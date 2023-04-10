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Олег Логинов

Коммунизм в Германии: попытка марксистов захватить власть в Берлине

5:35
Наследие » Мир

Борьба за власть в послевоенной Германии разразилась 5 января 1919 года.

Коммунизм в Германии: попытка марксистов захватить власть в Берлине

После поражения в Первой мировой войне Германия оказалась в тяжелейшем положении. Она была унижена и страдала от нехватки продовольствия. Эпидемия гриппа, охватившая Европу, только усугубила проблемы страны. В результате кайзер отрёкся от престола, и 8 ноября 1918 года Фридрих Эберт, лидер социал-демократов, неохотно провозгласил в Берлине социалистическую республику и приступил к формированию правительства. Кроме того, в Киле произошёл мятеж на флоте, и советы матросов, солдат и рабочих по российскому образцу брали под контроль порты Балтийского и Северного морей.

Лидеры марксистов Карл Либкнехт и Роза Люксембург были довольны сложившейся ситуацией. Они считали, что революция в России неизбежно распространится на Германию и всю Европу. Либкнехт, который хотел стать немецким Лениным, был левым адвокатом и единственным членом Рейхстага, проголосовавшим против участия Германии в войне в 1914 году. В конце того же года он вместе с Розой Люксембург и другими основал Спартакистскую лигу.

Группа была названа в честь гладиатора Спартака, который возглавил восстание рабов, угрожавшее римскому правительству в первом веке до нашей эры. Однако, памфлеты группы были быстро объявлены незаконными, и Либкнехта отправили на восточный фронт, где он отказался воевать и проводил время, хороня погибших солдат. Вскоре ему разрешили вернуться в Берлин, где он был приговорён к тюремному заключению за измену после спартаковской демонстрации в городе в 1916 году.

Роза Люксембург, дочь польской еврейской семьи, с подросткового возраста активно участвовала в польской левой политике. Большую часть своей взрослой жизни она провела в Германии, где несколько раз попадала в тюрьму за выступление против войны и кампанию за всеобщую забастовку. В спартаковских публикациях она называла себя Юнией, в честь Луция Юния Брута, основателя Римской республики около 500 г. до н. э. Как и Либкнехт, она была отправлена в тюрьму за измену в 1916 году. Хотя Люксембург не разделяла восхищения Либкнехта большевиками, она призывала к диктатуре пролетариата.

В 1918 году Люксембург и Либкнехт были освобождены из тюрьмы и основали газету "Красный флаг" (Rote Fahne). В конце года на конференции Спартакистской лиги была основана Коммунистическая партия Германии, лидерами которой стали Либкнехт и Люксембург.

Вскоре после этого в Берлине вспыхнуло восстание против режима Эберта, поддержанное Советской Россией. Первоначально Люксембург выступала против восстания, но в конце концов присоединилась к нему при поддержке "Красного флага". Начальник берлинской полиции, симпатизировавший радикалам и только что уволенный, предоставил оружие протестующим, которые возвели баррикады на улицах и захватили офисы антиспартаковской социалистической газеты.

Призывы к всеобщей забастовке привели тысячи демонстрантов в центр города, но возглавлявший восстание Революционный комитет не мог договориться о дальнейших действиях. Одни хотели продолжать вооружённое восстание, другие начали переговоры с Эбертом. Попытки привлечь к восстанию берлинские армейские полки оказались безуспешными.

К 11 января Люксембург и Либкнехт потеряли контроль над разворачивающимися событиями, и Либкнехт мог только сказать:

"В конце концов, нужно принимать историю такой, какой она развивается".

Эберт приказал применить силу для подавления левой революции, и армия и добровольческое ополчение Freikorps, сформированное из солдат, вернувшихся домой с войны и спокойно прошедших обучение в армии, выполнили приказ. Вооружённые артиллерией, пулемётами и гранатами, они захватили штаб-квартиру полиции, военное министерство и другие здания, ранее захваченные революционерами, и расстреляли сотни демонстрантов, в том числе многих сдавшихся в плен. Правительство быстро распустило рабочие и солдатские советы, а выборы 19 января стали триумфом Эберта и установлением демократической конституции для новой Веймарской республики.

15 января подразделение фрайкорпуса захватило Либкнехта и Люксембург в доме, где их прятали друзья. Заговорщиков отвезли в отель "Эден", где Люксембург была забита до смерти прикладом винтовки и впоследствии застрелена. Либкнехт также был застрелен, а его труп доставлен в морг.

Официальная версия смерти гласила, что Либкнехт был застрелен при попытке к бегству, а на "Красную Розу" напала толпа. Тело Люксембург было найдено четыре месяца спустя, и она и Либкнехт были похоронены на кладбище Фридрихсфельде в Берлине. Солдат Фрайкорпуса по имени Отто Рунге в мае был приговорён к двум годам тюрьмы за убийство Люксембург. Позже нацисты присудили ему компенсацию.

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1918 год в Германии: Конец Первой Мировой, Ноябрьская Революция, отречение кайзера Вильгельма II
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы берлин россия история убийство германия
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