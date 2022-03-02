Самые зловещие медицинские эксперименты во имя науки

Друг Михаила Ломоносова, физик Георг Рихман погиб во время научного эксперимента с шаровой молнией; шведский фармацевт Карл Шееле смертельно отравил себя, пробуя на запах и вкус открываемые им химические соединения; лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Илья Мечников вводил себе тифозные бактерии, к счастью, выжил. Речь пойдёт о наиболее ужасающих экспериментах во имя науки, пострадавшими в которых стали не подготовленные учёные, а несчастные пациенты.

Освенцим

Ангел Смерти из Освенцима

Заклеймённый Нюрнбергским трибуналом как военный преступник, немецкий врач и антрополог, эсэсовец Йозеф Менгеле (Josef Mengele) избежал казни, хотя проводил бесчеловечные эксперименты над заключёнными концентрационного лагеря Освенцим (в немецкой историографии — Auschwitz — Аушвиц). Описание его деяний может заинтересовать только патологически ненормального безумца. Сам "Доктор смерть" был изувером и садистом, а его имя стало нарицательным для подобных душегубов в белых халатах.

Отряд 731

Микробы

Ещё один мерзавец, который из-за политики США не понёс наказание за военные преступления, был генерал-лейтенантом Императорской армии Японии, микробиологом по имени Сиро Исии. С 1932 по июнь 1942 года он командовал "отрядом 731" (нанасанъити бутай), который занимался изуверскими опытами, в том числе и над советскими военнопленными.

Вместе с несколькими недобитыми самураями он готовил бактериологическую войну против СССР, Китая и Монголии. В некоторых отношениях эти островитяне превзошли своих европейских коллег. Имена тысяч негодяев — членов этого отряда — правительство Японии рассекретило только в 2018 году, когда большая часть их уже сдохла или уже дышала на ладан.

По сравнению с германскими нацистами и японскими националистами их европейские предшественники были сущими детьми, которые "не ведают, что творят" (Лк. 23:34).

Гинеколог, резавший по живому

Кабинет гинеколога

Отец современной гинекологии и создатель первой в США онкологической больницы, американский хирург Джеймс Марион Симс (James Marion Sims) проводил операции на мочепузырно-влагалищном свище между мочевым пузырём и влагалищем, которые появлялись после травматичных родов. Дюжина обследованных врачом молодых негритянок страдала от недержания мочи и была изгнана своими сородичами.

В вину Симсу ставили отсутствие анестезии, которая появилась несколько позже, а также убеждение врача в том, что операция "не настолько болезненная, чтобы оправдать подобную напасть".

Когда на его родине началась гражданская война, Симс уплыл в Европу. Всемирную известность он заслужил после того, как пользовал французскую императрицу Евгению, супругу Наполеона III. Протестная волна нынешних афроамериканцев привела к демонтажу памятника Симсу, как медику, который издевался над рабынями-негритянками.

Наследники изуверов

США, тюрьма

Одиозный американский социальный психолог Филип Зимбардо (Philip Zimbardo) и пара его коллег получили печальную известность в 1971 году в качестве организаторов эксперимента в университете Стэнфорда (The Stanford Prison Experiment), признанного впоследствии "классическим". Данное психологическое исследование было призвано выявить реакцию на тюремное ограничение свободы и психологическое давление со стороны группы лиц, собравшихся во имя какой-то цели или идеи.

Группу молодых людей условно разделили на "охранников" и "заключённых". В результате "охранники" настолько вжились в роль, что стали эмоционально прессовать и физически оскорблять "зеков", из-за чего эксперимент пришлось прервать намного ранее запланированного срока.

Французский философ Мишель Фуко, изучавший "Историю безумия в классическую эпоху", справедливо отмечал существенную разницу между христианскими веками и нынешними безбожными столетиями:

"Теми же средствами, какими некогда заклинали прегрешение, развеивали заблуждение и возвращали безумца к сияющей истине мира, теперь всего лишь карают человека".