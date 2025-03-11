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ТОП-6 самых читаемых журналов СССР

1:31
Наследие » Советское наследие

В Советском Союзе было много популярных журналов, которые читали миллионы людей.

Журнал "Крокодил"
Фото: wikimedia.org
Журнал "Крокодил"

Вот ТОП-6 самых читаемых журналов СССР.

1. "Огонёк"

Этот еженедельный иллюстрированный журнал был известен своими репортажами, очерками и фотографиями. Он охватывал широкий круг тем, включая политику, культуру и общественные события.

2. "Крокодил"

Сатирический журнал, высмеивавший недостатки советского общества. Он был известен своими карикатурами и юмористическими рассказами.

3. "Работница"

Журнал для женщин, освещавший вопросы семьи, быта и карьеры. Он также публиковал художественную литературу и модные статьи.

4. "Крестьянка"

Журнал, ориентированный на сельских женщин. Он предлагал советы по сельскому хозяйству, домоводству и воспитанию детей.

5. "Наука и жизнь"

Научно-популярный журнал, освещавший последние достижения науки и техники. Он был известен своими доступными объяснениями сложных научных концепций.

6. "За рулём"

Автомобильный журнал, предлагавший советы по вождению и обслуживанию автомобилей. Он также публиковал обзоры новых автомобилей и мотоциклов.

Эти журналы играли важную роль в формировании общественного мнения и отражали разнообразные интересы советских граждан.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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