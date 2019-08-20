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Игорь Буккер

Знаменитые кражи шедевров мирового искусства

Наследие » Мир

Похищение в 1911 году "Моны Лизы", когда самозваный маркиз из Аргентины Эдуардо де Валфьерно (Eduardo de Valfierno) нанял трёх воров, чтобы умыкнуть эту картину из музея Лувра, обычно считается положившей начало серии знаменитых краж шедевров искусства минувшего столетия.

Знаменитые кражи шедевров мирового искусства

Более того, некоторые искусствоведы уверены, что именно похищение способствовало превращению портрета Джоконды в попсовый культ. До исчезновения эта работа кисти Леонардо не была широко известна, а после приобрела статус произведения массового искусства, растиражированного в минувшем столетии многочисленных копиях, нанесённая на майки, трусы, сувениры и прочее.

Не нами замечено, ничто так не привлекает интерес неискушённой публики, как серийные маньяки и кража произведений искусства. Вопрос, не сколько произведений искусства было украдено из музеев, галерей и частных коллекций, а сколько было найдено.

В 1961 году разбогатевший на торговле нефтью американский коллекционер Чарльз Райтсман (Charles Wrightsman) приобрёл "Портрет герцога Веллингтона" работы испанского художника Франсиско Гойи за 392 тысячи долларов, с целью увезти его за океан. Менее чем через три недели после триумфального водружения картины на стену Национальной галереи, она была украдена.

Похититель потребовал выкуп в размере такой же суммы за которую она была куплена и сказал, что собирается отдать всю выручку на благотворительные цели. Ответа от владельца не последовало, если не считать, когда Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери бросает мимолётный взгляд на эту картину в первом фильме бондианы "Доктор Ноу" (Dr. No).

В 1965 году вор отправил багажный номерок в лондонскую газету Daily Mirror, после чего полиция изъяла картину из ячейки железнодорожной камеры хранения. Похитителем оказался безработный, в прошлом трудившийся водителем автобуса. Спустя шесть недель Кемптон Бантон (Kempton Bunton) явился с повинной.

Две картины Пьеро делла Франческа "Бичевание Христа" и "Мадонна Сенигалья", а также полотно Рафаэля "Немая" (La Muta) были вырезаны из рам в Палаццо Дукале (Palazzo Ducale, буквально "герцогский дворец") — экс-резиденции властителей Урбино. Масс-медиа поспешили объявить это криминальное событие "художественным преступлением века". Местные злоумышленники задумали продавать произведения искусства на международном рынке, но в последствии осознали, что знаменитые шедевры не востребованы по причине их известности. Все три картины были найдены неповрежденными в швейцарском Локарно в марте 1976 года.

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В один из ноябрьских воскресных дней 1985 года из парижского музея изобразительных искусств Мармоттан-Моне (Musée Marmottan Monet) исчезли сразу девяти картин, включая "Купальщиц" Ренуара (Les Baigneuses, Renoir) и "Впечатление. Восходящее солнце" Клода Моне (Impression, soleil levant — Claude Monet), которые породили и дали имя такому течению в искусстве как импрессионизм. Сначала полиция предположила, что это преступление на совести радикальной группировки Action Direct. Но после того, как несколько похищенных картин в начале 1984 года всплыли в Японии, оказалось, что за похищением стоял один известный гангстер из "Якудзы".

Раскосый мафиозо из Страны Восходящего Солнца был арестован во Франции в 1978 году за хранение 7,8 кг героина. За пять лет пребывания за решёткой он познакомился с двумя членами преступного синдиката, занимавшегося кражей и продажей произведений искусства. Украденные картины в 1991 году реставрировали на Корсике.

Продолжение следует…

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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