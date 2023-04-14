Битва при Нарве: позорное поражение или причина дальнейшего величия России

3:59 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Пётр Великий, царь России, принял важное решение о вступлении в Северную войну, которое в итоге привело к катастрофической ошибке.

Как и его предшественники, Пётр был полон решимости получить выход к Балтийскому морю. Однако, шведы, контролировавшие Финляндию, Карельский перешеек, Ингрию, Эстляндию и Лифляндию, преграждали ему путь. В 1699 году Пётр заключил союз с Данией и королём Польши Августом Сильным, который также был курфюрстом Саксонии.

Союзники ожидали лёгкой победы, и Август вторгся в Ливонию в феврале 1700 года. Но шведы, возглавляемые свирепым подростком Карлом XII при поддержке британских и голландских военных кораблей, напали на Копенгаген и вынудили датчан заключить мир и выплатить огромный штраф. В тот же день, когда Дания капитулировала, царь Пётр объявил войну.

Карл XII быстро двинулся в Эстонию, где русские осаждали укреплённый город Нарву в море грязи. Известие о приближении шведов заставило русских нервничать, и тот факт, что царь решил покинуть место событий той же ночью вместе со своим генералом, не уменьшил их опасений.

Шведы начали атаку на следующий день в два часа дня во время сильной метели. Несмотря на то, что у Карла было всего 10 000 солдат против 40 000 русских, его армия на полном ходу бросилась на русские линии и в течение получаса обратила их в бегство. Многие русские попали в плен или утонули при попытке бегства через реку Нарва. Шведы захватили весь русский артиллерийский обоз и уничтожили более 8000 солдат, потеряв при этом всего 700 человек.

Позже Пётр I утверждал, что понесённые им катастрофические потери на самом деле были судьбоносным благословением. Это подтолкнуло его к решительным мерам по созданию современной армии, что ему и удалось сделать, проведя знаменитые реформы. Шведы же, напав на Августа в Польше, предоставили Петру столь необходимое время для восстановления. Они продолжили сеять хаос в стране, захватив Варшаву и Краков, и в конце концов заставили Августа отречься от престола в 1704 году.

В 1706 году Карл начал вторжение в Саксонию. Тем временем Пётр, который щедро платил Августу за то, чтобы тот держал шведов в напряжении, предпринял значительные шаги для укрепления своей армии. Он переплавил церковные колокола для изготовления артиллерии, создал новые производства для поставки оружия и подготовил военные силы по западному образцу. Военные амбиции Петра вышли за пределы его границ; он вторгся в Ингрию и в 1703 году начал строительство Санкт-Петербурга. Он лично возглавил атаку на два шведских военных корабля, одержав первую в истории России морскую победу.

В следующем году войска России захватили Нарву. Карл в союзе с казаками вторгся на Украину, но новая русская армия нанесла шведам сокрушительный удар под Полтавой в 1709 году, который фактически разрушил шведскую империю. Сам Карл был ранен и вынужден был искать убежище в Турции. В следующем году русские захватили множество балтийских крепостей. Когда в 1719–1721 годах были подписаны мирные договоры, Россия получила контроль над

юго-восточной Финляндией,

Карелией,

Эстляндией,

Лифляндией.

Россия Петра стала доминирующей европейской державой, и времена Швеции и Польши как крупных держав закончились.

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