Людмила Адилова: Надо добиться признания геноцида русского и советского народа в годы ВОВ

Всевозможные западные структуры и отечественные либералы продолжают вбрасывать и муссировать ложь о Второй мировой войне, стремясь переложить ответственность за неё на Россию. Что нужно сделать, чтобы положить этому конец? Почему нужно всему миру показать документы и свидетельства, рассказать ужасную правду о той войне? Что необходимо сделать для признания геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941–1945 годах? На все эти и многие другие вопросы ведущего Pravda. Ru Игоря Буккера ответила доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова.

Читайте начало интервью:

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— Людмила Федоровна, Холокост давно признан. Говорят о геноциде цыган и других народов. А вот о геноциде русских и других народов СССР не принято говорить. Как вы считаете, нужно ли ставить этот вопрос и что необходимо сделать для признания этого геноцида? Почему тему геноцида советского и русского народа практически никто не поднимает?

— Обязательно надо поднимать этот вопрос. Во-первых, здесь должны работать профессиональные историки. И надо посмотреть, как работали наши коллеги по этой теме. Иерусалимский университет начинал тему Холокоста. Нам тоже надо создать концептуальные подходы к этой проблеме.

Конечно, также обязательно надо переписать учебники в школах и в гуманитарных вузах. Необходимо молодежь увлечь. Нужны президентские проекты, президентские гранты, потому что для нас сегодня вопрос тоже становится все актуальней вопрос выживания, ведь против нас ведется массированная информационная война.

Архивные материалы

Здесь должны работать историки, работать профессионально, работать с архивами. Потом должны подключиться юристы и работать на этот проект, используя соответствующие компетенции — они у нас есть.

Надо посмотреть, как это сделали в других странах, которые смогли предъявить такие документы. Сегодня практически нет такого человека, который мог сказать, что евреи не подлежали уничтожению, что не было там Холокоста.

Армяне и диаспоры во всех странах очень активно работают, и в результате в недавнее время некоторые государства уже признали геноцид армянского народа. А Россия не работает.

Предъявить документы

Хотя практически такая задача была поставлена, но как-то невнятно, и не той аудитории это было адресовано. А ведь есть фильмы даже немецких кинодокументалистов. Я была просто потрясена, увидев, первые дни захвата наших территорий, как они проходили.

На них хорошо видно, что война шла именно на уничтожение. Это присутствует во всех этих документальных лентах. Надо сделать хорошее документальное кино с учетом того, как сегодняшняя аудитория воспринимает.

Надо подготовить и предъявить все исторические документы и свидетельства. Сейчас почему-то ни наши, ни немецкие документальные фильмы того времени даже у нас практически не показывают. На фестивале в Севастополе, где их показывали, были представители других стран. Они были крайне поражены и сказали: ой, теперь я понимаю, почему вы не сдались. Они ясно увидели, как нас уничтожали.

И потом эти фильмы, которые позволят вытащить на новый дискурс тот сплав представлений, который существует в общественном сознании по поводу того, почему победили, он тоже должен обсуждаться.

Потому что немцы и европейцы в целом до сих пор считают, что мы победили только потому, что была очень холодная зима, а немцы даже не были одеты. Русские же были намного лучше приспособлены и подготовлены к таким холодам.

Да еще когда наши брали их в плен, то их сразу раздевали и все такое прочее.

То есть — в итоге таких рассуждений получается, что его величество генерал Мороз победил, а не русский человек. Поэтому все это — случайность и историческая ошибка. А так — еще неизвестно, что было бы…

— Несколько месяцев назад там все-таки пересмотрели роль генерала Мороза в провале наполеоновского и гитлеровского походов на Россию. Теперь они поняли, что дело совсем не в этом, и предупреждают: дело было не в морозе, с русскими, ребята, надо поосторожней, там такое дадут.

— Да, конечно, есть разные мнения. И в этих рассуждениях второй пункт — как раз по поводу того, что "такое дадут". Они перешли к русскому характеру.

Недавно Владимиру Путину задавали вопрос о непредсказуемой России, и в обществе у них обсуждаются непредсказуемые русские: почему они не сдавались, для чего нужен был этот подвиг, они не могли понять, для чего нужен был вот этот героизм?… Они даже не могут этого понять, потому что они — прагматики сами по себе.

Очернение соросятами

Для чего нужно было отдавать свою жизнь, бросаясь на амбразуры, партизаня и так далее? Александр Матросов, Зоя Космодемьянская и еще много-много героев — образ для нас. А всякие соросята их очернили и лишали нас собственной исторической памяти.

До сих пор в их среде обсуждается, почему не сдавали Ленинград? Ставится вопрос таким образом: Почему нужно было доводить людей до такого состояния, что народ вымирал?

Но так ведь вопрос-то даже не может ставиться, ведь все было совершенно по-другому. Документы-то сейчас рассекречены.

В гитлеровских планах не было даже постановки вопроса о выживании Ленинграда и ленинградцев. Все жители и сам город подлежали уничтожению.

Они, как и весь советский народ, были вынуждены бороться до последнего. И победить. И русский человек, конечно, действительно непредсказуемый, он умеет выстоять в самых страшных условиях. И победить…