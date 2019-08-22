Череда ограблений произведений искусств в 1980-е годы

Произведения искусства всегда подвергались кражам и продажам в частные коллекции. От преступного бизнеса не застрахованы ни государственные музеи, ни частные коллекции. В предыдущий раз мы перечислили громкие дела начала ХХ века.

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Накануне Рождества в декабре 1985 года восемь охранников Национального музея антропологии в Мехико не проявляли положенной бдительности. Кроме того не работала система сигнализации, которая сломалась за три года до инцидента.

Новая смена охранников, прибывшая в 8 часов утра, обнаружила, что из семи витрин были удалены стёкла. В общей сложности были похищены 140 предметов, включая нефритовые и золотые украшения из скульптур майя, ацтеков, сапотеков и мизтеков. По прикидке куратора музея Фелипе Солиса (Felipe Solis), только один предмет — ваза в форме обезьяны — может стоить на чёрном рынке более $20 миллионов.

Большинство артефактов были небольшими, около трёх сантиметров в высоту. Все похищенные предметы легко бы уместились в паре чемоданов. До сих пор эта кража в Мексике считается крупнейшей.

Допустим, похищения предметов искусства в странах так называемого "третьего мира" обусловлены недостаточными мерами безопасности и связаны зачастую с недостатком отпускаемых на охрану средств. Однако и "развитые" государства не застрахованы от подобного рода криминала.

Проникновение в американское отделение лондонской галереи Colnaghi на Манхэттене потребовало более серьёзной подготовки. Воры проникли через окно на крыше и спустились с помощью верёвки. Оказавшись внутри, преступники не стали выбирать наиболее ценные экспонаты. И всё же их трофеем стали 18 картин и десять рисунков, среди которых застрахованные на $4 миллиона два шедевра Фра Анджелико (Fra Angelico) и натюрморт "С битой птицей и головками лука" Жана Батиста Симеона Шардена (Jean Baptiste Siméon Chardin). Из похищенного удалось вернуть только 14 работ.

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Общий ущерб оценивался от 6 до 10 миллионов американских долларов, что делало это ограбление крупнейшей кражей произведений искусства в Нью-Йорке. Что лишний раз доказало: частные галереи не в состоянии конкурировать с музеями из-за, как правило, более высокой стоимости страховки и более низким уровнем безопасности.

Три полотна Винсента Ван Гога (Vincent van Gogh), включая "Четыре увядающих подсолнуха", "Ткач за работой" и раннюю версию "Едоки картофеля" (De Aardappeleters), были украдены в декабре 1988 года из нидерландского музея Крёллер-Мюллер (Kröller-Müller) близ Оттерло. Волна краж произведений искусства, как правило, отражает картину самого арт-рынка. В данном случае произошло именно так.

Спустя всего две недели после опубликования списка самых дорогих произведений искусства, проданных на аукционах Sothebys и Christie's. В первой десятке значились пять картин Ван Гога, в том числе $53,9 миллиона, уплаченных за "Ирисы" — на тот момент самую дорогую. Воры вернули часть похищенного попросили выкуп в размере $2,5 миллиона за две оставшиеся картины. Полиция обнаружила украденные шедевры 13 июля 1989 года без выплаты выкупа.