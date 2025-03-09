Какие школьные предметы были только в СССР

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В СССР были школьные предметы, которые были характерны только для советской школы.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Урок труда

Они отражали особенности идеологии, устройства общества и подготовки граждан к жизни в социалистической стране.

1. Начальная военная подготовка (НВП)

Предмет, появлявшийся в старших классах.

Учащиеся:

разбирали и собирали автомат Калашникова,

учились носить противогаз,

проходили основы строевой подготовки и действия в ЧС.

НВП была частью подготовки к службе в армии и считалась важной составляющей "воспитания защитника Родины".

2. Политинформация

Это были регулярные классные часы, на которых учащимся рассказывали:

о международной политике,

о достижениях социализма,

о "враждебных действиях капиталистических стран".

Формально это не был самостоятельный предмет, но проводился регулярно и системно.

3. Этика и мораль

Особые уроки (чаще в младших и средних классах), посвящённые:

нравственному поведению,

патриотизму,

дружбе, честности, трудолюбию.

Это было идеологическое воспитание через примеры из жизни пионеров и комсомольцев.

4. Трудовое обучение (труд)

Обязательный предмет с разделением по полу:

мальчики занимались столярным и слесарным делом,

девочки — кулинарией, шитьём, домоводством.

Иногда старшеклассники работали на производстве — учебно-производственные комбинаты (УПК) готовили к рабочим профессиям.

5. История КПСС или Обществоведение (в старших классах)

Вместо обычной политологии или социологии преподавалась история Коммунистической партии Советского Союза, её идеология, ленинизм, роль марксизма и т. д.

Это был ключевой идеологический предмет, наряду с НВП.

6. Русский язык как отдельный предмет от литературы

В СССР эти два направления изучались раздельно:

русский язык — грамматика, орфография, синтаксис,

литература — анализ художественных произведений, чаще всего классика с идеологической нагрузкой.

7. Черчение (в средних и старших классах)

Обязательный предмет, особенно важный для подготовки к техническим вузам. Учащиеся учились делать инженерные чертежи от руки — навыки, нужные в индустриализированном государстве.

8. Каллиграфия (Чистописание)

Особое внимание уделялось красивому и аккуратному письму.

Ученики младших классов тренировались в написании букв и слов, соблюдая определенные стандарты.

9. Логика

Введена по инициативе Иосифа Сталина после войны. Преподавалась в старших классах.

Цель — развитие критического мышления и навыков дискуссии. После смерти Сталина предмет был исключён из программы.

10. Этика и психология семейной жизни

Предназначалась для старшеклассников. Предмет формировал представление о социалистической семье. Включал практические занятия по расчету бюджета.

Преподавались навыки разрешения конфликтов и воспитания детей. Здесь же отдельно мальчикам и девочкам рассказывали об основах интимной жизни в семье.

Это были предметы, которые отражали идеологические и практические потребности того времени. Некоторые из них сейчас кажутся необычными или были полностью исключены из современных учебных программ.

Школьные предметы СССР, которые убрали из школьной программы