разрастался по мере приближения конца 19 века.

За последние два десятилетия историки изучили рост и влияние гражданского общества в 1880-х и 1890-х годах. Бурное развитие печати и стремительное расширение добровольных ассоциаций усилили вовлеченность населения в обсуждение колониализма, крестьянского вопроса, индустриализации, закона и порядка, рабочих классов и системы изгнания. Общественная критика управления империей нарастала. Одним из примеров был голод 1891 года. Возмущенные безразличием правительства к страданиям крестьянства, добровольные ассоциации и благотворительные организации вступили в борьбу и начали организовывать помощь голодающим.

Эта активная общественная сфера неуютно соседствовала с социальным квиетизмом и династической верностью, которых требовала корона. Возобновившееся упорство Александра на самодержавии как верховной власти в империи стало выглядеть анахронизмом.

С точки зрения последних исследований, царствование Александра выглядит не столько оазисом спокойствия, сколько скороваркой нестабильных перемен. Быстрая модернизация в эпоху политической реакции нагромождала противоречия на противоречия.

Справка:

Квиетизм — это мистико-аскетическое движение, которое возникло в католической церкви между XVI и XVIII веками. Одной из главных особенностей квиетизма является упор на пассивном, "принимающем" состоянии души в процессе мистического единения с Богом.

Анахронизм — это неправильное, намеренное или условное представление событий, явлений, предметов или личностей в контексте другого времени или эпохи, отличной от фактической хронологии. Это явление часто встречается в исторической науке, литературе и кино.

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