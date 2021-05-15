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Автор Игорь Буккер

Явус Ахмадов: русская наука дала миру представление о горцах Кавказа

Наследие » Россия

Какой была работорговля на Северном Кавказе, влиял ли религиозный фактор на ход Кавказской войны и как русские офицеры знакомились с чеченской культурой, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру российский и чеченский историк, политический деятель, государственный советник РФ первого класса, профессор, кандидат исторических наук Явус Ахмадов.

Явус Ахмадов: русская наука дала миру представление о горцах Кавказа

Читайте начало интервью:

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Явус Ахмадов: Российская империя не была унитарным государством

О чём умалчивает история

— Вы упомянули про крепостное право, а ведь в то время на Северном Кавказе работорговля процветала.

— Хорошо, что вы задаете такие острые вопросы. Работорговля была на Северном Кавказе. Но она носила более экзотический характер. Рабов держать могли только люди состоятельные, у кого был скот, земля. А так как в Чечне и на большей территории Дагестана предполагалось социальное равенство, и на чересчур богатых людей смотрели косо, то и рабство (домашнее рабство это называется, когда используют какое-то время), но как только раб принимал ислам, то он вынужден был освобождать этого холопа.

Во-вторых, зачастую пленных, если они не выкупались, увозили на Северо-Западный Кавказ, а там уже ждали ближайшего турецкого корабля, чтобы продать в рабство. Людей крали, были и такие у нас "удальцы", которые крали детей с целью их последующей продажи.

Но, однако, это не треть населения.

Я вам добавлю еще более интересные вещи. Например, русский город Кизляр, начиная с XVIII века и вплоть до конца трети XIX века, был одним из главных работорговых центров. Так что не только селения или аулы в Кабарде были центрами работорговли. Они были центрами торговли, где происходила продажа рабов — как правило, пленников. Скажем, много было захваченных людей:

  • из Грузии,
  • Ирана,
  • России.

Правда, есть рассказы XVIII века, как чеченцы крали из состоятельной казачьей семьи человека. Могли его кормить год, два, пока те собирают деньги. Собрали деньги — приехали, разменялись, сыт, здоров, даже иногда учили татарской грамоте.

Я считаю недоразумением, что в наших школьных учебниках Кавказской войне посвящается полторы-две страницы. Нашествие Наполеона — там главы. Хотя, я опять повторяю, ни по масштабам, ни по значению, ни по потерям нашествие Наполеона, продолжавшееся год, никакое сравнение не имеет с Кавказской войной.

Торговля восточных славян
Торговля восточных славян

— Вы видите, что, президент даже недавно выступил, что в учебниках даже Сталинградскую битву сокращают. Всякое бывает в учебниках истории.

— Я не с претензией к кому-то. Может, это не специально, потому что мы знаем тот факт, что, например, в XVI веке князь Хворостинин в битве при Молодях спас Россию. Он разгромил, я бы сказал, одного из самых талантливых татарских полководцев, Девлет-Гирея второго по прозвищу Буря, который за два года до этого сжег Москву. Об этом, может, упоминание есть? Нет. Потому что в свое время Иван Грозный ее затушевал — он не терпел, чтобы кто-то, помимо него, заслуги имел перед Россией. И с этого пошла эта традиция.

А вот, например, в тех же учебниках городская культура России второй половины XIX века: 8-12 страниц. Нет, я ничего не имею против городской культуры России во второй половине XIX века, но, Бога ради, там же погибали солдаты во имя чего-то, миллион солдат погибло, десятки генералов, тысячи офицеров. Эта война вошла в литературу, представления, общество.

Религиозный вопрос

— Явус Зайндиевич, насколько Кавказская война повлияла на то, что ваххабизм появился, мусульманство, мюриды?

— Мусульманский фактор, несомненно, присутствовал. Но не в экстремистской форме, а как Магомед Ярагский это сформулировал. Он сформулировал так: мусульманин не может быть ничьим рабом, он не должен платить налоги. Если задевают его религию, наступают на его земли, он должен обороняться или уйти в ту страну, где правят мусульмане.

И те люди, которые умирали на Кавказской войне, были верующие люди, строго исполняли все обряды ислама и считали, что воюют за правое дело, которое получило одобрение Аллаха.

Но было ли ожесточение? Например, горцы при набегах на русские земли никогда не сжигали посевов, не вырубали сады — это был грех большой. Не сжигали дома. Пленных брали, убивали, но этих вещей, которые Аллах запрещает делать, они не позволяли себе.

Народы Кавказа России 18 век
Народы Кавказа России 18 век

Мы не сказали о большом значении русской науки, русского общества в развитии представления о горцах Кавказа. Эти представления шли и в Европу, знания о языке, культуре, истории горских народов. Мы издали два тома:

  • история Чечни в российских научных изданиях;
  • фольклор и этнография чеченцев в российских изданиях XIX века.

Два объемных тома, но это и пятую часть не составляет того, что русские ученые, наблюдатели, образованные офицеры делали записи, слышали рассказы, учили язык. То есть происходило взаимодействие культурно-научное. Лев Толстой записывал чеченские легенды и сказания. Клингер, майор, попал в плен — ухитрился записать пять песен. Это первая запись чеченских песен, с нотами, на бумаге, была сделана русским офицером Клингером. То есть люди находили общий язык.

Поэтому да, религии присутствовал очень сильный фактор. Но тогда еще не знали религиозного экстремизма, террористических актов.

Терроризм — это цивилизационное явление.

Он появился в Римской империи, в царской России в конце XIX — начале XX века. И наконец, во всем мире распространился, особенно мусульманский, исламский терроризм. Хотя он не является собственно религиозным. Это политизировано, это уже исламизм. Он распространился в 60-70 годах с ускоренным развитием мусульманских государств. Дело в том, что для развития терроризма, также как и для проведения таких акций, как уничтожение народов, геноцид, депортация, требуется определенное развитие. Нужны железные дороги, чтобы осуществить депортацию большого количества людей из одной точки в другую. Учет, контроль, записи, развитый аппарат административный, охранительный.

Редактор: Марина Севастьянова
Темы кавказ история явус ахмадов
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