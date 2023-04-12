Катастрофа в Англии, которая лишила жизни 15 000 людей: божественная кара или простое совпадение

Недельный ураган, обрушившийся на юг Англии и Ла-Манш 24 ноября 1703 года, превзошёл всё, что было на памяти людей.

В последние дни месяца ураган, продолжавшийся неделю, пронёсся по южным районам Англии и Ла-Маншу, вызвав беспрецедентные разрушения, превосходящие всё, что было на памяти людей. Джон Ивлин в своём дневнике описал это бедствие:

"каждый миг, как вестники Иова, приносят печальные вести об этом всеобщем суде".

Сильные ветры, сопровождавшие ураган, пронеслись по всей стране, выкорчёвывая деревья, расплющивая амбары и подбрасывая крыши домов. Сообщалось, что в Новом лесу погибло 4 000 дубов, а в Кенте количество поваленных деревьев составило 17 000 растений. Сам Ивлин потерял более 2 000 деревьев в поместье в Суррее. Ураган унёс и человеческие жизни: епископ и его жена были убиты в своей постели, когда на них упали дымовые трубы дворца Уэллс.

В море был снесён маяк Эддистоун, высота которого составляла 36 метров, и шесть его обитателей погибло. Корабли, попавшие в ураган, потерпели крушение и затонули, погибло около 8 000 человек. Некоторым морякам, потерпевшим кораблекрушение, удалось найти убежище на песках Гудвина. Томас Пауэлл из Дила организовал спасение около 200 из них, но многие жители Дила были слишком заняты разграблением обломков кораблей, чтобы помочь морякам.

Ураган разразился в среду вечером, и в Лондоне Даниель Дефо едва избежал смерти, когда обрушилась часть соседнего дома. После полуночи шторм стал настолько сильным, что спать было почти невозможно. Шум падающих дымоходов соседних домов заставил семью Дефо опасаться, что их собственный дом может рухнуть. Когда они открыли дверь, чтобы выйти в сад, то увидели летящие по воздуху черепицы. Некоторые пролетели тридцать или сорок ярдов и вонзались в землю на 20 см в глубину. Дефо решили остаться в доме и положиться на Божье провидение.

Ураган продолжался до 2 декабря, а на следующий день Дефо отправился в Лондонский бассейн и увидел около 700 кораблей, сваленных в кучу. Он дал объявление в "Лондонскую газету", чтобы свидетели прислали свои рассказы об урагане, и на следующий год опубликовал книгу "Буря".

Ивлин и Дефо, как и их современники, считали, что ураган был проявлением Божьего гнева. После урагана правительство королевы Анны объявило национальный день поста 16 декабря, поэтому архиепископы и епископы должны были написать специальные молитвы по этому случаю, надеясь предотвратить дальнейший божественный гнев.

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"КАТАСТРОФЫ МИРА".Великий шторм