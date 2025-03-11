ТОП-6 самых читаемых журналов СССР

1:31 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

В Советском Союзе было много популярных журналов, которые читали миллионы людей.

Фото: wikimedia.org Журнал "Крокодил"

Вот ТОП-6 самых читаемых журналов СССР.

1. "Огонёк"

Этот еженедельный иллюстрированный журнал был известен своими репортажами, очерками и фотографиями. Он охватывал широкий круг тем, включая политику, культуру и общественные события.

2. "Крокодил"

Сатирический журнал, высмеивавший недостатки советского общества. Он был известен своими карикатурами и юмористическими рассказами.

3. "Работница"

Журнал для женщин, освещавший вопросы семьи, быта и карьеры. Он также публиковал художественную литературу и модные статьи.

4. "Крестьянка"

Журнал, ориентированный на сельских женщин. Он предлагал советы по сельскому хозяйству, домоводству и воспитанию детей.

5. "Наука и жизнь"

Научно-популярный журнал, освещавший последние достижения науки и техники. Он был известен своими доступными объяснениями сложных научных концепций.

6. "За рулём"

Автомобильный журнал, предлагавший советы по вождению и обслуживанию автомобилей. Он также публиковал обзоры новых автомобилей и мотоциклов.

Эти журналы играли важную роль в формировании общественного мнения и отражали разнообразные интересы советских граждан.