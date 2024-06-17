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Сергей Лебедев
Любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, это реклама — Марк Твен

Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой

Наследие » Мир

Говорят, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются. А где эта грань? Трудно сказать. Ведь, даже кладя руку на Библию, не все бывают правдивы.

Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой
Фото: commons.wikimedia.org by UpstateNYer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

А тут реклама, которая по природе должна приносить только прибыль, которую без… правильно — не получишь. Да и лукавство не всегда бывает плохим.

Смерть жены, рождение сына и аренда жилья "в одном флаконе"

Например, в Австралии один из журналов решил раскрутить сенсацию из разряда тех, которыми в нынешнее время никого не удивить. Редакцию перенесли на людное место, и однажды служебная дверь распахнулась, и оттуда выбежали два араба и женщина. Один из арабов бросился на женщину и занёс над ней клинок кинжала. Толпа, испугавшись, бросилась прочь (любопытно, что никто не вступился за женщину).

Но всё же появился защитник, который остановил смертельный удар. Это был редактор. Который и пояснил почтеннейшей публике, что это сцена из нового романа, который вскоре будет напечатан в журнале.

Понятно, что американцы, где всё продается и всё покупается, даже любовь, знают толк в рекламе. И к ней привлекают не только людей. Ювелир из Нью-Йорка Рейман первым обратил внимание на четвероногих, пригласив на роль модели ангорскую кошку. Драгоценное ожерелье на шее кошечки привлекало немало зевак, проходящих мимо витрины его магазина.

Американцы также впервые применили рекламу в стиле реалити. Некий портной из Чикаго обустроил в витрине "живую" комнату. Прохожие могли видеть, как молодой человек раздевается, одевается, примеривая костюмы модного портного. Вам это не по карману? Верим. Но вы обязательно расскажете знакомым обо всём, что видели.

Были в свое время и более изощрённые рекламы. Что здесь больше остроумия или лукавства — отвечал чаще всего своим кошельком покупатель.

Когда-то в английской газете The Sun появилось такое сообщение:

"Имею честь известить друзей и знакомых о кончине моей дорогой супруги. Она родила мне сына, для которого я ищу кормилицу и заменила ему временно мать, пока я не найду новую жену. Хорошенькую, с 20 тысячами приданого. Она должна помогать мне в ведении моего магазина, который пользуется прекрасной репутацией. На днях я устраиваю распродажу по самым низким ценам, прежде чем перевести магазин во вновь купленный мною дом (даётся адрес). В новом доме есть несколько великолепных квартир".

Одно лишь объявление, вместо десяти. Зато вы узнали о смерти жены, о рождении сына, о намерении жениться, о рекламе магазина, о распродаже, о сдаче квартир внаём и т. д. На Западе уже давно знают цену деньгам.

Вместо портрета — почтовая марка, вместо мебели — игрушечная кровать

Давно известны случаи, когда вместо заявленного товара мы получали нередко товар, далёкий от ожидаемого. Впрочем, здесь мы были виноваты сами. Объявления или рекламу надо читать внимательно. В США один бизнесмен принимал заявления на подписку на прекрасно гравированный портрет генерала Гранта. Кстати, очень дешево. Но размеры портрета не были указаны, и счастливый обладатель получал лишь маленькую почтовую марку с ликом президента, которые предприниматель исправно отсылал подписчикам.

Другой умелец продавал (тоже недорого) полную обстановку гостиной. Дабы убедить покупателя в правдивости — рассылались фотографии с изображением очаровательной мебели. Многие поспешили приобрести её и получали. Только маленькую, игрушечную.

Аргентинская газета Pueblo решила выпускать спецвыпуски, посвящённые знаковым событиям и новостям. А дабы обратить внимание граждан на выход приложения, была куплена большая сирена, которая с жутким воем собирала толпы любопытных. Применим ли теперь такой способ привлечения покупателя — вряд ли. Ещё спутают с воздушной тревогой и наоборот разбегутся.

Ну кто не знает сейчас слово "робот"? А когда-то механического человека звали просто по-русски — автомат. Однажды на одной из главных улиц Лондона остановилось шикарное авто. В нём сидел, развалясь, господин в красном бархатном камзоле с золотым шитьем.

После небольшого колебания он вышел на улицу и медленно двинулся по тротуару. Машины останавливались, собирая толпу. Полисмен потребовал от нарушителя удалиться, тот лишь улыбался. Пришлось составить протокол. Первый раз в мире к суду привлекался автомат "за нарушение общественного порядка". Результат этой истории — толпы повалили в новый театр автоматов посмотреть на модную знаменитость.

Все средства рекламы хороши, выбирай на вкус. Главное — не остаться внакладе. Продавцу, конечно.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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