Трагедия 1943 года: как и почему были раздавлены жители Лондона

5:26 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Ранним утром в понедельник, 1 марта 1943 года, командование RAF направило на Берлин 302 тяжёлых бомбардировщика.

Налёт на юго-запад немецкой столицы бомбардировщиков, оснащённых 3600- и 1800-килограммовыми бомбами и зажигательными веществами, был признан успешным. Это был четвертый налёт на Берлин в том году, и он привёл к слухам, распространившимся по Ист-Энду, особенно в Бетнал-Грин и Кембридж-Хит. Там предполагали, что, подобно рейдам Бедекера предыдущей весной, немецкие люфтваффе совершат немедленный ответный удар по Лондону.

Через два дня, вечером 3 марта, чуть позже 8 часов вечера, прозвучала сирена воздушной тревоги, и около 1500 человек, включая посетителей местного кинотеатра и два автобуса с пассажирами, направились к станции метро Bethnal Green, чтобы укрыться. Сначала поток людей был упорядоченным, но через десять минут звук взрывов, вызванных испытанием зенитной ракеты в соседнем парке Виктория, вызвал панику. Люди, думая, что падают бомбы, бросались на тротуар или устремлялись ко входу на станцию метро. Женщина с ребёнком споткнулась на лестнице, что привело к падению других людей, и в течение нескольких мгновений 300 человек оказались раздавленными на маленькой лестничной площадке.

На последующем коронерском дознании свидетель подробно описал эту сцену:

"Мы все, казалось, упали. Я думаю, что мистер Стедман выхватил ребёнка у меня из рук. Другие люди падали на меня сверху… Всё это время я видела в куче своих пятерых детей".

В тот вечер погибли 172 человека, ещё один скончался позже в больнице, а 90 получили серьёзные травмы. Среди погибших 62 ребёнка, многие из которых были младше десяти лет. Вскрытие показало, что только у четырёх жертв были переломы, а подавляющее большинство умерло от медленной асфиксии.

На следующий день после трагедии Министерство внутренней безопасности и организация гражданской обороны Лондонского региона созвали экстренное совещание в мэрии Бетнал-Грин.

Когда позже военный кабинет раскрыл общественности все подробности катастрофы, он отметил, что

"Публикация предложенной "Белой книги" придаст инциденту непропорционально большое значение и может побудить врага к новым неприятным налётам… и что нет никаких доказательств того, что катастрофа произошла из-за фашистских или еврейских элементов среди людей, укрывавшихся в убежище".

В последующие дни Министерство внутренних дел сообщило, что члены Коммунистической партии Великобритании использовали детей погибших для сбора средств, чтобы подать в суд на министра внутренних дел Герберта Моррисона и главу гражданской обороны Лондона адмирала Эдварда Эванса.

Катастрофа на станции метро Bethnal Green стала трагедией, потрясшей Ист-Энд Лондона во время Второй мировой войны. Этот район был печально известен своим политическим экстремизмом: как Коммунистическая партия, так и Британский союз фашистов пользовались большой поддержкой. Это делало еврейское население уязвимым для нападений, так как оно часто становилось мишенью экстремистских групп.

Хотя в итоге был подготовлен официальный отчёт под руководством Лоуренса Данна, его выводы были противоречивыми и вызвали гнев как среди чиновников, так и среди жителей. Как отмечает издание "History today", особенно обидным было заявление Герберта Моррисона, в то время министра внутренних дел. Он заявил, что решение не публиковать отчёт было принято из-за того, что "несколько человек потеряли самообладание в особенно неудачном месте и в неудачное время".

Станция метро Bethnal Green рассматривалась как естественное убежище для местного населения во время воздушных налётов. Однако, её строительство было незавершённым, а доступ с уровня улицы был неудобным, что затрудняло вход и выход толпы. Несмотря на это, полный запрет на использование станции привёл бы к ответной реакции со стороны обеспокоенных местных жителей и политических агитаторов.

Усилиям по повышению безопасности станции мешали бюрократическая волокита и отсутствие сотрудничества между различными органами власти. В результате произошла катастрофа, которую только и ждали: банды молодых людей бродили по платформам и запугивали надзирателей, которые были недостаточно подготовлены, чтобы справиться с ситуацией.

Трагедия на станции метро Bethnal Green — это напоминание о том, как безразличие властей к беднейшим слоям общества, политический экстремизм и поведение отдельных людей могут привести к ужасным последствиям. Это также бросает вызов популярной и санированной версии об отважных лондонцах, подвергшихся нападению, показывая суровые реалии жизни в Великобритании военного времени.

В память о тех, кто погиб, в 2017 году был установлен постоянный мемориал.

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The Bethnal Green Tube Disaster | A Short Documentary | Fascinating Horror