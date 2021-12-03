Зачем по приказу Николая II граф Толстой "варил" алмазы

По мнению современных учёных, попытки средневековых алхимиков обратить неблагородные металлы в золото успеха иметь не могли. Тем не менее подобные опыты не прекращались вплоть до начала XX века, а в Российской Империи до революции 1917 года официально существовала должность придворного алхимика. Последним из придворных алхимиков российской короны являлся граф А. В. Толстой. Вера в его возможности была столь велика, что Николай II поручил ему "сварить" алмазы, чтобы приобрести вооружение для российской армии в годы Первой Мировой войны.

Придворный алхимик

Несмотря на сложившийся устойчивый стереотип об алхимиках как шарлатанах, современные научные исследования убедительно доказали, что в основе опытов учёных прошлого лежало зерно истины. Конечно, обратить свинец в золото, как обещали королям, царям и шахам, средневековые маги не могли. Но лишь потому, что не имели необходимой для этого аппаратуры.

Дело в том, что физики-ядерщики в середине 1950-х годов при помощи ядерной реакции действительно смогли получить золото из неблагородных металлов. Однако сама операция была столь дорогой, что не имела практического смысла. Причём граф А. В. Толстой в начале ХХ века прямо заявлял Николаю II, что получение золота из свинца возможно, но потребует невероятного количества энергии, взять которую просто неоткуда. Однако, по словам штатного государственного алхимика, получение из графита алмазов, которые после огранки станут дорогими бриллиантами, вполне возможно. Вскоре было получено высочайшее распоряжение о начале данных опытов.

Лаборатория в Бухаре

Бухара

Лабораторию по искусственному созданию алмазов решили разместить в Бухаре, а финансирование алхимических опытов было поручено шурину императора принцу П. А. Ольденбургскому. Когда все подготовительные работы были завершены, граф А. В. Толстой начал свои опыты.

С первых же дней всё шло просто великолепно. Графит, помещённый в специальный тугоплавкий сосуд, разработанный ещё М. В. Ломоносовым, также когда-то являвшимся придворным алхимиком, был нагрет при помощи концентрированного луча света до газообразного состояния. При остывании из газообразной смеси образовался алмаз.

Опыты были продолжены, и в 1915 году искусственным образом удалось получить алмаз, который после огранки приобрёл известность как бриллиант "Анастасия" весом в 22 карата. Драгоценный камень был торжественно передан Александре Фёдоровне, супруге императора, для нужд организации госпиталей в годы Первой Мировой войны.

Неудивительно, что данные работы тут же приобрели широкий размах, получив статус государственного заказа. Считается, что всего за два года А. В. Толстой сумел "сварить" алмазов на фантастическую по тем временам сумму в 50 миллионов рублей золотом. Основная часть камней была продана за рубежом, а на вырученные средства российские власти приобрели современное вооружение для нужд армии.

Казалось бы, страна должна была озолотиться на экспериментах придворного алхимика. Однако история закончилась трагически. В начале осени 1917 года А. В. Толстой выехал в Петроград, сопровождая очередную партию алмазов. Но в Богородицке на поезд было совершено разбойное нападение, в ходе которого учёный и четверо охранявших его казаков были убиты. На этом создание искусственных алмазов в России начала ХХ века было прекращено.