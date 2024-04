В Российской империи корабли-приюты были хорошей формой воспитания неблагополучных детей

Детство должно быть у всех. И лучше всего, хорошее. Сытное и теплое. С бабушкой и дедушкой, в деревне, когда идешь поить на пажицу телёнка. Но не всегда у всех получалось. Гибель родителей а автокатастрофе — одно, безработные или неблагополучные семьи — другое. Нередко уже с детства малыши шли по криминальной дорожке или, в лучшем случае, попадали в детдом. Ещё недавно у нас пиарили "счастливых" малышей, которых раздавали за деньги в частные семьи. Потом из регионов шла информация, что дети погибли или просто отданы в рабство. Почему?

Фото: flickr.com by Marinha do Brasil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic