Бородинское сражение (во французской версии — "сражение на Москве-реке", фр. Bataille de la Moskowa) — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями.
Сражение состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы.
После Бородинского сражения русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои силы и была готова к изгнанию неприятеля с территории России. Французы же, наоборот, упали духом. "Великая армия" потеряла прежнюю маневренность и способность побеждать.
Наполеон позднее писал:
"Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано французами наиболее доблести и одержан наименьший успех".
Кутузов, в свою очередь писал:
"Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришел нас атаковать".
Бородинское сражение считается одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных выстрелов.
Хочется отметить, что в музее Бородинской битвы в седьмом зале главной экспозиции "Славься ввек, Бородино!" открыта выставка "Скажи-ка, дядя…" из собраний Ивановского областного художественного музея и Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
Прошло уже более двух столетий со времени Отечественной войны 1812 года, которое И. Н. Скобелев охарактеризовал "веком, полным слезных превратностей, громких побед и блестящей славы". Но события той славной эпохи продолжают вызывать живой интерес у историков, литераторов, художников, археологов и простых граждан.
Выставка "Скажи-ка, дядя…" посвящена 209-й годовщине Бородинского сражения, ставшего главным сражением Отечественной войны 1812 года. В качестве названия взята фраза из литературного памятника, созданного М. Ю. Лермонтовым в 1837 году, стихотворения "Бородино". Это уважительное обращение к главному герою — старому солдату, участнику Отечественной войны 1812 года.
Главный акцент выставки сосредоточен на живописной работе известного русского художника Василия Андреевича Тропинина (1776-1857) под названием "Старый солдат", исполненной мастером в 1843 году. Известно, что до 1857 года этот портрет находился в домашней галерее И. Д. Киселева, а в Ивановский областной художественный музей попал из числа национализированных в первые годы советской власти художественных ценностей из частного собрания местных тейковских купцов Каретниковых, в 1919–1920-е годы. Это произведение, прекрасно иллюстрирующее грани творчества прославленного живописца В. А. Тропинина, входит в число шедевров Ивановского областного художественного музея.
На полотне изображен ветеран Отечественной войны 1812 года, вероятно участвовавший и в Заграничных походах русской армии 1813-1814 годов, дошедший до Парижа.
Это пожилой крестьянин из рекрутированных отставных солдат, за плечами которого несколько военных кампаний, о чем свидетельствуют многочисленные награды. До конца 1850-х годов рекрутированные возвращались в пожилом возрасте, как в то время считали, после сорока лет.
На распахнутой шинели старого солдата видны награды, среди которых хорошо читаются Георгиевский крест и три из четырёх медалей: позолоченный знак отличия ордена Святой Анны — награда для нижних воинских чинов Российской империи за 20-летнюю беспорочную службу, учреждённая ещё императором Павлом I, также серебряная медаль "В память Отечественной войны 1812 года" на андреевской ленте, учрежденная в феврале 1813 года императором Александром I в память Отечественной войны, и серебряная медаль "За Турецкую войну" (1828-1829 гг.) на георгиевской ленте, учрежденная уже по указу императора Николая I в 1829 году.
Следует отметить, что и сам художник происходил из простых крепостных и был получен графом Ираклием Ивановичем Морковым (во время войны 1812 года начальником Московского народного ополчения) в 1798 году в качестве приданого жены. Возможно поэтому автору настолько удавались народные крестьянские типажи.
Отставные солдаты освобождались от крепостной зависимости, охотно переселялись в город, где их нанимали на должности швейцаров, "дядек" к господским детям, сторожей, дворников, надзирателей и других низших служащих. В случае немощи или дряхлости они получали пенсию — 36 рублей в год. В деревне уволенный солдат, освоивший на службе грамоту, как правило, становился писарем.
"1812 год останется навсегда знаменательною эпохою в нашей народной жизни. Равно знаменательна она в частной жизни того, кто прошёл сквозь неё и её пережил", —
так писал П. А. Вяземский в своих "Воспоминаниях о 1812 годе", которые в качестве свидетельства очевидца представлены на выставке. В начале Отечественной войны князь П. А. Вяземский, мирный московский барич, как он сам себя называл, поступил в дворянское ополчение и принимал участие в Бородинской битве.
Помянем русских героев Бородино.
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