Явус Ахмадов: Российская империя не была унитарным государством

Было ли оправданно сопротивление кавказских народов, чего хотели чеченцы и почему не сохранилась историческая землянка генерала Ермолова, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру российский и чеченский историк, политический деятель, государственный советник Российской Федерации первого класса, профессор, кандидат исторических наук Явус Ахмадов.

Читайте начало интервью: Явус Ахмадов: сейчас недооценивают значение Кавказской войны для Российской империи

Империя как федерация

— Неужели не понимали жители Кавказа, ну зачем им было сопротивляться? Потом, в конце концов, они поняли, что Шамиль уже не спасет, нужно было сдаваться русским. Ведь если бы не русские пришли, пришли бы турки-османы, как они на Грузию давили, пришли бы другие силы. С Афганистаном у нас в 1979 году такая же ситуация была. Если бы наши туда не вошли, там уже были бы американцы. И сколько ребят погибло! Мои ровесники. Это была первая война, куда мы попали. Неужели местные жители не понимали? Понятно, что они отстаивали свою самобытность. Но дальше все равно нужны какие-то изменения. История все равно бы двигались. Может быть, не таким способом, конечно, нашли бы общий язык. Но сопротивление неужели было оправданно?

— Это уже вопрос не политический, не военный, не геополитический. Это вопрос касается этнографии, обычаев, мышления, традиций людей того времени.

Я тоже Кавказской войной занимался. И для меня было важно тогда, почему гибли мои предки, и надо ли было это делать.

Почему крепостные люди шли на войну на Кавказ, например, и погибали? Гибли за непонятные вещи. Им-то что было? Извините, это же настоящее рабство. В России треть населения была крепостной. А в европейской части еще больше: половина населения состояла в крепостнической зависимости.

Почему жители Кавказа погибали, за что? Не видели историческую перспективу? Я могу ответить только одно: они почитали свое состояние счастливым, они были свободны. Земля им давала пропитание. Они ни от кого не зависели, вопросы решались.

В Чечне не было городов, были сёла. И то состояние земли, природы, общества, количество населения на единицу полезной обрабатываемой площади было идеальным для аграрной страны.

Не было перенаселения, не было сильных кавказских противников. Турки туда не доходили. Однажды достиг крымский хан в 1735 году, да и то был разбит. Не очень хороший разговор он вел с представителями чеченского населения. Те сказали: "Ну что же, приходи, забирай все, если сможешь". Этот вопрос ставил еще один российско-осетинский автор, о том, что понимание свободы на Кавказе и понимание свободы в стенах МГИМО, где он работает, отличается. Дело в том, что чеченцы, дагестанцы не читали Жан-Жака Руссо, французских энциклопедистов. Даже Пушкина не читали. Поэтому мы не можем за них отвечать.

Кавказские племена в древности

В чем еще причина? Когда началось наступление России на Кавказ в XIX веке, вопрос ставился так: вы должны покориться и выполнять все, что от вас требуют. Наиболее дальновидные вожди чеченского народа предлагали переходный период: создание местного государства, дружественного России, которое будет развивать отношения, в конце концов возникнет Федерация. Ведь не надо расценивать Российскую империю как унитарное государство. В составе Российской империи находилось:

царство Польское (потом его ликвидировали);

великое княжество Финляндское со своими: монетой, таможней, парламентом, законодательством, войсками;

было Бухарское ханство;

Хивинское ханство.

Бегство от войны

— Сейчас модная тема установки и свержения памятников. Памятник Дзержинскому на Лубянской площади, памятники белогвардейским офицерам и Красной армии. Сейчас поднимают по поводу Ермака, покорителя Сибири, что местные жители не хотят видеть. Я думаю, что такая же тема была бы, если бы памятник Ермолову хотели установить?

— На Северном Кавказе уже стоит, в 90-х годах успели воздвигнуть пять памятников Ермолову. Причем некоторые из них монументальные. В Чечне был не памятник, а, скорее, бюст. Он был в 1988–1989 году снят. Хотя его историческую землянку думали сохранить — как бы центр Грозного, откуда начинался Грозный. А потом пошли события так называемой Чеченской революции, и все это рухнуло в горнило новой войны, так называемой Чеченской войны.

Памятник Ермолову в Грозном

Большая часть населения Чечни была готова жить в условиях России, которые им предлагались: с полицейскими, командами, налогами ради таких преимуществ, как свободная торговля в пределах России, вывоз товаров, и потом они этими товарами торговали с так называемыми немирными горцами.

На мирных делились и на немирных. Вот эти мирные горцы, которые жили в основном по правому берегу Терека, — 10-20 тысяч чеченцев, готовы были и дальше в таких условиях жить, взаимодействовать с казаками, русским населением, русскими чиновниками. Масса горцев, особенно в последние годы Кавказской войны, просто бежала из имамата, спасаясь от войны. Уже не о Шамиле шла речь. Это с одной стороны.

С другой стороны, еще до начала Кавказской войны и даже во время нее, русские солдаты бежали в Чечню. Каждый год 300-400 человек оставалось в Чечне. То есть кто-то не оставался, а кто-то оставался. Принимал ислам, входил в общину и растворялся. Ермолову, когда в 1817 году потребовал возвращения всех русских из Чечни, включая пленных и дезертиров, ответили: мы согласны выдать ваших пленных, но тех, кто пришли к нам беглые и уже завели семьи и живут, мы выдать не можем. Я на карте увидел хутора малой Чечни: Петька, Андреевка.

Понимаете? Там они уже хутора создавали, уже зажили.