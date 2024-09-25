Почему Россия стабильно находится в пятёрке мировых лидеров по разводам

Когда семейные узы в России начали трещать по швам

Одни сегодня считают, что мир свихнулся, дав власть всяким проходимцам, аферистам и извращенцам. Кое-кто это считает нормальным, потому что нередко они подходят под первую классификацию. Хотя мир все это познал и познает уже тысячи лет. Другое дело, что не всем это нравится и не все это принимают. Но расскажем, как всё это начиналось, и когда все начали считать себя цивилизованными людьми. Хотя что это такое, сегодня многие затруднятся ответить.

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Америка благословила развал семейных ценностей

Очевидно, что в области крайностей: от мифических прав человека до всевозможных извращений были и остаются США. А остальной мир, разглагольствуя о свободе, движется в кильватере тех, кто уничтожил все человеческие ценности. Особенно в области брака. Когда семейные ценности остаются только на время установки печати на свидетельстве о браке.

И всё же застрельщиком в области — выйти замуж и развестись — стала когда-то известная в свое время американка. Впрочем, неудивительно. Уже в позапрошлом веке всем было известно, что успех в самой передовой стране мирового капитализма строится на лозунге "Успех, сенсация и независимость".

Конечно, речь пойдёт не о прачке и не о депутате, а о миллионерше, которая в пересчёте на сегодняшние деньги была бы уже миллиардершей. Не в рублёвом эквиваленте, конечно. Звали её миссис Грейс Снелл-Коффин-Коффин-Уокер-Коффин-Лейман-Лев. Прославилась она своими разводами. 6 раз для начала XX века — даже римские папы себе такого не позволяли. В Турции при разводе просто душили султанских жен. Но это же Америка… И тогда женщины, правда при деньгах, уже знали себе цену. И были очень свободны.

Последней её фамилией была Лев. Изначально миссис сумела выскочить замуж в 16 лет. К шестому замужеству ей было всего 40. Миллионы она унаследовала от папы Эмоса Снелла, который был по какой-то причине убит в Чикаго, когда ей было 20 лет. Газеты писали, что убийца так и не был разыскан.

С первым мужем миссис Коффин прожила счастливых 10 лет и только на 11-м году поняла, что "не сошлась с мужем характерами". Добившись формального развода, она уезжает с сыном в восточные штаты. Правда, с деньгами. Несчастному мужу пришлось идти работать. Но заболел малыш, и несчастная мать вызывает к себя отвергнутого мужа. У постели ребенка они мирятся и возвращаются в Чикаго. Но, не успев вселиться в гостиницу, миссис снова понимает, что "несходство характеров" имеет место. Помог ей в этом старший клерк гостиницы Джеймс Уокер, очень горячо выражавший сочувствие покинутой жене.

А тут во времена "сочувствия" она поняла, какой прекрасный голос у её любовника. Результат — нового друга она отправляет учиться в Европу пению за её счет. Вернувшись, он получает от неё щедрый подарок в 50 тысяч долларов и женится на Грейс.

Заметка для будущих мужей миллионерш. Никогда не критикуйте их "творчество", иначе снова окажетесь на улице или пойдете работать курьером разносить пиццу. Это не учёл Уокер. Его женушка решила попробовать себя на литературном поприще. Её деньги успешно крутили грамотные управляющие, и бизнесом она не занималась.

И, открыв в себе литературный талант, замахнулась на целый роман. Муж попытался доказать ей всю нелепость этой затеи, не видя у неё никаких задатков даже посредственной поэтессы. Жена, естественно, возмутилась, а на суде заявила, что "муж ревнует её к созданным ею литературным героям".

Развод — дело житейское или государственное

Не успев выждать положенный срок, миллионерша нашла другого Коффина — Франка Никсона. И повела его к алтарю. Медовый месяц длился целый год. После чего новый суженый исчез, прихватив с собой кое-что из дорогой обстановки. И, дабы не упасть духом, миссис пару лет путешествует по США и Европе. Писали, что в полном одиночестве, пока в 1893 году в Калифорнии не встречает очередного гостиничного служку — Перкинса Леймана. Упрашивать клерка было не надо. Ну кто же не хочет себе счастливого будущего? Но счастье было недолгим, и клерка выставили вон. Через пару лет она познакомилась с журналистом Гуго Левом. Ему понравилась богемная жизнь, хотя и она продолжалась недолго. Также пару лет. Миллионерша снова потребовала развода, обвинив мужа в жестокости. Впрочем, газеты писали, что на горизонте забрезжил седьмой брак.

Что хорошо в этой истории — никто никого не убивал. Хотя смертельный удар скалкой или выстрел получали и за меньшую сумму. К сожалению, новая история России сегодня знает немало таких трагических случаев, когда за более меньшую сумму жертвами бракоразводных процессов становились и мужья, и жены, и главное дети.

Тем более, не секрет, что по статистике на 10 браков в России приходится 7 разводов. В прошлом году в России зарегистрировали 800,4 тысячи браков и 566,8 тысячи разводов. Чаще всего, говоря о причинах разрыва, муж и жена употребляли банальные фразы "не сошлись характерами".

Дальше — больше. За последние десять лет у нас стали реже жениться. А число разводов стало рекордным. Так, в 2006 году в России браков было больше, чем разводов, примерно в 1,5 раза, в 2011 году — в 2 раза, в 2020 — в 1,4 раза, в 2021 и в 2022 — в 1,5 раза, в 2023 — в 1,4 раза. Вероятно, граждане РФ стали такими же свободными как американцы. Или есть ещё какая-нибудь причина. Говорят, что большая часть в этом случае называет причиной бедность.

Миллионерша, конечно, не попала в книгу рекордов Гиннеса. Зато 50-летний житель Израиля несколько лет назад смог получить рекордный 11-й развод. Причём он признался на суде, что обычно разводится после двух лет брака. И ничего, никто не осудил — дело житейское.

И ещё — наибольшая рождаемость в европейских странах на начало прошлого века оставалась за Россией — около 5 миллионов в год. Вторыми были немцы. Две нации, которые понесли наибольшие потери в ходе двух мировых войн.

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.

От развода следует отличать признание брака недействительным в судебном порядке и прекращение брака ввиду кончины одного из супругов.

