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Какие были виды и размеры стипендий студентов в СССР

2:11
Наследие » Советское наследие

В Советском Союзе существовала разветвленная система стипендиального обеспечения студентов, включавшая несколько видов стипендий, различавшихся по размеру и условиям получения.

Мужчина решает задачу на доске
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мужчина решает задачу на доске

Вот основные из них.

1. Обычная (академическая) стипендия

Это была основная стипендия в СССР, которую получали студенты, успешно сдавшие экзаменационную сессию.

Размер обычной стипендии варьировался в зависимости от курса обучения и специальности. В 1970-1980-е годы, в среднем, обычная стипендия составляла от 40 до 50 рублей в месяц.

Для студентов, обучающихся по дефицитным специальностям (горным, металлургическим, нефтяным и лесным), а также для студентов МГИМО и Университета дружбы народов, предусматривались повышенные размеры обычных стипендий.

2. Повышенная стипендия

Эта стипендия назначалась студентам, имевшим отличные результаты в учебе и активно участвовавшим в общественной жизни вуза.

Размер повышенной стипендии, как правило, составлял 75 рублей в месяц.

3. Именные стипендии

Существовали именные стипендии, учреждённые в честь выдающихся деятелей науки, культуры и политики.

Размеры именных стипендий могли значительно превышать обычные и повышенные стипендии.

4. Ленинская стипендия

Это была самая престижная и высокая стипендия в СССР.

Ленинская стипендия назначалась наиболее выдающимся студентам, имевшим выдающиеся успехи в учебе, науке и общественной деятельности. Размер Ленинской стипендии составлял 120 рублей.

5. Стипендии для учащихся средних специальных учебных заведений

Учащиеся средних специальных учебных заведений получали стипендию в размере 30 рублей в месяц.

Стипендия была важным источником дохода для многих студентов, позволявшим им покрывать расходы на питание, проживание и другие нужды.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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