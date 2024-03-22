Учёные выяснили, что кинжалы фараона Тутанхамона изготовили из метеоритного железа

Артефакты истории: два кинжала фараона Тутанхамона

Наверное, все знают про открытие гробницы Тутанхамона хотя бы уже потому, что Интернет сегодня заполнен спекулятивными сообщениями о том, что это, мол, археолог Говард Картер сделал все эти находки (!), перетащил многотонный груз в Долину Царей и там закопал, а потом выдал за своё открытие.

Фото: www.spektrum.de by CHRISTIAN ECKMANN is licensed under RGZM / DPA / PICTURE ALLIANCE (AUSSCHNITT)

Удивительно, но несмотря на всю абсурдность такого рода заявлений, находятся люди которые в это верят. И не просто верят, а доказывают с пеной у рта. Что ж, недаром говорят, что дураков не сеют, не веют, а они сами родятся, хотя, скорее всего, причина здесь кроется в элементарном невежестве и отсутствии точных знаний. Ну, и конечно, когда в 1922 году Картер нашел гробницу фараона Тутанхамона, то публику в первую очередь поразило прямо-таки невероятное количество оказавшегося там золота, тягостно ошарашившего слабые умы.

Но ученых заинтересовало совсем другое - предметы сделанные из железа, металла, который в то время был чрезвычайной редкостью! В гробнице таких предметов оказалось 16. Из них прямо под бинтами мумии фараона нашли два кинжала: первый золотой, а вот второй — с клинком из железа, и, что удивительно, коррозия его не тронула совершенно!

Причём известно, что юный Тутанхамон жил (хотя и правил недолго), царствовал и умер в XIV веке до нашей эры, то есть в эпоху, когда египтянам вполне и бронзы хватало. Железный кинжал (его сегодня можно увидеть в Египетском музее в Каире) имел золотую рукоять с хрустальным навершием.

Клинок его был железный, но вот из какого железа его сделали, и откуда оно взялось? Самые ранние артефакты из железа археологи обычно относили к сделанным из метеоритного металла, поскольку плавить железо в то время люди ещё не умели. Но долгое время такое мнение о кинжале Тутанхамона было чисто умозрительным. А историкам хотелось точных доказательств его метеоритного происхождения.

И вот, наконец, группе физиков из Миланского технического университета, удалось провести точный анализ этого клинка с помощью самого современного на сегодня прибора: переносного рентгенофлуоресцентного спектрометра. Так что все исследования проводились прямо в музее. Результаты проведенного анализа они опубликовали в научном журнале: "Meteoritics and Planetary Science", посвящённом изучение метеоритов и планет.

Кинжал Тутанхамона они описали более подробно, чем это сделал Говард Картер: "Искусно выкованный клинок из однородного металла, не тронутого коррозией, дополнен богато украшенной золотой рукоятью с навершием из горного хрусталя, а также золотыми ножнами с цветочным узором в виде лилий с одной стороны и узором из стилизованных перьев, и головой шакала с другой".

И вот уже один важный результат этого исследования: коррозия не тронула его потому, что в металле клинка много никеля. Вот высокое содержание никеля как раз и не позволяет ему ржаветь! Известно, что в артефактах из железных руд земного происхождения никель присутствует в количествах не более 4%, но в клинке Тутанхамона его около 11%, что явно указывает на его неземное происхождение. А ещё подтверждением того, что он имеет внеземное происхождение, является кобальт, которого в нем содержится 0, 6%.

Происхождение железа установили точно

Однако учёным всего этого показалось недостаточно, и они решили узнать, где древние египтяне нашли метеорит, из которого отковали этот клинок. Был изучен химический состав всех метеоритов, найденных в радиусе 2000 км от Красного моря. Из них оказалось всего 20 железных.

И вот метеорит Харга (получивший свое название по оазису, в котором его нашли), как оказалось, имел тот же процентный состав никеля и кобальта, что и кинжал Тутанхамона.

Интересно, что в гробнице был обнаружен и ещё один предмет, так сказать, инопланетного происхождения, причем это… обычное стекло. Вернее — так называемое "ливийское стекло", которое находят в Ливийской пустыне. Из кусочка такого стекла был сделан крылатый жук-скарабей одного из множества царских амулетов.

Картер думал, что это халцедон, но это оказалось метеоритное стекло. Видимо кто-то его нашел, и, зная о небесном происхождении, привез в Египет, более чем за 800 км. А там египетские мастера изготовили из него жука-скарабея, ведь скарабея египтяне почитали живым подобием Солнца!