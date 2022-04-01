Самые жестокие эксперименты над человеческой природой

Стремление улучшить человечество порой приводит к пыткам и издевательствам над отдельными индивидуумами, которые осуществляются с самыми благими намерениями, например, в научных и медицинских целях. Сегодня мы расскажем о некоторых подобных экспериментах, получивших широкую известность.

Альберт и крысы

Известный психолог Джон Уотсон, автор теории бихевиоризма, пытался изучить природу возникновения страхов и фобий. Для эксперимента, который начался в 1920 году, он выбрал девятимесячного круглого сироту Альберта.

В течение двух месяцев малышу демонстрировали различные схожие друг с другом объекты. Среди них были, например, белая крыса, кролик, кусок ваты, бородатая маска Санта-Клауса… При этом поначалу Альберт нисколько не опасался крысы и любил играть с ней.

Через какое-то время Уотсон стал всякий раз, когда мальчуган прикасался к крысе, ударять молотком по металлической пластине. Вскоре ребёнок начал сторониться крысы, так как удары о пластину его пугали.

Неделю спустя крысу положили в кроватку Альберта и вновь ударили молотком по пластине. После этого мальчик начинал плакать каждый раз, как только видел грызуна.

Тогда Уотсон решил проверить, последует ли такая же реакция на похожие объекты, которые, как и крыса, были белыми и пушистыми. Альберту опять стали показывать кролика, вату и маску Санта-Клауса. И все они вызывали у младенца плач.

Впоследствии исследователь попытался избавить крошку Альберта от внушённой ему фобии. Но это ему не удалось. Мальчик так и продолжал бояться крыс и похожих на них объектов. Скончался он в шестилетнем возрасте от водянки.

Жертвы "Аверсии"

Ещё в прошлом столетии некоторые учёные и медики были убеждены в том, что нестандартная половая ориентация является психическим отклонением и её можно изменить путем различных манипуляций над телом, психикой и мозгом.

Серия таких экспериментов под названием "Аверсия", длившаяся с 1970 по 1989 год, была проведена над солдатами армии ЮАР. Руководил ими полковник Обри Левин.

Поскольку солдаты были обязаны подчиняться приказам командования, они не могли отказаться от опытов. Среди участников были не только мужчины-геи, но и женщины.

Арсенал применяемых к ним средств являлся достаточно разнообразным. Например, солдатам-гомосексуалистам демонстрировали снимки обнажённых мужчин. И если они проявляли признаки возбуждения, то тут же получали разряд тока. Для стимуляции правильной ориентации им пытались показывать цветные фотографии женщин, однако тут желаемой реакции достичь не удавалось. С лесбиянками проделывали то же самое, только сначала им показывали фотографии других женщин, а потом — мужчин.

Одного из геев по имени Жан Эрасмус в 1980 году подвергли процедуре химической кастрации. Какое-то время спустя он покончил жизнь самоубийством.

Брюс или Бренда?

А уроженца канадского города Виннипег Брюса Реймера ещё в раннем детстве и вовсе попытались превратить из мальчика в девочку!

В 1965 году восьмимесячному малышу по совету докторов сделали обрезание. Оно прошло неудачно — пенис ребёнка оказался серьёзно повреждён. Не понимая, что делать в такой ситуации, родители Брюса обратились за консультацией к психологу Джону Мани. Тот порекомендовал… сменить малышу пол!

Мальчику удалили яички и дали другое имя — Бренда. В дальнейшем его стали одевать в платья и растить так, как если бы он родился девочкой.

Между тем Джону Мани хотелось получить доказательства своей теории, согласно которой половая идентификация зависит не столько от физиологических особенностей, сколько от воспитания. Он установил постоянное наблюдение за своим подопечным, то и дело публиковал статьи о ходе "эксперимента" в научной прессе.

До достижения подросткового возраста особых проблем у Бренды Реймер не возникало. Затем она стала принимать дозы гормона эстрогена для роста груди. Также Бренде планировали со временем сделать операцию, чтобы сформировать у неё женские половые органы. Однако девушка не только наотрез отказалась становиться "настоящей женщиной", но и прервала визиты к психологу, которого посещала с детства.

Бренда знала, что появилась на свет мальчиком, и всё время осознавала, что с ней что-то не так.

Это привело к трём попыткам самоубийства. После этого молодая женщина решила жить как мужчина. Она взяла имя Дэвид, стала носить короткую стрижку и мужскую одежду, а в 1997 году ей провели ряд операций по восстановлению мужских половых органов. Затем Дэвид женился на женщине с тремя детьми и усыновил их.

Тем не менее проблемы с самоидентификацией никуда не делись. В 2004 году 38-летний Реймер ушёл из семьи и совершил новую попытку суицида. На этот раз — успешную. Как показывает исторический опыт, насилие над человеческим естеством ещё никогда не приводило к добру.