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Сергей Лебедев
В Российской империи корабли-приюты были хорошей формой воспитания неблагополучных детей

Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение

Наследие » Россия

Детство должно быть у всех. И лучше всего, хорошее. Сытное и теплое. С бабушкой и дедушкой, в деревне, когда идешь поить на пажицу телёнка. Но не всегда у всех получалось. Гибель родителей а автокатастрофе — одно, безработные или неблагополучные семьи — другое. Нередко уже с детства малыши шли по криминальной дорожке или, в лучшем случае, попадали в детдом. Ещё недавно у нас пиарили "счастливых" малышей, которых раздавали за деньги в частные семьи. Потом из регионов шла информация, что дети погибли или просто отданы в рабство. Почему?

Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение
Фото: flickr.com by Marinha do Brasil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Св. Николай" дал дорогу в жизнь многим русским детям

Государство не должно забывать про свое будущее. Это ведь и наше с вами будущее. В СССР немало уделялось внимания детдомовцам, хотя родителей даже золотой детдом не заменит. Но ты сыт, обут и получаешь такое же образование, как и в обычной школе. Особенно было важным приучить будущего взрослого человечка к труду, жизни, дать ему специальность.

Именно поэтому впервые в России появился полтора века назад "приют-корабль" для малышей, которые не родились с серебряной ложкой во рту. Инициативу проявил директор детских приютов П. Ф. Иорданов. Именно он и рассказал о первом плавании приюта-корабля "Св.Николай". Посетившие корабль члены инспекционной комиссии отмечали несомненный успех воспитательного значения для ходивших на корабле мальчиков 12-16 лет. При этом подчеркивалась и экономическая составляющая — ребята, зафрактовав ещё и параллельный груз (не без помощи, конечно, взрослых), полностью оправдали свое содержание.

Юные матросы, они же воспитанники, были ребятишками из беднейших семей Таганрога. Были без призора, пока родители добывали хлеб насущный, и попадали на улице во всякие неприятности. Местная полиция их уже знала. К сожалению, девочек ещё тогда не знали, куда пристроить, но пацаны оценили жизнь на морском судне.

И их характер трудных ребят, с потенциалом на будущую криминальную жизнь, в перспективе помог им в будущем. В ходе плавания они обучались чтению, письму, математике, морскому делу. Дети принимали активное участие во всех судовых делах в меру своих сил. Нередко и заменяя по возрасту наёмных рабочих, которых нанимали в разных портах.

Воспитателем на корабле был ученик Таганрогской мореходной школы, назначенный распоряжением директора-приюта корабля, неким Кондо. В ходе плавания дети изучали азы навигации, получали информацию о русских портах, где останавливался "Св.Николай". По тем временам, конечно, посещали по праздникам православные церкви.

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Уже в первую навигацию ребята совершили на большом паровом паруснике Таганрогского попечительства детских приютов ведомства учреждений императрицы Марии 16 рейсов между Таганрогом, Мариуполем, Керчью, Новороссийском, Ростовом и Феодосией. Не говоря уже о местных пристанях. Заработали ребята на тоннаже 4 тысячи рублей. Правда, судя по реестру, полтысячи получил капитан, но и ребята, которые приняли участие в плавании, были обуты, одеты и сыты. По прибытии на зимовку ребята возвратились в свои семьи.

Также отметим, что поначалу в семьях недоверчиво отнеслись к приюту-кораблю. Но, видя, как изменились за месяцы их дети — в лучшую сторону — изменили и свое отношение к благотворительной программе властей.

Отметим, что ребятишки и потом не были забыты. Зимой они также ходили к своему "вожатому" в мореходку, получая суточные на продовольствие. Следующим летом они мечтали о своём новом морском походе. Любопытно, что Иорданов и его коллеги уже начинали принимать заявления из других русских городов на навигацию на приют-корабль малообеспеченных ребятишек. А до революции их было, к сожалению, достаточно. Не кораблей. Ребятишек.

Когда-то в Москве был Клуб юных моряков, со своим флагманом, переоборудованном военном тральщике, "Москва". Советский клуб небольшой, да и эскадра считалась на пальцах. "Ленинград", "Балтиец", "Севастополь" и другие мелкие суда. Юнморы жаловались, что, хотя и побывали на них на Балтике и на Черном море, но на таких судах в океан не полезешь.

Вот приходившие сюда советские пацаны, среди которых были и трудные подростки, тем не менее, ходили не только по рекам центральной России, но и плавали даже в Болгарию. Работали на парусниках, учились морскому делу, а потом шли в мореходки или становились в будущем офицерами ВМФ СССР. А потом и России.

У нас за последние десятилетия сгнило на русских берегах немало кораблей. Как военных, так и торговых. Как и пацанов из 90-х и нынешних, которые теперь учатся на криминальных сериалах или "сидят на игле". Но это не будущее страны, а тем более не защитники России. Может быть, нашим высокооплачиваемым "омбудсменам" пора задуматься не только о своих отпрысках? Всё равно от них никакого толка. Время уже тикает против нас.

Краткая история российского флота
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы керчь таганрог мариуполь
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