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Вячеслав Шпаковский
От рогов и до секир. Как и зачем в Средневековье рыцари Западной Европы украшали свои шлемы

Артефакты истории: рыцари Западной Европы украшали шлемы рогами, серпами и секиры

Наследие » Мир

Все наши прошлые артефакты истории, о которых мы рассказывали, были свидетелями далекого прошлого: Древнего Египта, Минойской цивилизации… И мы обязательно вернёмся в те эпохи ещё раз. Но сегодня у нас в гостях путь будет артефакт из Средневековья. Не такой древний, но по-своему тоже весьма и весьма интересный.

Артефакты истории: рыцари Западной Европы украшали шлемы рогами, серпами и секиры
Фото: Фото Вячеслава Шпаковского by Вячеслав Шпаковский

Посмотрите на фотографию? Вот что на ней изображено? Не так-то сразу и ответишь, хотя судя по всему это какое-то украшение для головы, поскольку на нём явно виднеется корона. Вот только зачем на ней ещё и рога, а, главное, на чем именно она находилась?

А ответ будет очень простым. Это сохранившееся до наших дней нашлемное украшение XVI века, которое украшало рыцарский шлем "жабья голова", причем шлем этот был совсем не боевой, а турнирный! То есть рыцари и в этом веке не потеряли охоты потешить себя и своих дам поединками на турнирах, но, чтобы обезопасить себя, придумали шлем, в который можно было сколько угодно получать удары копьём безо всякого вреда для собственной головы. Так уж он был устроен.

Все старались выделиться

Но для того, чтобы эффектно выделиться среди прочих поединщиков, каждый боец, облачённый в такой шлем, старался водрузить ему на макушку что-нибудь "эдакое", запоминающееся, и не очень тяжёлое, потому что и шлем, и турнирные доспехи и так были исключительно тяжелы.

Но с чего вся эта пышность началась и как постепенно развивалась? А было так, что уже воины герцога Вильгельма Завоевателя в 1066 году в битве при Гастингсе в Англии носили ярко раскрашенные шлемы, что, скорее всего, делалось для того, чтобы предохранить их от коррозии. Однако на миниатюрах XIII века уже появились нашлемные украшения — когтистая птичья лапа, флажок или звезда на древке. А затем нашлемные украшения, причём носившиеся именно с боевые доспехами, превратились в массовый способ идентификации, одетых в металлические (и очень похожие!) доспехи на поле боя.

До нас дошло изображение рыцаря Латрелла с женой и дочерью, и вот на нём, облачённом в доспехи и восседающем на боевом коне, можно найти 17 изображений его герба. Жена подаёт ему гербовой щит, и сама одета в платье, половина которое — её герб, а половина — герб мужа. Соответственно у дочери на платье одна четвёртая часть это герб отца. Так вот — его нашлемное украшение тоже несет на себе изображение его герба, и все эти ухищрения служили только лишь для того, чтобы опознать его на поле боя живого или мёртвого.

Поэтому какими только удивительными изображениями предметов шлемы не украшали: два топора на древках и бычьи рога, два серпа остриями наружу, две рыбы, пышный павлиний хвост, голова негра с кольцом в носу и… женский бюст со всеми его прелестями — словом, фантазия рыцарей была поистине безгранична.

Барон фон Лихтештейн с Венерой на шлеме

Но из чего все эти украшения делали, ведь рыцарский шлем и без них весил немало, порядка 3-3,5 кг? А делали их хотя и объёмными, но по возможности очень легкими. Для этого использовались такие материала как "варёная кожа" (кожа, проваренная в масле), традиционное для творчества папье-маше — изделия из мокрой и затем проклеенной бумаги, дерево и гипс.

Гипс позволял, кстати, отливать множество таких украшений (пустотелых естественно!), которые оставалось только лишь ярко раскрасить. Это было удобно, особенно для нашлемных украшений, которые использовались на турнирах.

Например, известный турнирный боец рыцарь Ульрих фон Лихтенштейн (не тот, что из кино, а настоящий!) сражался на турнирах, имея на шлеме изображение богини Венеры с короной на голове, которая в одной руке держала стрелу, а в другой горящий факел.

Ну а когда в середине XVI века мода на рыцарские турниры прошла, вместе с ней прошла мода и на причудливые нашлемные украшения.

Автор Вячеслав Шпаковский
Вячеслав Шпаковский — журналист, писатель, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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