Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе

0:23 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Постсоветская Россия заметно отличается от царской и Советской. В первую очередь, когда речь идёт о подрастающем поколении. Сегодня школьников воспитывают на бандитских сериалах, когда правоохранительные органы сложно отличить от криминала. Особенно когда и фабулы нет.

Фото: commons.wikimedia.org by DenisMoscow6981, CC BY-SA 4.0

А трудные подростки — они всегда были и будут. Другое дело, на заметке они у государства, или, как во времена развала СССР, становились тараном отечественных ОПГ. Значит, кому-то это было надо.

Терпение и труд всё перетрут

Подчеркну, что трудным подросткам уделяли время даже в царской России. Тогда уже понимали, что будущее страны в руках криминала ни к чему хорошему не приведёт. Учительница Федосья Паславская вспоминала времена Николая II, говоря, что она не раз знакомилась с бытом неимущих родителей, где пьянство и безработица вели детей к гибели.

Она также обращала внимание, что молодое поколение быстро поддается дурному влиянию старших. Но подростки также быстро излечиваются от плохого, если они попадают в здоровую атмосферу труда.

Тогда дети в городских училищах оканчивали школу в 12 лет. Лета, когда их ещё нельзя было принимать в учение. Речь идёт о профессиональной специализации. И многие русские ребятишки оказывались на улице, не у дел. Особенно мальчишки. Вот они-то и становились лакомым куском для криминалитета, с учётом, что и у них когда-то была своя специализация по "труду".

Паславская, которая к тому времени уже имела 25-летний стаж преподавателя, сумела при помощи власть имущих (и средства, в первую очередь) организовать для трудных подростков на своём участке на Черноморском побережье трудовую колонию в районе города Хоста. Позже её опыт возьмёт на заметку и советский преподаватель Антон Макаренко.

Цель этого "лагеря" — дать возможность мальчикам из бедных семей окрепнуть здоровьем на свежем воздухе, научить их полевым и сельским работам, развить любовь к сельскому хозяйству. Часть детей в лагерь отправили по линии комиссии по благотворительности, других отбирали различные попечительские советы.

Чем занимаются нынешние детские омбудсмены, сложно сказать. Зато всё чаще идут сообщения о криминальных "подвигах" нового поколения.

Конечно, стоит отметить, что здесь работали исключительно мальчики. Девочкам из бедных семей до революции отводилась на улице другая роль, отнюдь не радостная. Читайте Бунина, Толстого или Куприна, например.

Ребята из Питера, выросшие в злачных районах, были в восторге от поездки на поезде и посещении московских исторических мест. Потом были Новороссийск и палуба парохода. Надежда учительницы на бесплатные билеты не сбылась. Но "мальчики с удовольствием спали на палубе или в лодках за полцены".

"Без участия государства молодёжь при иных условиях погибает"

Участок лагеря составил где-то три гектара. Но он был весь заросший деревьями, лианами, молодые колонисты должны были всё это расчистить. Их учителями были студенты. Утро начиналось с зарёю, часов в 5. Но только для дежурных, которые шли на базар покупать продукты.

С водой, как и сейчас на югах, было туго. Пока искали воду буром, организовали верную доставку воды с нижних участков, передавая ведра друг другу. И по традиции дореволюционной России в 6 часов утра все собирались на молитву: "Царю небесный, Отче наш, Богородицу, Спаси Господи люди твоя".

Ребятишки были музыкальными, некоторые имели опыт пения в церковном хоре. А по реалиям того времени пели и пользовавшиеся популярностью в Петербурге песни о "Варяге" и "Корейце". Кавказу эти песни тогда были неизвестны. Интересно, что на молитву и песни ребят стекалось немало местного народа: дачники, садоводы, так и рабочие, которым песни напоминали об их далёкой Родине — России.

Однако песни песней, но надо было и работать. Расхватывались лопаты, пилы, топоры, лейки. Были дубы, которые невозможно было неокрепшим пацанам спилить, не то, что срубить. Сама руководитель лагеря думала о закладке пороха в большие дупла. Когда территория расчищалась, ребята сажали около пней дыни, огурцы, тыквы. Так постепенно облагораживался участок.

Конечно, работы между "колонистами" распределялись по склонности и по силам. Огород возделывали младшие, с деревьями воевали те, кто постарше. Но были и такие работы, которые требовали участие всех — и маленьких и больших. Речь шла не только о работах по очистке участка лагеря, но и о типичном интересе ребят к зоологии. Собирались жуки, змеи, скорпионы, бабочки, гусеницы. Так рождались коллекции местной фауны.

О своих впечатлениях ребята писали родителям и попечительским советам, посылавших их на Кавказ. Конечно, отзывы были восторженные. Сточные зловонные канавы фабричной окраины дореволюционного Петербурга — или тёплая зелень и волны Чёрного моря. Что лучше? Ответ понятен.

"Цель моего начинания заключалась в том, чтобы доказать, что и с малыми средствами, но при добром желании, можно много сделать в деле воспитании "детей улицы", — отмечала Паславская.

Но во многом это зависело от попечительских советов старой России, которые могли бы найти средства для организации подобных "колоний".

И как результат — "этим могло бы быть спасено и поставлено на трудовую дорогу много молодёжи, которая при иных условиях погибает".

Но расходы на чиновничий аппарат превышали все мыслимые расходы царской России, и такие островки для воспитания молодого поколения были единицами. Да и благотворительность чаще всего обходила рабочую детвору.

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Уточнения

Се́верный Кавка́з — историко-культурный регион России. Включает северную часть склона Большого Кавказского хребта и Предкавказье, западную часть южного склона до реки Псоу (по которой проходит государственная граница России).



Росси́йская импе́рия (рус. дореф. Россійская Имперія; также Всеросси́йская импе́рия) — государство, существовавшее в период с 1721 года до Февральской революции 1917 года и провозглашения Временным правительством в сентябре того же года республики.

