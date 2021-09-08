Бородинское сражение: каждую минуту на поле боя погибала рота солдат

Бородинское сражение (во французской версии — "сражение на Москве-реке", фр. Bataille de la Moskowa) — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями.

Сражение состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы.

После Бородинского сражения русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои силы и была готова к изгнанию неприятеля с территории России. Французы же, наоборот, упали духом. "Великая армия" потеряла прежнюю маневренность и способность побеждать.

Наполеон позднее писал:

"Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано французами наиболее доблести и одержан наименьший успех".

Кутузов, в свою очередь писал:

"Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришел нас атаковать".

Каждую минуту погибала рота солдат

Бородинское сражение считается одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных выстрелов.

Хочется отметить, что в музее Бородинской битвы в седьмом зале главной экспозиции "Славься ввек, Бородино!" открыта выставка "Скажи-ка, дядя…" из собраний Ивановского областного художественного музея и Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.

Прошло уже более двух столетий со времени Отечественной войны 1812 года, которое И. Н. Скобелев охарактеризовал "веком, полным слезных превратностей, громких побед и блестящей славы". Но события той славной эпохи продолжают вызывать живой интерес у историков, литераторов, художников, археологов и простых граждан. ­­

Выставка "Скажи-ка, дядя…" посвящена 209-й годовщине Бородинского сражения, ставшего главным сражением Отечественной войны 1812 года. В качестве названия взята фраза из литературного памятника, созданного М. Ю. Лермонтовым в 1837 году, стихотворения "Бородино". Это уважительное обращение к главному герою — старому солдату, участнику Отечественной войны 1812 года.

"Старый солдат"

Главный акцент выставки сосредоточен на живописной работе известного русского художника Василия Андреевича Тропинина (1776-1857) под названием "Старый солдат", исполненной мастером в 1843 году. Известно, что до 1857 года этот портрет находился в домашней галерее И. Д. Киселева, а в Ивановский областной художественный музей попал из числа национализированных в первые годы советской власти художественных ценностей из частного собрания местных тейковских купцов Каретниковых, в 1919–1920-е годы. Это произведение, прекрасно иллюстрирующее грани творчества прославленного живописца В. А. Тропинина, входит в число шедевров Ивановского областного художественного музея.

На полотне изображен ветеран Отечественной войны 1812 года, вероятно участвовавший и в Заграничных походах русской армии 1813-1814 годов, дошедший до Парижа.

Это пожилой крестьянин из рекрутированных отставных солдат, за плечами которого несколько военных кампаний, о чем свидетельствуют многочисленные награды. До конца 1850-х годов рекрутированные возвращались в пожилом возрасте, как в то время считали, после сорока лет.

На распахнутой шинели старого солдата видны награды, среди которых хорошо читаются Георгиевский крест и три из четырёх медалей: позолоченный знак отличия ордена Святой Анны — награда для нижних воинских чинов Российской империи за 20-летнюю беспорочную службу, учреждённая ещё императором Павлом I, также серебряная медаль "В память Отечественной войны 1812 года" на андреевской ленте, учрежденная в феврале 1813 года императором Александром I в память Отечественной войны, и серебряная медаль "За Турецкую войну" (1828-1829 гг.) на георгиевской ленте, учрежденная уже по указу императора Николая I в 1829 году.

Следует отметить, что и сам художник происходил из простых крепостных и был получен графом Ираклием Ивановичем Морковым (во время войны 1812 года начальником Московского народного ополчения) в 1798 году в качестве приданого жены. Возможно поэтому автору настолько удавались народные крестьянские типажи.

Знаменательная эпоха

Отставные солдаты освобождались от крепостной зависимости, охотно переселялись в город, где их нанимали на должности швейцаров, "дядек" к господским детям, сторожей, дворников, надзирателей и других низших служащих. В случае немощи или дряхлости они получали пенсию — 36 рублей в год. В деревне уволенный солдат, освоивший на службе грамоту, как правило, становился писарем.

"1812 год останется навсегда знаменательною эпохою в нашей народной жизни. Равно знаменательна она в частной жизни того, кто прошёл сквозь неё и её пережил", —

так писал П. А. Вяземский в своих "Воспоминаниях о 1812 годе", которые в качестве свидетельства очевидца представлены на выставке. В начале Отечественной войны князь П. А. Вяземский, мирный московский барич, как он сам себя называл, поступил в дворянское ополчение и принимал участие в Бородинской битве.

Помянем русских героев Бородино.