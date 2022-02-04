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Автор Александр Шторм

"Царь-то ненастоящий!" Эксперты не признают останки императора Александра III

Наследие » Россия

Эксперты сомневаются в подлинности эксгумированных в 2015 году останков российского императора Александра III. Их не устраивают доказательства, представленные следственной комиссией СКР об останках. По мнению специалистов, выводы СКР похожи на "фантазии папуасов из Новой Гвинеи, поскольку они не знают элементарных вещей".

"Царь-то ненастоящий!" Эксперты не признают останки императора Александра III

Что характерно, по этому поводу нет и мнения сотрудников Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, Эрмитажа и Музеев Московского Кремля.

Основной претензией к ситуации эксперты выдвигают отсутствие бальзамирования тела.

Фактически со времён Петра I тела членов императорской фамилии на третий день после смерти подвергались бальзамированию в специальных комнатах Зимнего дворца. При этом внутренние органы помещались в особые серебряные ковчеги, которые охраняли часовые. Их потом вместе с гробом хоронили в нижней камере могилы.

Данная услуга, к слову, была платной и вполне можно найти все описания в архивах. Счета за эту процедуру представлял придворный аптекарь.

Император Александр III умер в Крыму. Для транспортировки тела в Москву, а позже в Петербург, без бальзамирования обойтись было нереально.

Позже при вскрытии могилы большевиками выяснилось, что "набальзамированный труп царя сохранился хорошо. Александр III лежит в генеральском мундире, богато украшенном орденами". Что характерно, ордена и медали новая власть конфисковала.

А при вскрытии захоронения в Петропавловском соборе 27 ноября 2015 года были найдены останки без малейших следов бальзамирования. Вероятнее всего, они принадлежат кому-то из рода Романовых, захороненных обычным способом. Они просто подброшены в склеп Александра III, считают эксперты.

Да и состояние могилы наводит на размышления. Обычно туда клали два серебряных ковчега, потому яма для склепа была глубиной около двух метров, выложенная кирпичами, на каждом из которых был начертан крест, а на дне делалось продолговатое углубление для помещения урны и серебряного ковчега с внутренностями.

При раскопках их нигде не было.

Можно уже даже не спрашивать, почему, если Александр III был похоронен в серебряном гробу, на видео следственного комитета этого гроба нет. Были извлечены только кости, сохранность не позволяет установить ничего даже современной генетической экспертизе. Так что работы в этой связи предстоит очень много.

Убийство царской семьи: мифы и реальность
Редактор: Людмила Черткова
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