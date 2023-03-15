Николай II пытался предотвратить начало Первой мировой войны

6:08 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

В начале июля 29-го года 1914 года император России Николай II и его двоюродный брат, кайзер Германии Вильгельм II, начали бурный обмен телеграммами о вновь разгоревшейся войне в Балканском регионе и возможности её эскалации в общеевропейский конфликт.

За день до этого, Австро-Венгрия объявила войну Сербии, через месяц после убийства в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены сербским националистом. В свете убийств Германия обещала Австро-Венгрии безусловную поддержку в любых карательных действиях, которые она выберет против Сербии, независимо от того, вступит ли в конфликт мощный союзник Сербии — Россия.

К моменту отклонения ультиматума от Вены к Сербии 25-го июля, Россия, несмотря на ожидания Австро-Германии, уже начала предварительную мобилизацию, полагая, что Берлин использует кризис с убийством как предлог для начала войны с целью укрепить свою власть на Балканах.

Отношения между Николаем и Вильгельмом, двумя внуками королевы Виктории, долгое время были напряжёнными. Хотя Вильгельм называл себя любимым внуком Виктории, в свою очередь великая королева предупреждала Николая остерегаться "злонамеренных и неискренних поступков" Вильгельма. Виктория не приглашала кайзера, которого она описывала своему премьер-министру как "вспыльчивого, тщеславного и неумного молодого человека", на своё празднование бриллиантового юбилея в 1897 году так же, как и на свой 80-летний юбилей два года спустя. Сам царь Николай отметил после встречи с Вильгельмом в 1902 году: "Он безумен!". Теперь же двоюродные братья стояли в центре кризиса, который вскоре перерос в Первую мировую войну.

В серьезный момент царь Николай обратился к кайзеру в телеграмме, отправленной в один час ночи 29 июля:

"Я прошу вас помочь мне. Низменная война объявлена слабой стране. Российские граждане разделяют со мной негодование по этому поводу. Я вижу, что скоро я буду подавлен давлением, оказанным на меня, и буду вынужден принять крайние меры, которые приведут к войне".

Это сообщение пересеклось с сообщением Вильгельма Николаю, в котором он выразил озабоченность последствиями объявления Австрией войны Сербии и призвал к спокойствию и размышлению в ответ.

Получив телеграмму царя, Вильгельм ответил:

"Я разделяю ваше желание сохранить мир. Но… я не могу считать действия Австрии против Сербии "низменной" войной. Австрия знает из опыта, что сербские обещания на бумаге являются полностью ненадёжными. Я понимаю, что её действия должны быть оценены как направленные на получение полной гарантии, что сербские обещания станут реальными фактами… Поэтому я предлагаю, чтобы Россия оставалась зрителем австро-сербского конфликта, не вовлекая Европу в самую ужасную войну, которую она когда-либо видела".

Хотя Вильгельм заверил царя, что правительство Германии работает над соглашением между Россией и Австро-Венгрией, он предупредил, что если Россия примет военные меры против Австрии, то это приведёт к войне.

Телеграфная переписка продолжалась в течение следующих нескольких дней, когда оба мужчины говорили о своём желании сохранить мир, даже в то время, как их страны продолжали мобилизовываться на войну. 30 июля кайзер написал Николаю:

"Я сделал всё возможное, чтобы сохранить мир… Даже сейчас вы можете сохранить мир в Европе, прекратив свои военные мероприятия".

На следующий день Николай ответил:

"Технически невозможно остановить наши военные подготовки, которые были обязательны из-за мобилизации Австрии. Мы далеки от желания войны. Пока идут переговоры с Австрией по поводу Сербии, мои войска не будут принимать провокационных действий. Я даю вам своё слово".

Но к тому времени дела зашли слишком далеко: император Франц Иосиф отклонил предложение кайзера в посредничестве, сказав, что оно пришло слишком поздно, так как Россия уже мобилизовалась, а австрийские войска уже шли на Сербию.

В ту ночь германский посол в России предъявил ультиматум — остановить мобилизацию в течение 12 часов, или Германия начнёт свою собственную мобилизацию, что логично приведёт к войне. К четырем часам дня 1 августа в Берлин ответа от России не поступило. На встрече с гражданскими и военными лидерами Германии — канцлером Теобальдом Бетманн фон Гольвегом и генералом Эрихом фон Фалькенгейном — кайзер Вильгельм согласился подписать приказы о мобилизации.

В тот же день, в последней телеграммной переписке царь Николай давил на кайзера, требуя заверения, что его мобилизация не означает войну. Ответ Вильгельма был презрительным:

"Вчера я указал вашему правительству путь, по которому можно избежать войны…. Мне пришлось мобилизовать мою армию. Немедленный, положительный, чёткий и однозначный ответ от вашего правительства — это единственный способ избежать бесконечного страдания. Пока я не получу этот ответ, к сожалению, я не могу обсуждать тему вашей телеграммы. Фактически я должен попросить вас немедленно приказать своим войскам ни в коем случае не пересекать наши границы".

Германия объявила войну России в тот же день.

Справка:

Первая мировая война — это военный конфликт, в котором участвовали 38 государств, объединённых в две коалиции. Конфликт произошёл в Европе, однако его боевые действия распространились на Ближний Восток, Африку и некоторые районы Азии.

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