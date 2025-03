Браки вершатся не только на небесах, но и в суде: история знаменитых разводов

От любви до ненависти один шаг, поговорка известная. И нередко за этим крылись не просто семейные неурядицы, а банальные адюльтер или сплетни. А когда развод стал более доступен, этим стали широко пользоваться для получения хороших денежных отступных. Спросите у разведённых жен миллионеров. В чем они только не обвиняли и не обвиняют бедных мужей-трудоголиков...

Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суд

Когда Эросу обрывают крылья

Первопроходцами в новое время в бракоразводном процессе стали, конечно, американцы. Церковный суд, который со скрипом давал желающим развестись, свободу, здесь заменило гражданское судопроизводство. Соответственно, для причины развода сразу нашлись миллионы доводов, которые и сегодня успешно используются при бракоразводных процессах. Тем более, что причины нежелания продолжать совместное проживание, шли в ногу с техническим прогрессом.

Например, некая американка Хелен Олдрих получила полную свободу и ежегодный хороший пенсион от мужа, заявив, что муж заставляет кататься с ним в автомобиле и при этом развивает большую скорость. А она при этом ещё хочет жить.

Другая - миссис Мэри Генри - также получила свободу против воли мужа, заявив, что не хочет носить имя человека, который за несколько месяцев ни разу не принял ванны. А Флоранс Вульберг получила право покинуть мужа, как только он осуществит свой проект — откроет похоронное бюро.

Были и более прозаические причины, особенно в век тотальной табакозависимости. Так, миссис Говард-Гулд пожаловалась в суде, что управляющий её мужа отличается невоспитанностью и дымит ей в лицо своей отвратительной сигарой. Любопытно, что управляющего не уволили, зато жена получила и свободу, и деньги.

Забавный бракоразводный процесс когда-то прошёл в американском городе Рино в Неваде. Этот город вообще известен упрощённым законодательством на тему разводов. Так что в итоге и сейчас многие американцы приезжают именно туда, чтобы быстрее развестись. Жена заявила, что "страдает исключительно зябкостью ног", и поэтому вправе потребовать от лежащего на ковре мужа положить свои ножки ему на спину.

Впрочем, муж упирался. Мол, он вынужден ей отказать в этом удовольствии, так как прикосновение чужих холодных ног вызывает у него насморк. Думаете, оперетка? Нет, развели. Может быть, прописать в законе позицию об испытательном сроке для молодожёнов с медицинской справкой о температуре ваших ног? Как сейчас, когда требуют предъявить справку, что вы не больной.

Поцелуи иной раз не доводят до добра

Чаще всего давали разводы по жалобам мужей, которые обвиняли жен в расточительстве, что наносило непоправимый ущерб семейному бюджету. На это счет даже европейские юмористы прохаживались в своих рассказах много раз. Приводили пример суда в Чикаго, где даже Джордж Трюдо, будучи сам судьёй, заявил, что у него "нет никаких сил удовлетворять всем потребностям жены". На что мисс, мило улыбаясь, ответила: "Странно говорить о моих тратах, когда все мои подруги расходуют куда больше".

При этом она была согласна со всеми счетами, которые представил в судье рассерженный муж. Сумма была немалая, но молодая жена всё равно твердила: "Разве другие тратят меньше?"

Впрочем, судебные разборки на почве муж-жена бывают и другого плана. В своё время журнал Illustration Europeenne рассказывал о процессе в одном из швейцарских судов. На повестке дня стоял вопрос: "Можно ли целовать жену, сколько угодно?"

Фрау Штраус являлась истицей. И обвиняла мужа, что он целует её бесконечно, абсолютно не считаясь с её желаниями. Он постоянно надоедает ей, не давая ни минуту покоя. Подчас и отвлекая от любимых занятий. Судьи совещались довольно долго, вероятно, вспоминая, когда они в последний раз целовали или даже видели свою жену.

Но вопрос был принципиальным — до какой степени жена принадлежит мужу? Безгранично или с оговорками? С одной стороны, брак — это старый институт патриархального быта, и подрывать его устои не следует. С другой — наступили новые времена, и не стоит узаконивать и поощрять "произвол".

В конце концов, решили уважить жалобу фрау Штраус и приговорили излишне нежного мужа к хорошему штрафу. К тому же обязав герра Штрауса впредь соопределять со "своими излишествами пожелания жены".

Но и тут возник вопрос — а какое количество поцелуев можно признать законной нормой? И, как в западной юриспруденции, где нередко всё строится на прецедентном судопроизводстве, вспомнили одну подписку, взятую одной молодой дамой у мужа. Документ остался в суде вследствие возникшего между ними спора. В подписке говорилось: "Я, Вальтер Леман, обязуюсь не целовать свою жену более десяти раз в день: пять поцелуев в первой половине дня, и пять во второй. Неиспользованные права на следующий день не переносятся. В случае нарушения обещания жена имеет право представить подписку в суд".

Так что поводов пойти в суд мужу и жене за столетия набралось предостаточно.

Читайте по теме: Когда семейные узы в России начали трещать по швам

