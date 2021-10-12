Тайное стало явным: о чём Рузвельт "по секрету" просил Гитлера

Согласно недавно обнаруженным документам, летом 1936 года президент США Франклин Рузвельт направил рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру секретную просьбу. В ней не содержался призыв ни ограничить наращивание военной мощи Третьего рейха, ни прекратить вмешательство в гражданскую войну в Испании. Не было даже протеста против преследования нацистами немецких евреев. Так что же было в послании?

Бенито Муссолини и Адольф Гитлер.

Президентское послание "всплыло", когда аукционный дом в штате Мэриленд недавно выставил ряд документов на продажу.

Рузвельт лично просит Гитлера

Первым уйдёт с молотка послание в Берлин с пометкой "очень срочно" за подписью посла Германии в Вашингтоне Ханса Лютера (Hans Luther) от 21 августа 1936 года.

Секретное обращение к Гитлеру заключало просьбу Рузвельта, чтобы фюрер принял троих руководителей американской нефтяной промышленности — двое из которых были личными друзьями президента.

Посол сообщает, что президент Рузвельт через своего старшего помощника Стивена Эрли (Stephen Early) попросил, чтобы Гитлер дал аудиенцию

президенту Standard Oil of California Кеннету Р. Кингсбери (Kenneth R. Kingsbury);

(Kenneth R. Kingsbury); экс-главе Федеральной жилищной администрации Рузвельта, а на тот момент вице-президенту Standard Oil в Нью-Джерси Джеймсу А. Моффету (James A. Moffett);

(James A. Moffett); председателю нефтяной компании "Texaco" Торкильду Риберу (Torkild Rieber).

"Принимая во внимание личную заинтересованность Рузвельта, я настоятельно рекомендую удовлетворить его просьбу", — настаивал посол Лютер. Во втором сообщении несколько дней спустя он сообщил, что Эрли снова подчеркнул "большое значение, которое Рузвельт придаёт представлению Моффета фюреру".

Просьба обернулась скандалом

Несмотря на то, что руководители трёх американских нефтяных компаний оказались в Германии во время подготовки к ежегодному митингу нацистской партии в Нюрнберге и Гитлер был настолько загружен, что не сумел их принять, это не помешало боссам нефтяной отрасли вести значительную торговлю с Третьим рейхом.

Заместитель генерального прокурора Турман Арнольд (Thurman Arnold) засвидетельствовал перед комитетом Сената в 1942 году, что по запросу Гитлера Standard Oil препятствовала разработке искусственного каучука в Соединённых Штатах, предоставив технологии производства синтетической резины нацистам. Разоблачения были настолько ужасающими, что тогдашний сенатор Гарри Трумэн обвинил нефтяную компанию в "государственной измене".

В свою очередь, компания "Texaco" продавала нефть нацистской Германии и вождю испанских фашистов Франко, а также имела обширные отношения с Муссолини. В какой-то момент ФБР допросило Рибера о его помощи каудильо Франко, что нарушило законы США о нейтралитете, но администрация Рузвельта отпустила его, оштрафовав на $22 000. Оставляющая чувство неловкости огласка пронацистских наклонностей Рибера в конечном итоге побудила совет директоров "Texaco" вынудить его уйти в отставку.

Политика США в отношении Третьего рейха

Обращение президента Рузвельта к Гитлеру, чтобы фюрер принял Кингсбери, Моффетта и Рибера, проливает свет на вопрос, долгое время ставивший в тупик историков: почему президент Рузвельт с 1933 до конца 1938 года отказывался публично осудить антиеврейскую политику Гитлера.

Президент Рузвельт дал согласие дипломатам США присутствовать на массовом митинге нацистской партии в Нюрнберге в 1937 году. Администрация Белого дома в 1930-х годах помогла нацистам избежать бойкота немецких товаров американскими евреями, позволив нацистам обманным путем маркировать свои товары городом или регионом происхождения вместо "Made in Germany".

Рузвельт также оказал давление на министра внутренних дел Гарольда Икеса (Harold Ickes), чтобы тот одобрил продажу гелия для заправки немецких дирижаблей Zeppelin (правда, Икесу всё-таки удалось воспрепятствовать этой сделке). Рузвельт лично снял критику в адрес нацистских лидеров как минимум из трёх выступлений Икеса в 1935 и 1938 годах.

Об одном из этих выступлений по радио в ответ на еврейские погромы "Хрустальной ночи", которые прошли по Германии в ноябре 1938 года, Икес в своём дневнике засвидетельствовал, что помощники Белого дома, сообщили ему, "что президент хотел, чтобы мы исключили все упоминания о Германии, поименно не называя ни Гитлера, ни Геббельса и других".

В публичном заявлении самого Рузвельта с критикой погрома, президенту удалось избежать явного упоминания Гитлера, нацизма и даже евреев. По мнению Рузвельта, преследование немецких евреев нацистами не касается Америки.

Не то чтобы президент Рузвельт сочувствовал политике или идеологии нацистского режима. Напротив, в частных беседах 1930-х годов он делал многочисленные насмешливые комментарии о Гитлере и нацизме. Но Рузвельт действительно считал, что преследование немецких евреев нацистами не касается Америки.