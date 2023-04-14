Жестокое убийство короля Сербии и его жены в 1903 году

4:45 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

В истории Сербии XIX века одним из самых заметных споров была давняя вражда между двумя ведущими семьями страны — династиями Обреновичей и Карагеоргиевичей.

Обе семьи были основаны лидерами сербской борьбы за независимость от турок. Основатель династии Карагеоргиевичей, известный как "Чёрный Георгий", был убит в 1817 году своим соперником Милошем Обреновичем. Милош жестоко расправился с ним топором и даже отправил его голову султану в Константинополь.

По мере того, как Сербия постепенно выходила из состава Османской империи, две семьи попеременно становились правителями. В 1882 году Милан Обренович, правящий в то время князь, объявил себя королём Сербии. Он столкнулся с рядом проблем, и в 1889 году отрёкся от престола, оставив своего юного сына Александра, которому было всего двенадцать лет, преемником регентского совета. После этого Милан решил покинуть Сербию и уехал за границу.

В 1893 году Александр, которому тогда было шестнадцать лет, объявил себя совершеннолетним, и в следующем году Милан вернулся в Сербию. С этого момента Милан стал оказывать влияние на престол своего сына, и так продолжалось до 1900 года, когда Александр выступил против своего отца. Вопреки желанию Милана, Александр объявил о своём намерении жениться на его любовнице, Драге Машин, которая была красивой вдовой с сомнительной репутацией на десять лет старше него. Эта новость вызвала бурную реакцию, и Милан ушёл с поста главнокомандующего, кабинет министров подал в отставку, а армия была глубоко оскорблена.

Ребекка Уэст в своей книге "Чёрный ягнёнок и серый сокол" нелицеприятно сравнила Александра с "подправленным котёнком" и назвала его "дряблым молодым человеком в пенсне, у которого был вкус к неуклюжим экспериментам в абсолютизме". Несмотря на критику, Александр тем же летом женился на Драге Машиной.

В Женеве был ещё один возможный кандидат на престол, который ждал, пока разворачивалась вся эта политическая драма. Этим кандидатом был не кто иной, как князь Пётр Карагеоргиевич, которому в то время было почти шестьдесят лет. Будучи внуком Чёрного Георгия, он большую часть своей жизни прожил в изгнании во Франции, где отличился в рядах французской армии.

Когда стало ясно, что Драга не в состоянии произвести на свет наследника, поползли слухи, что Александр планирует сделать преемником одного из своих братьев. Это вызвало беспокойство среди его противников, которые уже опасались его растущего авторитаризма. Когда напряжение в стране возросло, группа армейских офицеров ворвалась в королевский дворец в Белграде незадолго до полуночи 10 июня 1903 года.

В спешке они блуждали в темноте, пока не ворвались в королевскую спальню. Там они обнаружили Александра и Драгу, которые прятались в шкафу, окаменев от страха. Командир королевских телохранителей был застрелен, Драга погибла мгновенно под градом пуль, а Александр был ранен. Тела убитых были выброшены из окна дворца. Говорят, что Александр успел ухватиться за перила, но один из убийц отрубил ему пальцы мечом, и он упал навзничь. Ему было всего двадцать шесть лет.

Неизвестно, насколько князь Пётр Карагеоргиевич был вовлечен в этот переворот, но армия быстро провозгласила его новым царём. Он оказался гораздо лучшим монархом, чем его предшественники Обреновичи. Но против убийц, которыми руководил безжалостный сербский националист по имени полковник Драгутин Димитриевич, не было принято никаких мер. Позже он создал подпольную террористическую группу "Союз или смерть", которая также была известна как "Чёрная рука". Эта группа была ответственна за убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево в 1914 году, что в конечном итоге привело к началу Первой мировой войны. В 1918 году Пётр стал монархом нового королевства сербов, хорватов и словенцев, которое вскоре стало известно как Югославия.

Читайте также:

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Александр Обренович. Король выбирает любовь(смерть).