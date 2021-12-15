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Автор Дмитрий Соколов

Почему корону дома Романовых носит Елизавета II

Наследие » Россия

Мировая история знает немало случаев, когда драгоценности королей, императоров или шахов оказывались в руках воров или грабителей. Но практически никогда грабители не покушались на царские регалии: корону, скипетр и державу. В то же время, в среде историков не прекращаются многолетние споры о том, законным ли образом Владимирская тиара императорского дома Романовых попала в сокровищницу Елизаветы II.

Владимирская тиара
Владимирская тиара

Драгоценность "с душком"

На сегодняшний день коллекция ювелирных украшений королевы Великобритании Елизаветы II является одной из самых обширных в мире. Настоящей жемчужиной этой коллекции стала драгоценная тиара, представляющая собой 15 перевитых друг с другом алмазных колец. В центральной части каждого кольца красуется каплеобразная жемчужная подвеска.

Авторами ювелирного шедевра под названием "Владимирская тиара" являются русские мастера XIX века, изготовившие корону для императорского дома Романовых. Возникает вопрос, как драгоценность попала к королеве Великобритании Елизавете II?

Свадебный подарок

Началась эта удивительная история в 1874 году, когда Великий князь Владимир Александрович, брат императора Александра III, решил жениться на немецкой герцогине Марии Александрине Элизабете Элеоноре Мекленбург-Шверинской. В качестве свадебного подарка Великий князь преподнёс невесте драгоценную тиару. Корона обошлась Владимиру Александровичу в круглую сумму 48 200 рублей.

По традиции, драгоценность получила собственное имя — "Владимирская тиара", по имени её заказчика. Подарок пришёлся по душе. Великая княгиня Мария Павловна, как стали величать немецкую невесту, на балах в Зимнем дворце появлялась исключительно в этом головном уборе.

Побег на Кавказ

Санкт-Петербург, Зимний дворец
Санкт-Петербург, Зимний дворец

После Февральской революции 1917 года, благоразумно не желая рисковать жизнью, Великая княгиня Мария Павловна с детьми спешно уехала на Кавказ в Кисловодск. Однако прежде, чем покинуть столицу, с немецкой предусмотрительностью женщина спрятала все свои драгоценности в тайник во Владимирском дворце на Английской набережной Санкт-Петербурга.

По описи, в потайном месте находилось 244 предмета, среди которых были ожерелья, броши, серьги, диадемы и знаменитая Владимирская тиара. Однако время вынужденного отпуска на Кавказе затянулось, а надежда на возвращение в Санкт-Петербург таяла на глазах. Но больше всего Марию Павловну тяготила судьба оставленных на берегах Невы сокровищ.

Благородный вор

Лондон
Лондон

После февральских событий 1917 года Владимирский дворец перешёл во владение Временного правительства, и забрать сокровища не представлялось возможным. Свои услуги по спасению драгоценностей путём кражи предложил старый друг семьи, английский аристократ и дипломат Альберт Стопфорд. По одной из версий, мужчина состоял на службе в английской разведке, а также имел собственный бизнес по перепродаже драгоценностей. Необходимые навыки по краже ценностей у него были.

Летом 1917 года опытный разведчик получил от Марии Павловны все необходимые распоряжения и ключ от потайного сейфа. Облачившись в женское платье, Альберт Стопфорд проник на второй этаж тщательно охраняемого дворца. Следуя инструкциям княгини, дипломат пробрался в её бывший будуар, где за картиной находился тайник с драгоценностями. Вскоре ценности по дипломатическим каналам были переправлены в Лондон.

Оказавшись человеком порядочным, мужчина сохранил сокровища до переезда Марии Павловны в Париж в 1920 году. Выплатив английскому дипломату причитающееся ему вознаграждение, женщина получила все свои драгоценности обратно.

Путешествие короны

 

Возвращённые сокровища Мария Павловна распределила поровну между своими детьми. Любимым сыновьям Кириллу, Борису и Андрею достались жемчуга, изумруды и рубины, а дочери Елене были переданы бриллианты и Владимирская тиара. Вскоре, не выдержав тягот эмиграции, Мария Павловна скончалась в Париже в августе 1920 года.

Спустя несколько лет жизнь не по средствам и отсутствие стабильного дохода заставили Елену Владимировну продать доставшиеся ей в наследство семейные реликвии. Большая их часть, включая Владимирскую тиару, была выкуплена королевой Великобритании Марией Текской, бабушкой королевы Елизаветы II, которой корона досталась по наследству.

Таким образом, все обвинения Елизаветы II в ношении украденной короны не соответствуют действительности. Но с моральной точки зрения выходить в свет в короне, созданной для другой монаршей особы, не совсем уместно.

Свадьба Романовых, а не Гогенцоллернов
Редактор: Людмила Черткова
Темы елизавета ii
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