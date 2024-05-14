Какие реалии, такая и реклама — несколько советов от отцов "Экономического университета"

История мировой рекламы: ещё в XIX веке бизнес стал делать её искусно

"Реклама — душа торговли", — сказала когда-то американка "Вандербильдиха", с кем в области от-кутюр спорила героиня Ильфа и Петрова советская Эллочка — людоедка. И она была права. С одним "но", реклама должна быть составлена умелой рукой.

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Чем больше шрифт и нужный колор — тем больше прибыль

Отдадим должное американцам, которые первыми ещё полтора века назад открыли у себя школы рекламы. Правда, они отличались от нынешних учителей, которые никогда к экономике или к армии не имели никакого отношения. Чтобы продавать и воевать, нужен опыт. Это касается и различных школ живописи или кройки и шитья. С появлением Интернета вас просто обматерят в сети.

Очень правильно американцы сразу же сделали акцент, для кого и на чей кошелек должна ориентироваться ваша реклама. Если у вас нет денег, любая реклама пройдёт мимо вас. Полагаю, это главная аналитика спецслужб, как и чтение газет и форумов в наше непростое время.

И все же реклама, как и пропаганда, должна ориентироваться не только на "публику", но и на купца, который хочет что-то продать. У вас магазин выходит на улицу? Отлично. Значит, вы должны обратить внимание на свою лавку. Хоть на минуту оторвать прохожих от своих мыслей.

Парикмахер. Ну, чем ещё удивить в нынешнем засилье флаконов, которые мы видим, усаживаясь в кресло куафюра? Есть средство для ращения волос. Какое средство — вопрос тёмный. Но можно нанять несколько женщин с роскошными волосами и выставить их в витрину. С чашечкой кофе и соответственным антуражем. Впечатляет, правда, на счёте должны звякать ещё деньги. "Останавливаются, поражаются и покупают, если клиент лыс", — утверждали гуру рекламы прошлого.

Когда-то была такая газета "Intransigean", где нередко печатали советы для купцов-бизнесменов. Здесь немало было советов для таблоидов, а по-нашенски, для витрин магазинов, которые сегодня не отличаются оригинальностью. Как, впрочем, и реклама, которую мы видим по ТВ.

Столетние специалисты по рекламе (нынешние спецы опровергнут или согласятся) утверждали, что "название продукта должно быть напечатано настолько крупно, чтобы это было первое слово, которое бросалось бы вам в глаза". Дальше шли выкладки, которым бы позавидовали бы или принимали на свой счёт шпионы всего мира: " у нас есть таблицы, составленные опытными психологами. Они установили степень "видимости": рельефность, отчётливость шрифтов, которых надо придерживаться".

Шутим? Отнюдь. Здесь есть и яркость цветов (чёрный рисунок или буквы по белому фону), красные по зелёному, синие по жёлтому. Чёрные по жёлтому не идут.

"А красный и зелёный вообще самые яркие из цветов", — справедливо отмечали рекламодатели прошлого.

Покопайтесь в Интернете и сравните упаковки продукции прошлого с современными. С такими цветами мы и ГМО "схомячим".

Жениться по рекламе — почему бы и нет?

Были и более хитроумные методы привлечения клиентов. Один из владельцев кофейни на окраине Берлина "тиснул" в газете рекламу, зная любовь своих единоплеменников к брачным объявлениям.

Он написал буквально: "Вы встретите свою суженую именно в моём кофе".

Расчёт был верен. В течение недель женихи и невесты облюбовали кофейню, держа в руках книги, цветы и даже музыкальные инструменты. Предметы, по которым должна была узнать заинтересованная сторона другую.

Аксиома — все средства рекламы хороши, только бы она достигла цель! Забавный случай когда-то произошёл в той же Германии. А через несколько лет мясорубка — Первой мировой войны. Проезжая в Вартбург, немецкий император Вильгельм, в окружении охраны и тысячной толпы восторженных немцев, неожиданно остановился. Какая-то дама просилась под колеса его экипажа. На вопрос кайзера, что ей угодно, дама смело ответила: "Я — англичанка, и у меня есть пансион в Эйзенахе, рядом с Вартбургом, самая прекрасная гостиница в мире!" Хочешь успеха, ляжешь и под президента. То бишь под колеса, если бы ещё знать, где он проедет. Шучу.

Реклама — великая вещь, в любой ипостаси нашего бытия. Касается это покупки авто, забора или нового романа. Французская газета "Alliance" нашла слабину у человека, предварив роман объявлением:

"Девушка с громадным состоянием желает выйти замуж за человека, обладающего характером героя нового романа "Среди полей" (впишите сюда свой роман)".

И, если верить издателю, роман разошелся быстро. Весьма актуальный хук и в наше время.

Конечно, если говорить о литературе, важно имя. Один умелец когда-то прибег к имени Дюма. Правда, не к отцу и сыну, а к бочару. Бочки делал знатно, но писать не умел. Но фамилия Дюма. Литературные рабы сварганили что-то в стиле фэнтези, бочар проставил своё имя, а рекламодатель объявил о найденном новом произведении известного литератора. Понятно, шум в прессе, тоже реклама, если бы не блюстители своего наследства фамилии Дюма. Роман вышел, пошёл, но издателю дали месяц тюрьмы за подлог. Думаю, через 15 суток он вышел довольно сытым.

Есть и другие способы привлечь внимание к своему товару. Когда-то был ограблен английский бизнесмен, торгующий вязаными изделиями. Он справедливо посчитал и время и деньги на заявление в полицию, какой "шерлок холмс" будет все это расследовать, и талантливо сделал свою рекламу. На его магазине было объявлено:

"Зная, как и все, несравненное качество моих товаров, воры не могли удержаться от искушения, разбили окно в моем магазине и похитили мой самый лучший товар".

Число покупателей в итоге у него возросло вдвое.

Сегодня в России с рекламой туго. Азиаты, улыбаясь, пытаются нам навязать тарифы на мобильный Интернет, китайские машины быстро исчезли с ТВ, ну какой к лешему "Москвич" из КНР — кредиты, кредиты, кредиты…

Но ведь купцы-бизнесмены у нас покудова ещё есть, и им все в карты в руки. Учитесь и учите других — реклама при наличии хотя бы сотни в кошельке полезная вещь.