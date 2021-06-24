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Автор Игорь Буккер

СССР безусловный победитель над фашистской Германией, но этот образ сейчас размыт

Наследие » Советское наследие

В эфире программы "Точка зрения" доктор политических наук, профессор РГГУ, политолог Людмила Адилова рассказала о вероломном нападении гитлеровской Германии на СССР. В ноте правительства Германии, переданной спустя полтора часа после начала агрессии, указывалось, будто-то бы на границе с Рейхом были сконцентрированы крупные вооруженные силы Красной Армии.

СССР безусловный победитель над фашистской Германией, но этот образ сейчас размыт

Когда мы говорим о ВОВ, то обычно вспоминаем союзников СССР — Великобританию и США, но забываем, что против нас пошел войной не один Третий рейх. С германскими нацистами были Румыния, Италия, Словакия, Финляндия, Венгрия, Болгария, Норвегия и многие другие страны. Японская Квантунская армия грозила на Дальнем Востоке. До долгого открытия Второго фронта Советский Союз сражался в одиночку. Почему немцы сразу обросли союзниками, а мы — нет?

— Людмила Федоровна, прошло уже 80 лет с момента нападения Германии на СССР. Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт сразу же высказались в нашу поддержку, но вступать в войну как союзники не спешили. А на стороне немцев была уже большая часть Европы. Почему сейчас на Западе подвергают сомнения и пытаются переписать историю Второй мировой?

— Сегодня действительно продолжает меняться отношение к Второй мировой войне, создается иной образ в новом информационном формате, он наполняется совершенно другим содержанием.

Советский Союз, конечно, безусловный победитель над фашистской Германией, русский солдат — герой и освободитель, борец за справедливость. Но этот образ сейчас уже размыт.

Это размывание шло целенаправленно на протяжении нескольких десятилетий, потому что специально был запущен такой процесс как раз нашими союзниками в той войне. Позитивный светлый образ, который давно сложился в общественном сознании, постепенно заменялся на другой — совершенно противоположный.

Фашистская Германия действительно была страной агрессором и совершенно по-варварски отнеслась к России, к русскому народу. Происходило запланированное уничтожение русского и всего советского народа.

Поэтому у нас практически выбора не было. Надо было или бороться, потому что борьба была на выживание, на самосохранение себя как нации, как народа, как этноса, и своей собственной страны.

Союзники, конечно, тянули с открытием второго фронта тоже из прагматичных соображений стремясь переложить всю тяжесть войны на СССР. К тому же Черчилль ненавидел Россию и все русское.

За фюрера

Что касается союзников Германии и территориального осваивания Германией всей Европы, здесь был сбалансированный неравнозначный подход. Германия разделила людей по сортам.

Согласно фашистской концепции некоторые народы можно было к ним приблизить.

Когда они занимали Францию, они практически ничего и никого там не уничтожили, они боролись с только определенной частью, там был внутриэлитный раскол и так далее. Немцы пользовались достижениями французской цивилизации, там не было борьбы на уничтожение.

Румыны отнеслись к происходящему очень прагматически — они сразу перебежали на сторону победителя. Они тогда считали, что Германия является и будет в дальнейшем победителем.

Чехи тоже никакого сопротивления не осуществили, исходя из приспособленчества и прагматизма. Частично они, может быть, разделяли идеи и территориальные вопросы пытались осуществить с помощью фашистской Германии.

То же самое касается и Польши. Там было сопротивление, но преобладал бюргерский взгляд, стремление извлечь выгоду. В России же не было такого компромиссного подхода, потому что изначально вопрос стоял о выживании.

За СССР

Потом, конечно, все резко изменилось. Я видела ряд документальных фильмов, и у меня отец дошел до Берлина, он работал долгие годы в журналистике и все фиксировал.

Он рассказывал, как продвигались наши войска. К России и к русскому солдату было крайне позитивное отношение во всех этих странах, даже странах-сателлитах.

Так было в той же самой Польше, которая сегодня агрессивно очень ведет себя по отношению к России, Румынии и так далее. Про Польшу у него было множество зарисовок и рассказов. За сборник "За Вислой, за рекой" он даже получил польские награды.

Он описывал сюжеты из жизни. Русских солдат воспринимали как борцов за справедливость, несли им цветы, фрукты и так далее, к ним было очень хорошее отношение.

Перемена курса и парадигмы

Но мы живем в новое время и можем фиксировать, что кардинально изменилось отношение к России и той к войне. Все ищут для себя различного рода выгоды. Для этого пытаются уравновесить образы Гитлера и Сталина, расчеловечить образ нашего народа, отрицать его подвиг.

Этот процесс был запущен англосаксами давно, а сейчас он находится на самом пике. Это связано с тем, что люди, которые воевали, реальные победители уходят. Их оценочные суждения исчезают.

А современное массовое общество потребителя настроено не на размышление и осмысление, а на проживание жизни. Конечно, нам надо срочно делать из всего этого выводы и менять свои векторы развития.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы вов история россии людмила адилова великая отечественная война
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