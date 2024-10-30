Гленн Миллер мог погибнуть по неопытности авиатора, а не от бомбы

Дико популярный руководитель американского биг-бэнда Гленн Миллер бесследно исчез вместе с самолётом под водами Ла-Манша незадолго до окончания Второй мировой войны. Руководитель оркестра летел во Францию, чтобы принять участие в концерте для войск союзников, которые недавно освободили Париж.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGlenn_Miller_Billboard.jpg by Unknown author

Миллер и его люди исчезли по пути из Бедфордшира в Версаль. Ни его самого, ни самолёт UC-64A Norseman, ни экипаж, ни каких-либо других следов так и не нашли.

Правда.ру подробно освящала это событие и связанные с ней гипотезы. Напомним, среди выдвинутых историками версий, есть и такая: самолёт с музыкантами Миллера разбился после попадания в него бомбы, сброшенной с одного из бомбардировщика, возвращавшегося на британскую авиабазу после бомбардировки Третьего рейха.

Историк Денис Спрагг (Dennis Spragg), информирует портал War History Online, полагает, что обнаружил доказательства того, что самолёт Миллера не мог находиться в непосредственной близости от сброшенных бомб. Следовательно, не мог быть ими сбит.

Гленн летел на одномоторном C64 Norseman с пилотом, у которого отсутствовал сертификат для полётов в сложных условиях. Погодные условия в района Ла-Манша 15 декабря 1944 года — густой туман.

По словам Спрагга, карбюратор самолёта мог замёрзнуть, что помешало бы топливу поступать в двигатель. Самолёт мог войти в пике. Воздушному судну потребовалось бы всего восемь секунд, чтобы упасть в воду. Подобный сценарий соответствует выводам армии США после поисков, предпринятых после расследования крушения и продолжавшихся около трёх недель.

Семья Миллера поручила Спраггу расследовать причину крушения. Последним документом за время его 6-летнего расследования стал дневник, представленный в телевизионной программе Antiques Roadshow. На протяжении 70 лет дневник хранился в проживающей в Девоне семье.

Дневник принадлежал Ричарду Андертону (Richard Anderton). В 1944 году 17-летний любитель авиации видел, как самолёт с Миллером на борту пролетел над Редингом. Подросток записал это событие в своём дневнике.

Если самолёт Миллера находился в небе над Редингом, то это доказывает, что пилот отклонился от курса по пути в Париж и не мог быть в зоне сброса авиабомб при возвращении бомбардировщиков.

После смерти Ричарда в 1982 году дневники попали в руки отца племянника Андертона, Филлипа, который теперь является их владельцем. Заглянув в него, родственники обнаружили пожелтевшую газетную вырезку. Статья была о тех, кто через четверть века после его исчезновения продолжал искать ответ на вопрос, что же случилось с самолётом Миллера.

Филлип и его отец задавались вопросом, почему статья оказалась в дневнике, пока не прочитали, что Ричард видел самолёт Norseman, летевший с востока на юго-восток. Записи касались периода с октября 1944-го по февраль 1945 года.

Согласно дневниковым записям, в тот день в этом районе также пролетали два самолёта Norsemen. Хотя Ричард предполагал, что заметил самолёт Миллера, не было никаких доказательств того, что это был тот самый, а не другой, летевший в то же время.

Рядом с этой записью Ричард добавил литеру "S", которая виднелась на правому борту лётного судна. Они переслали эту информацию Спраггу, который определил, что Ричард заметил самолёт с оркестром Миллера.

Для Спрагга это явилось последним доказательством того, что не бомбардировщики Королевских ВВС стали причиной исчезновения Миллера.

Уточнения

О́лтон Гленн Ми́ллер (англ. Alton Glenn Miller, 1 марта 1904, Кларинда, Айова — 15 декабря 1944, Ла-Манш) — американский тромбонист, аранжировщик.



Noorduyn Norseman — одномоторный лёгкий многоцелевой самолёт короткого взлёта и посадки, предназначенный для эксплуатации в сложных условиях неосвоенных районов.



Де́вон (англ. Devon) — графство в Юго-Западной Англии.



Ре́динг (англ. Reading) — город в Англии, выделен в унитарную единицу в центральной части церемониального графства Беркшир.

