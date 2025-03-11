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ТОП-5 самых ненавистных школьных предметов детей СССР

Наследие » Советское наследие

Какая бы ни была советская школа дисциплинированной и "воспитательной", были уроки, которые школьники тихо (или громко) ненавидели.

Школьники на уроке
Фото: commons.wikimedia.org by Jallinson01, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Школьники на уроке

Одни — за скуку, другие — за сложность, третьи — просто потому, что "ну не моё это".

Вот список самых "тяжёлых" предметов для детей СССР.

1. Математика

Главный "страшный сон" многих школьников. Формулы, дроби, уравнения, теоремы — всё это вызывало нервный тик у половины класса.

Контрольные по алгебре — отдельная глава школьного ужаса. Но зато родителей интересовал именно этот предмет — "главное, чтобы по математике было 4!"

2. Химия

"Кто понял химичку — тот понял жизнь". Уравнения, молекулы, валентности, кислоты и щёлочи — всё это казалось туманным и пугающим. Особенно когда учитель не объяснял, а просто диктовал.

Правда, любили лабораторные опыты — но они были раз в полгода.

3. История КПСС/Обществоведение

Мало кто любил слушать про съезды, пленумы, ЦК и пятилетки. Предмет был скучный, нудный и формальный.

Школьники часто просто дремали на этих уроках.

4. Немецкий язык (английский, французский)

Для многих это был не язык, а мучение. Учебники сухие, учителя строгие, а практика почти отсутствовала.

Фразы вроде "Das ist meine Mutter" навсегда отпечатались в памяти… но пользы от неё было немного. Если был выбор между немецким и английским — почти все мечтали о втором, но не всем повезло.

5. Геометрия

Казалось бы, та же математика — но с чертежами и теоремами. Её ненавидели за абстрактность и строгую логику.

"Докажите, что треугольник равносторонний" — фраза, от которой хотелось бежать из класса. А если учитель был суров — это вообще превращалось в пытку.

Эти предметы вызывали наибольшие трудности и неприязнь у советских школьников из-за их сложности, абстрактности или идеологической направленности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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