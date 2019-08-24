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Игорь Буккер

Как ограбили Музей Изабеллы Стюарт Гарднер

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Каждое из минувших десятилетий ХХ столетия было отмечено чередой громких похищений произведений искусства. Если в первые десятилетия шедевры возвращались, то с каждым десятилетием становилось всё хуже и похищенное не удавалось вернуть.

Как ограбили Музей Изабеллы Стюарт Гарднер

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Знаменитые кражи шедевров мирового искусства

Череда ограблений произведений искусств в 1980-е годы

Март 1990 года. Ночь после дня Святого Патрика. В 1 час 24 минуты двое мужчин в полицейской форме постучали в боковую дверь бостонского музея Изабеллы Стюарт Гарднер (Isabella Stewart Gardner), сказав, что на территории музея замечены "беспорядки". На впустивших их охранников лже-полицейские быстро надели наручники и заперли в подвале. Среди похищенного значились "Концерт" Яна Вермеера, "Христос во время шторма на море Галилейском" — единственный морской пейзаж Рембрандта, портрет "Чез Тортони" кисти Эдуарда Мане, пять работ Дега, а также китайский бронзовый кубок и навершие наполеоновского флагштока. Преступники не тронули картины эпохи Ренессанса, в том числе "Европу" Тициана, которая, возможно, является наиболее ценной частью коллекции.

После прекращения расследования в 1997 году, музей поднял награду за возвращение украденных артефактов с 1 до 5 миллионов американских долларов. По понятным причинам, словно по мановению волшебной палочки стали появляться наводчики, среди которых особенно выделялся бостонский торговец антиквариатом Уильям П. Янгворт III.

Янгворт был сомнительной личностью, но привлёк к себе внимание, когда сообщил репортёру "Бостон геральд" Тому Машбергу, что он и ещё одна колоритная персона по имени Майлз Коннор смогут вернуть похищенные ценности. За это он просил неприкосновенности для себя, освобождение Коннора из тюрьмы и, естественно, вознаграждение.

Во время ограбления музея в Бостоне Коннор находился за решеткой за другую кражу, но утверждал, что может разыскать произведения искусства, если его выпустят. Вскоре он исчерпал кредит доверия. Однажды Машбергу позвонили по телефону и сказали такое, что заставило его примчаться ночью на склад, где при свете фонаря ему показали то, что могло быть или не быть "Штормом на море Галилейском". Позже ему передали несколько кусочков облупившейся краски, предположительно от этой картины Рембрандта. Увы, экспертиза показала, что краска не с шедевра великого голландца.

Федеральный прокурор потребовал вернуть одну из картин в качестве доказательства того, что другие имеются у них на руках. Но переговоры прекратились. 18 марта 2013 года представители ФБР заявили о раскрытии ограбления, но похищенные ценности не возвращены. В настоящее время Коннор освободился из тюрьмы, но местонахождение картин по-прежнему неизвестно.

Четверо преступников, ограбивших Городской музей Амстердама (Stedelijk Museum), были пойманы по горячим следам. Однако три полотна, в том числе одна из последних и самых знаменитых работ Ван Гога "Пшеничное поле с воронами", были сильно повреждены. Произведения искусства могут быть возвращены законному владельцу, но как продемонстрировал этот случай, это настолько хрупкий материал, что никогда нет уверенности в том, что он будет получен в целости и сохранности.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы музей кража манила история
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