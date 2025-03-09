Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Какие школьные предметы были только в СССР

3:41
Наследие » Советское наследие

В СССР были школьные предметы, которые были характерны только для советской школы.

Урок труда
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Урок труда

Они отражали особенности идеологии, устройства общества и подготовки граждан к жизни в социалистической стране.

1. Начальная военная подготовка (НВП)

Предмет, появлявшийся в старших классах.

Учащиеся:

  • разбирали и собирали автомат Калашникова,
  • учились носить противогаз,
  • проходили основы строевой подготовки и действия в ЧС.

НВП была частью подготовки к службе в армии и считалась важной составляющей "воспитания защитника Родины".

2. Политинформация

Это были регулярные классные часы, на которых учащимся рассказывали:

  • о международной политике,
  • о достижениях социализма,
  • о "враждебных действиях капиталистических стран".

Формально это не был самостоятельный предмет, но проводился регулярно и системно.

3. Этика и мораль

Особые уроки (чаще в младших и средних классах), посвящённые:

  • нравственному поведению,
  • патриотизму,
  • дружбе, честности, трудолюбию.

Это было идеологическое воспитание через примеры из жизни пионеров и комсомольцев.

4. Трудовое обучение (труд)

Обязательный предмет с разделением по полу:

  • мальчики занимались столярным и слесарным делом,
  • девочки — кулинарией, шитьём, домоводством.

Иногда старшеклассники работали на производстве — учебно-производственные комбинаты (УПК) готовили к рабочим профессиям.

5. История КПСС или Обществоведение (в старших классах)

Вместо обычной политологии или социологии преподавалась история Коммунистической партии Советского Союза, её идеология, ленинизм, роль марксизма и т. д.

Это был ключевой идеологический предмет, наряду с НВП.

6. Русский язык как отдельный предмет от литературы

В СССР эти два направления изучались раздельно:

  • русский язык — грамматика, орфография, синтаксис,
  • литература — анализ художественных произведений, чаще всего классика с идеологической нагрузкой.

7. Черчение (в средних и старших классах)

Обязательный предмет, особенно важный для подготовки к техническим вузам. Учащиеся учились делать инженерные чертежи от руки — навыки, нужные в индустриализированном государстве.

8. Каллиграфия (Чистописание)

Особое внимание уделялось красивому и аккуратному письму.
Ученики младших классов тренировались в написании букв и слов, соблюдая определенные стандарты.

9. Логика

Введена по инициативе Иосифа Сталина после войны. Преподавалась в старших классах.

Цель — развитие критического мышления и навыков дискуссии. После смерти Сталина предмет был исключён из программы.

10. Этика и психология семейной жизни

Предназначалась для старшеклассников. Предмет формировал представление о социалистической семье. Включал практические занятия по расчету бюджета.

Преподавались навыки разрешения конфликтов и воспитания детей. Здесь же отдельно мальчикам и девочкам рассказывали об основах интимной жизни в семье.

Это были предметы, которые отражали идеологические и практические потребности того времени. Некоторые из них сейчас кажутся необычными или были полностью исключены из современных учебных программ.

Школьные предметы СССР, которые убрали из школьной программы
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы секс ссср школа иосиф сталин
Обсудить
Новости Все >
Овощи чахнут, урожая нет? Возможно, виноваты ваши клумбы
Оскорбления на трибунах: «Зенит» жестко ответил после матча с «Факелом»
Слова Роша тронули многих: футболист ЦСКА о важности 8 Марта
Пыльца – невидимый враг: 5 простых способов победить аллергию в сезон цветения
Вы не видите его, но он может сломаться в любой момент: как убивают генератор
Рассказываем, что хочет сказать кошка, когда внезапно начинает орать по ночам
Санкционное давление на Россию ослабнет? Чего ждать от США
Фундамент разрушается, а вы даже не догадываетесь: одна ошибка сведёт дом в руины
Скрытая жемчужина Прованса: место, о котором мало кто знает
Ляйсан Утяшева и Тина Канделаки высмеяли Ким Кардашьян — вот что их так возмутило
Сейчас читают
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Операция Труба. В Курской области намечается грандиозный котёл Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Фундамент разрушается, а вы даже не догадываетесь: одна ошибка сведёт дом в руины
Скрытая жемчужина Прованса: место, о котором мало кто знает
Ляйсан Утяшева и Тина Канделаки высмеяли Ким Кардашьян — вот что их так возмутило
Какие были виды и размеры стипендий студентов в СССР
Хотите японский маникюр? Подумайте дважды, если у вас тонкие ногти
Операция Труба. В Курской области намечается грандиозный котёл
Готовлю эти тефтели снова и снова — никто не понял, что они без мяса
Китайский кроссовер за миллион? Угонщики оценят ваш выбор
Версаль, каким вы его не знали: откройте двери в республиканскую историю
Европу ждёт крах: Орбан раскрыл печальные последствия торговой войны с США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.